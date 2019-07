California: Thị Trường Đen Đe Dọa Doanh Thu Hợp Pháp Của Cần Sa

LOS ANGELES - Bãi đậu xe của 1 cơ sở bán cần sa trên 1 con đường bận rộn của thành phố Los Angles là gần đầy vào mỗi buổi chiều ngày thường trong tuần. Quang cảnh bên trong là những hũ đựng sản phẩm cần sa bày trên kệ có vẻ là bình thường, nhưng không.Bà Patricia Heer, luật sư và là giám đốc sáng lập của Cannabis Law Digest nói “Thị trường đen là vấn đề, giành chiếm từ 70 đến 80% doanh thu. Nghĩa là hoạt động hợp pháp bị đe dọa”, theo tường thuật của NBC.Tại tiểu bang Colorado, công ty New Frontier Data ước lượng doanh thu chợ đen của cần sa toàn quốc là 70 tỉ/năm, gấp 7 lần doanh thu hợp pháp. Tại California, dự đoán ban đầu là doanh thu hợp pháp 1 tỉ/năm tính vào năm 2018, nhưng thực tế chỉ là 345 triệu, do sức cạnh tranh của thị trường đen.Phóng viên đã tìm hiểu 10 cơ sở bán cần sa trái phép tại Los Angeles. Nhiều nơi hoạt động đến sau 10 giờ tối. Luật California quy định rõ giới hạn khối luợng sản phẩm cần sa được phép bán hàng ngày. Nhưng với các cửa hàng chợ đen thì không có giới hạn.Ông Mike Feuer, là luật sư của thành phố Los Angeles, không tỏ dấu hiệu ngạc nhiên khi xem video ghi lại hoạt động tại các cơ sở đen. Mới đây, ông loan báo: 151 cửa tiệm trái phép đã bị đóng và đang bị điều tra, trên 1000 người có liên quan đã bị khởi tố.Mặt khác, Sở cảnh sát phối hợp với viên chức thành phố trong hoạt động truy quét chợ đen. Nhưng 55% cửa tiệm loại này hoạt động lại sau 1 tuần, theo lời thám tử Vito Ceccia.NBC tường thuật: trong 6 tháng qua, cảnh sát Los Angeles đã bắt 277 người liên quan với các cơ sở không có giấy phép (so với 562 người bị bắt trong toàn năm 2018). Cử tri California cho phép hợp pháp hóa cần sa năm 2016 – hiện nay đã có 11 tiểu bang chấp thuận nhu cầu xử dụng cần sa như là giải trí.