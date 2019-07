Ngôn Ngữ Thù Hận Twitter Dẫn Đến Tội Ac Thù Hận Thực Tế

Chắc chắn có một sự liên hệ giữa những ngôn ngữ thù hận trên mạng xã hội và những bạo động sắc tộc trên thực tế- một nghiên cứu mới đã xác định.Những nhà nghiên cứu thuộc New York University tin rằng những dòng tin mang tính kỳ thị chủng tộc trên Twitter có thể dẫn đến những tội ác kỳ thị chủng tộc ở thực tế chống lại cộng đồng thiểu số. Nghiên cứu này kéo dài trong 5 năm, sử dụng trí thông minh nhân tạo. Những nhà nghiên cứu đã phân tích hàng triệu dòng tin tweets từ 2011 đến 2016, để tìm ra khả năng có sự liên hệ giữ ngôn ngữ thù hận trên mạng xã hội và những bạo động chống lại những sắc tộc thiểu số tại hơn 100 thành phố. Và họ xác định rằng những thành phố có những dòng tweet phân biệt chủng tộc cao thì dễ bị trải qua những vụ tội ác do thù hận sắc tộc.Nhóm nghiên cứu cũng xác định những thuật ngữ, cụm từ phân biệt chủng tộc hay được sử dụng trên các trang mạng xã hội tại các thành phố cụ thể và khu vực. Trưởng nhóm nghiên cứu Rumi Chunara cho biết những tweet càng kỳ thị, càng có mục tiêu cụ thể tại các thành phố, thì tỉ lệ tội ác do thù hận càng cao. Khuynh hướng này xảy ra ở nhiều loại thành phố khác nhau, từ đô thị đến thôn quê, từ lớn đến nhỏ. Điều này cho thấy cần có nghiên cứu chi tiết hơn để xác định những ngôn ngữ kỳ thị nào có thể dẫn đến tội ác trên thực tế.Nghiên cứu được thực hiện khi Hoa Kỳ phải trải qua một làn sóng tội ác bạo động. Theo NBC, vào năm ngoái, FBI xác định tội ác do thù hận đã tăng hơn 17% trên toàn nước Mỹ. Đã có 7,175 tội ác do thiên kiến xảy ra với 8,943 nạn nhân trong năm 2018.