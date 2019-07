Thăm Dò Emerson: Joe Biden Vẫn Dẫn Xa Các Đối Thủ

Theo cuộc khảo sát thăm dò mới nhất của Emerson, cựu phó tổng thống Joe Biden vẫn có lợi thế mạnh mẽ so với cách đối thủ khác trong cuộc đua ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ.Mặc dù tỉ lệ ủng hộ cựu phó tổng thống nhìn chung có giảm nhẹ so với tháng 6, cuộc thăm dò cho thấy ông Joe Biden vẫn dẫn điểm gấp đôi so với TNS Bernie Sanders (Vt), nữ TNS Elizabeth Warren (Mass), và nữ TNS Kamala Harris (Calif):Biden: 30%Sanders: 15%Warren: 15%Harris: 15%Pete Buttigieg: 5%Trong tháng Sáu, tỉ lệ ủng hộ ông Biden là 34%, còn ông Sanders là 27%.Trong cuộc thăm dò tháng Bảy, 60% người được hỏi cho rằng họ chưa quyết định chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ai, trong khi 41% nói họ đã chọn. Emerson cho biết trong số những người tham gia cuộc thăm dò có xem cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên Dân Chủ, 25% chọn Biden. Trong khi trong nhóm những người không xem tranh luận, tỉ lệ ủng hộ ông Biden là 39%.