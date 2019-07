7 Sản Phẩm Thương Mại Là Phát Minh Của Quân Đội

Bảo vệ nước Mỹ là trái tim của quân đội. Đó là lý do tại sao nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng hàng chục sản phẩm gia dụng hiện nay đã được phát triển từ những phát kiến của quân đội.Tạp chí 24/7 Wall St. đã liệt kê trong một báo cáo những sản phẩm thương mại có nguồn gốc từ những phát minh của quân đội. Sau đây là 7 sản phẩm trong số đó:1- Ao lót: mắc đồ lót là điều mà nhân loại đã làm từ hàng ngàn năm trước. Tuy nhiên, loại áo thun dạng chữ T làm bằng vải (cotton) chỉ trở nên thông dụng từ 1905, khi đó là một phần của bộ đồng phục hải quân.2- Xe Jeep. Cũng dễ nhận ra rằng xe Jeep có nguồn gốc từ quân đội. Chiếc xe vượt địa hình này được phát triển trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, theo yêu cầu của Bộ Binh Hoa Kỳ về một chiếc xe do thám nhẹ. Kết quả là chiếc xe lái 4 bánh, tốc độ tối đa 65 mph ra đời, được đặt cho danh hiệu là “General Purpose”, viết tắt là G.P, và cũng là biệt hiệu của Jeep. Những chiếc xe còn dư sau thế chiến đã được bán ra thị trường.3- Dạng bình xịch côn trùng: bạn có thể cảm ơn quân đội vì có một đêm ngủ ngon. Vào năm 1941, hai nhà khoa học trong Bộ Nông Nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển một sản phẩm có thể giết muỗi một cách hiệu quả, để ngăn ngừa căn bệnh sốt rét lan truyền trong quân đội. Và họ đã đi đến sản phẩm là chiếc bịch xịch thuốc diệt côn trùng thành dạng sương như ngày nay.4- Băng keo (duct tape): khó mà tưởng tượng cuộc sống ngày nay mà không có duct tape. Và như cầu này của quân đội còn cao hơn nữa, vì thường xuyên cần một loại băng keo có độ bền cao, có thể chịu đựng được những điều kiện khó khăn. Đó là lý do vào năm 1942 Johnson & Johnson Co. đã phát minh ra duct tape để đáp ứng nhu cầu. Sau chiến tranh, sản phẩm hữu ích này đã trở thành hàng gia dụng.5- Keo dáng chặt (super glue): cũng là một sản phẩm được phát triển bởi quân đội, super glue được phát minh tình cờ bởi một thử nghiệm hóa học để tìm hợp chất nhựa làm đầu ngắm của súng trường. Vật liệu này có tên là cyanoacrylate cho thấy có tính chất rất dính, cho nên không phù hợp với mục đích. Sau đó, nó được đưa ra để trở thành sản phẩm keo dính thương mại.6- Lò vi ba (microwave): Bạn có thể tưởng tượng rằng ban đầu microwave không dùng để nấu ăn, mà là để cho mục đích radar? Ban đầu, microwave dự tính được dùng để dó tìm kẻ thù trong Thế Chiến Thứ Hai. Rồi chỉ khi một kỹ sư nghiên cứu tình cờ phát hiện ra một thanh kẹo đã chảy ra do tác dụng của microwave, sản phẩm này mới được nghĩ đến dùng cho mục đích nấu nướng.7- Internet: thuở xưa, internet không dùng để xem Netflix, hay cho truyền thông xã hội. Ý tưởng đầu tiên xuất phát từ nhu cầu của quân đội Mỹ, cần một hệ thống chia sẻ thông tin mà không đòi hỏi phải có phòng chỉ huy trung tâm. Sau đó, đại học bắt đầu được tiếp cận kỹ thuật này, thử nghiệm có giới hạn. Và nhiều năm sau, internet đã được phát triển toàn cầu.