DB Mỹ Tố biên Phòng Buộc Di Dân Uống Nước Cầu Tiêu

Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez cho rằng các nhân viên Cảnh Sát Biên Phòng buộc các di dân phải uống nước cầu tiêu và sống dưới các điều kiện khắc nghiệt khác -- trong khi các cảnh sát này ngồi cười.“Tôi thấy lý do tại sao các cảnh sát Biên Phòng là mối đe dọa thể chất và tình dục đối với tôi,” theo nữ dân biểu viết twitter cho biết hôm Thứ Hai sau khi rời cơ sở Thuế Quan và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ tại Texas.“Những nhân viên cảnh sát đã giam giữ các phụ nữ trong các ngục tối có hoặc không có nước và bảo họ phải uống nước cầu tiêu,” theo nữ dân biểu này cho biết. “Đây là hành vi TỐT của họ trước các thành viên của Quốc Hội.”Nhà lập pháp New York đã thăm viếng nhiều trung tâm giam giữ di dân nằm rải rác dọc theo biên giới phía nam hôm Thứ Hai với các đồng viện dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ khác đã tường trình về những điều kiện khủng khiếp và những tấn công tình dục lập đi lập lại.“Bây giờ tôi đã chứng kiến bên trong của những cơ sở ngày,” Ocasio-Cortez viết twitter như thế. “Không phải chỉ có trẻ em mà là mọi người. Nhiều người uống nước cầu tiêu, còn các cảnh sát thì cười ngay trước mặt các thành viên Quối Hội.”Bà viết thêm rằng, “Tôi đã đem việc đó lên cấp trên của họ. Họ nói ‘cảnh sát bị áp lực và đôi khi hành độg’. Không có trách nhiệm.”Một viên chức Cảnh Sát Biên Phòng đã bác bỏ cáo buộc về cầu tiêu hôm Thứ Hai, nhấn mạnh rằng các địa điểm mà Ocasio-Cortez viếng thăm có các thiết bị tiêu chuẩn nhà tù với bồn rửa phân phối nước uống an toàn gắn với các cầu tiêu trong từng phòng.“Không ai uống nước cầu tiêu,” theo viên chức cảnh sát này nói. “Họ đang uống nước có thể uống từ bồn rửa gắn với cầu tiêu.”