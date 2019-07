Lộ Tin Đại Sứ Anh Báo Cáo Chính Phủ Trump Bất Lực

LONDON - Công điện ngoại giao của ĐS Anh gửi về London mô tả TT Trump là nguời thiếu khả năng, bất an và không xứng hợp với chức trách.Thẩm lậu đăng báo Daily Mail trước tiên vào ngày 7 tháng 6, đã được viên chức UK xác nhận với CNN. Trong các công điệp mật và báo các gửi về London, ĐS Kim Darroch báo trước “Sự nghiệp của Trump có thể kết liễu theo cách không đẹp”, và mô tả các xung đột nội bộ Bạch Ồc không khác “đấu dao”.Ông nhận định về phúc trình Mueller “tình huống xấu nhất không thể bị loại trừ. Theo thông tin thẩm lậu qua Daily Mail, từ giữa năm 2017 ông Darroch đã cung cấp chi tiết từ chính sách ngoại giao cho đến kế hoạch tái tranh cử của Trump.Tuy nhiên, ĐS Darroch nhận xét “Trump vẫn có cơ may đáng kể để thắng cử năm 2020.CNN ghi nhận: ông Darroch thường làm việc như là cố vấn an ninh quốc gia với Thủ Tướng Cameron.BBC đưa tin: Thủ Tướng Theresa hoàn toàn tin cậy ĐS Darroch, và cho rằng thẩm lậu này là không chấp nhận được. Bộ Trưởng Thương Mại Loam Fox hy vọng tìm ta thủ phạm, và sẽ áp dụng kỷ luật thích đáng.Tại New Jersey, TT Trump tuyên bố với báo chí “chúng ta không hâm mộ người ấy, ông ta phục vụ không đúng mức”