Dân Số, Cháy Rừng, Da Giày, Giựt Đồ…

Dân số ngày càng đông… Chen nhau mà đứng, ra phố chạy xe là tha hồ nghẽn đường…Bản tin TTXVN kể: Theo kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, dân số Việt Nam là 96.208.984 người. Với kết quả này, Việt Nam hiện là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới và thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines.Bản tin Zing kể: 3 vụ cháy rừng trong một ngày ở Quảng Ngãi… Chỉ trong một ngày, 3 vụ cháy rừng xảy ra ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, gây thiệt hại nhiều ha rừng phòng hộ, rừng trồng.Từ rạng sáng đến chiều 11/7, khu vực rừng phòng hộ đầu giáp ranh giữa xã Phổ Phong (huyện Đức Phổ) và xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành) bốc cháy đỏ rực. Tre nứa, lồ ô cháy phát ra tiếng nổ vang rền suốt nhiều giờ.Báo Chính Phủ kể: Hiệp hội Da-Giày-Túi xách Việt Nam (Lefaso) dự báo, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm da giày tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam những tháng cuối năm vẫn tăng trưởng ổn định. Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu da giày đạt khoảng 21,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018.Sản phẩm giày dép của Việt Nam đã được xuất khẩu tới hơn 100 nước, trong đó 50 nước có kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu USD. Hiện ngành da giày Việt Nam giữ vị trí thứ 2 về xuất khẩu trên thế giới và là một trong những ngành có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước.Báo Pháp Luật kể: Đứng trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học (quận 1, TP.SG) cùng bạn, du khách Hàn Quốc bị giật phăng túi xách bởi những người "chạy xe cực êm".Ngày 11-7, Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.SG) tiếp nhận tin trình báo của ông Lee Seokyong (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về vụ cướp tài sản mà người này là nạn nhân.Ông Lee nói rằng tiền trong túi xách khoảng 120 triệu đồng, hộ chiếu và thẻ ngân hàng. Ông chia sẻ mình vừa đến TP.SG và đột nhiên thành nạn nhân của vụ việc chưa từng gặp trước đó.Báo Tiền Phong kể: Hiệu trưởng Trường tiểu học Trí Phải Tây (Thới Bình, Cà Mau) buộc huỷ quyết định của chính mình do chấm dứt hợp đồng giáo viên đang mang thai, có đời sống khó khăn và khát khao được cống hiến.Cô giáo Đỗ Kim The bị cắt hợp đồng vào tháng 10/2018, khi đang mang thai. Cô giáo The yêu cầu làm rõ việc cắt hợp đồng của cô là đúng hay sai và giải quyết đúng các quyền lợi cho mình.Đến nay, cô The đã sinh con được hơn 2 tháng nhưng các quyền lợi của cô vẫn chưa được giải quyết. Gia đình cô The vốn đã khó khăn nay càng khó hơn vì mất đầu lương, không được hưởng chế độ thai sản...Báo Công Luận kể: Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,76%. Tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2018 (7,05%) nhưng vẫn là mức cao so với cùng kỳ các năm từ 2011 đến 2017. Khu vực công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 tăng 8,93%, tiếp tục giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn kinh tế khi đóng góp 51,8% vào tốc độ tăng trưởng GDP chung.Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng khá 2,39% giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017-2018 (tương ứng 6,89 và 6,9%) nhưng cao hơn so với cùng kỳ các năm từ 2012 đến 2016 nhờ đóng góp đáng kể của nhóm ngành bán buôn, bán lẻ”.Báo Thanh Niên kể chuyện hàng không: Tỷ lệ chậm, hủy chuyến bay tăng vọt trong nửa đầu năm nay…Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ chậm chuyến của các hãng hàng không trong nước ở mức cao, tỷ lệ đúng giờ giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước.Cụ thể, toàn thị trường các hãng đã thực hiện 153.559 chuyến bay trong 6 tháng đầu năm, trong đó có 15,2% chuyến bị chậm và 0,2% chuyến bị hủy.Với 23.635 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, tỷ lệ đúng giờ của toàn ngành đã giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2018Báo Tuổi Trẻ kể: Đường sắt hàng chục tỉ USD chỉ để chở khách rất lãng phí… Theo chuyên gia, đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc 58,7 tỉ USD mà chỉ vận chuyển được hành khách sẽ vô cùng lãng phí, đánh mất lợi thế trục xương sống vận tải hàng hóa.Trong khi đó, theo các chuyên gia, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam ngày càng tăng, hệ thống đường bộ đang quá tải với chi phí vận chuyển cao, nên việc đầu tư tuyến đường sắt Bắc - Nam cần tính đến mục tiêu vận chuyển hàng hóa nhằm chia lửa với đường bộ.Hơn nữa, trong bối cảnh hàng không giá rẻ ngày càng phát triển, người dân ngày càng có xu hướng chọn đường hàng không nên đường sắt cao tốc cũng sẽ rất khó cạnh tranh hút khách.Báo Một Thế Giới kể: Nhiều nông dân nuôi tôm ở Cà Mau rất dị đoan, họ luôn kiêng kỵ và chẳng bao giờ dám nướng con tôm mà mình nuôi. Theo họ, tôm là loài thủy sản sống dưới nước, nếu đem nướng, gặp lửa thì thuỷ hoả xung khắc, dẫn đến chuyện không hay.Cứ kiêng cho... lành: Nhiều người nuôi tôm ở các H.Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân… kể rằng, người đang nuôi tôm mà đem nướng tôm ăn tại vuông, là không may mắn. Nếu ai không biết, hoặc đã nghe người khác khuyên bảo mà vẫn cố chấp, hoặc không tin thì sẽ nhận lấy hậu quả. Thực tế có những chuyện trùng hợp, đã có rất nhiều trường hợp nuôi tôm trúng liên tiếp nhiều mùa vụ, nhưng vì không tin và không nghe lời khuyên của người khác nên bắt tôm đem nướng, để rồi khi tai họa ập đến, liên tiếp đón lấy những mùa vụ thất bát, tôm chết hàng loạt vì dịch bệnh. Khi đó, nhiều hộ lại tỏ ra tiếc nuối, hối hận vì đã không nghe lời khuyên bảo của những người đi trước.Bản tin VOV kể: Nhiều người khi đến nhà đối tượng vay để đòi tiền mới biết số tiền nợ đã lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng đối tượng vay hiện đã bỏ trốn.Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa làm việc với những người dân gửi đơn tố giác bà Trần Thị Như Ý (35 tuổi, trú 167 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế) chiếm đoạt tài sản.Theo đơn tố giác của chị Trương Thị Mi M (trú tại đường Chế Lan Viên, phường Trường An, thành phố Huế), bà Ý là chủ shop BB House, 167 Trần Phú, thành phố Huế. Đầu năm 2019, tin tưởng bà Ý, chị M đứng ra mượn tiền nhiều người để đưa cho bà Ý làm ăn và nhận lãi, góp 1 tỷ đồng thì sẽ được trả lãi 70 triệu đồng/tháng. Theo giấy mượn tiền có chữ ký của bà Ý, chị M đã đưa tổng cộng 14,5 tỷ đồng.Báo Giao Thông kể: Bắt đối tượng mạo danh làm báo, quay video "tống tiền" bác sĩ… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ một đối tượng mạo danh công tác tại một cơ quan báo chí có hành vi cưỡng đoạt tài sản.Bùi Văn Nam đã sử dụng 1 video ghi lại hình ảnh của một bác sỹ thuộc bệnh viện Quân Y 5 đang rửa dụng cụ y tế và nhận tiền từ bệnh nhân không đúng theo quy định. Sau đó Nam tự xưng tên là Lê Xuân Thịnh công tác tại một tờ báo đã gọi điện để uy hiếp, đe dọa, yêu cầu phải đưa số tiền 200 triệu đồng. Đến ngày 4/7/2019, khi Nam đang nhận tiền thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.Báo Người Lao Đông kể: Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), vừa chính thức lên tiếng xung quanh ồn ào về các danh hiệu "Nữ hoàng", "Nam hoàng" thời gian qua.Ông Bình cho biết, sau khi dư luận có thông tin về danh hiệu "Nữ hoàng văn hóa tâm linh", Bộ VH-TT-DL chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn rà soát và nhận được báo cáo rằng chưa hề cấp phép cho cuộc thi nào có danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh. "Thực chất đây là hình thức mập mờ phong danh hiệu của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, với hình thức tôn vinh một loạt danh hiệu Nữ hoàng, Á hoàng"- ông Bình cho biết.Du khách Hàn quốc tới Đà Nẵng giảm. Báo SGGP kể: Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc kinh doanh khách sạn Luxury Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm khách Hàn Quốc đăng ký lưu trú tại đơn vị sụt giảm khoảng 20%, đột biến nhất bắt đầu thời điểm vào hè. Cụ thể, giai đoạn này năm ngoái, tỷ lệ khách Hàn Quốc đặt phòng khách sạn luôn đạt 85 - 95%, nhưng năm nay chỉ còn 75 - 80%.Tương tự, theo ông Trần Đình Trí, Giám đốc khách sạn Phú Mỹ Long, dù thị trường chính của khách sạn không phải Hàn Quốc nhưng tỷ lệ khách Hàn đặt phòng cũng giảm mạnh, hiện chỉ còn chiếm 5 -10% trong tổng cơ cấu khách lưu trú tại đơn vị.Tuy nhiên, chịu tác động mạnh nhất phải kể đến Công ty Omega Tours, đơn vị chuyên đón khách thị trường Hàn Quốc tại Đà Nẵng nhiều năm qua. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Omega Tours thừa nhận, lượng khách Hàn Quốc của công ty hiện đã sụt giảm đến 30%.