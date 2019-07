Australia Thảo Luận Nhu Cầu Phát Triển Bom Nguyên Tử

CANBERRA - Vào ngày 8 tháng 7, giới chiến lược gia quân sự của Australia thảo luận thận trọng nhu cầu phát triển vũ khí nguyên tử cho riêng mình, trong lúc Trung Cộng hành động ngày càng lấn lướt, và quan tâm với đồng minh của chính quyền Trump là có giới hạn.Đã từ lâu, lực luợng quốc phòng của Australia không có gì nhiều phải lo. Liên minh quân sự với Hoa Kỳ từ 1 thế kỷ là bảo đảm an ninh trong khi xuất cảng khoáng sản sang Hoa Lục bảo đảm 28 năm không suy thoái. Định hướng của TT Trump và chủ tịch Xi đưa cả 2 trụ cột an ninh của Australia vào chỗ hồ nghi.Nhà hoạch định quân sự Malcolm Davis từng nhiều năm nhắc nhở yêu cầu suy tính lại sự phòng thủ của Australia nhận xét “Nay có thể nói Australia đứng ở tuyến đầu”.Vào lúc này, Canberra thận trọng duy trì an ninh quân sự với Washington, trong lúc vẫn mua bán với nền kinh tế lớn hạng nhì thế giới đang nổi lên.Với ông Hugh White, 1 cựu cố vấn của Thủ Tướng, đã đến lúc Australia phải thay đổi tư thế. Là giáo sư chiến lược tại Australian National University, ông White không cổ vũ hay phản đối vũ khí nguyên tử, nhưng khẳng định vấn đề này là không thể né tránh. Ông lập luận “Không còn rõ rằng vũ khí nguyên tử sẽ không bao giờ là thuận lẽ, khi chiến luợc tại châu Á đã chuyển hướng”. Theo ông White, các chi phí chiến lược của việc chế tạo vũ khí nguyên tử tại châu Á có thể là cao hơn nhiều trong quá khứ.AsiaTimes tường thuật: phát triển khả năng nguyên tử răn đe có giới hạn đòi hỏi các nguồn lực lớn về kinh tế, chính trị, xã hội. Giáo sư White diễn giải thêm: không có bảo đảm bọc thép của Washington, chỉ 1 mối đe dọa tấn công nguyên tử từ Trung Cộng có thể buộc Auatralia đầu hàng vô điều kiện trong 1 cuộc chiến tranh quy ước.AsiaTimes đưa tin: Canberra vẫn tin rằng giá phải trả là quá cao, các bất trắc là thấp và liên minh an ninh với Hoa Kỳ còn đó.Giới quân sự cho hay: tàu biển của Australia bị tàu chiến Trung Cộng theo dõi thường hơn. Mới đây, tia laser của tàu Trung Cộng hướng lên 1 trực thăng Australia đang tham gia luyện tập, buộc trực thăng này phải hạ cánh.Thủ Tướng Morrison vận động ngoại giao với hy vọng tái tiếp cận miền nam Thái Bình Dương là vùng đang được Trung Cộng chú ý. Với các tiếng nói phê bình, các ý tưởng của giáo sư White là không thực tề và không cần thiết....