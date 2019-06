Rượu Bia, Nhầm Bệnh, Xuất Cảng, Thẩm Mỹ

Nhậu, nhậu, nhậu… làm sao cho bớt nhậu thiệt là khó. Vấn đề còn nằm ở chỗ ngăn bớt quảng cáo rượu bia.Bản tin VnMedia kể về luật ah5n chế quảng cáo rượu bia:“Điều 12 của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia quy định: Quảng cáo không thể hiện các nội dung như: Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai.Luật cũng cấm sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi hoặc hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia.”Đau ngực, nhưng bác sĩ khoan chân… VOV kể rằng theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy TP.SG cho biết, đã đình chỉ 2 nhân viên y tế liên quan, đồng thời lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá về mức độ sai phạm.Về vụ việc một nam bệnh nhân ở Cà Mau bị tai nạn lao động được chẩn đoán gãy đốt sống ngực số 8 nhưng khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.SG điều trị lại bị khoan nhầm cẳng chân, Lãnh đạo Bệnh viện này cho biết, đã đình chỉ 2 nhân viên y tế liên quan, đồng thời lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá về mức độ sai phạm.Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Đức Thịnh 30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau bị tai nạn lao động được chẩn đoán gãy đốt sống ngực số 8. Tuy nhiên khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị lại bị khoan ở cẳng chân.Bản tin VnEconomy kể: Có 10 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2019, trong đó máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với mức tăng 1,45 tỷ USD.Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu trong 5 tháng năm 2019 của doanh nghiệp Việt Nam đạt 101,12 tỷ USD, tăng 7,1%, tương ứng tăng 6,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, có 10 nhóm hàng dẫn đầu, đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD là điện thoại, máy vi tính, hàng nông sản, máy móc, giày dép, gỗ, phương tiện vận tải, thuỷ sản và sắt thép.Báo Một Thế Giới kể: Hàng loạt cơ sở thẩm mỹ ở TP.SG bị ‘tuýt còi’…Với nhiều sai phạm khác nhau, đặc biệt là quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ... chưa được các cơ quan thẩm quyền xác nhận nội dung. Các cơ sở thẩm mỹ ngoài bị cơ quan chức năng xử phạt còn bị buộc tháo dỡ các quảng cáo trái phép trên.Ngày 17.6, Thanh tra Sở Y tế TP.SG cho hay đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hàng loạt các cơ sở thẩm mỹ với các sai phạm trong hoạt động chuyên môn.Đời Sống & Pháp Luật kể: Bệnh nhân nhập viện 2 ngày khám không ra bệnh, bác sĩ bị kỷ luật… Bệnh nhân vào nằm viện gần 2 ngày nhưng bác sĩ khoa Huyết học lâm sàng của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau không xác định đúng bệnh, làm chậm trễ công tác điều trị, gây hậu quả nghiêm trọng và bị kỷ luật.Để lại hậu quả nghiêm trọng: Mới đây, sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh này kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý các cá nhân có liên quan tới việc không xác định đúng bệnh cho bệnh nhân nhằm cải thiện chất lượng khám chữa bệnh.Zing kể chuyện thanh tra đòi tiền hối lộ khi thanh tra một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.Nữ trưởng đoàn Thanh tra Bộ xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh được xác định nhận hối lộ trong quá trình thanh tra. Ngoài ra, em gái ruột của bà này cũng là thành viên đoàn thanh tra.Liên quan đến việc nhóm cán bộ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng bị bắt quả tang khi nhận hối lộ ở huyện Vĩnh Tường, nguồn tin của Zing.vn cho biết những người liên quan đã thừa nhận hành vi sai phạm. Công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục làm rõ sự việc....Đoàn thanh tra gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng phòng, Thanh tra viên chính, Trưởng đoàn Thanh tra); bà Lưu Vân Oanh (Phó trưởng phòng, Thanh tra viên, Phó trưởng đoàn); bà Nguyễn Thị Kim Liên (thanh tra viên chính, thành viên); bà Ứng Thị Phương Hiền (thanh tra viên, thành viên); ông Đặng Hải Anh và bà Nguyễn Thùy Linh là thành viên. Trong số này, bà Nguyễn Thị Kim Liên là em gái của nữ trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Thị Kim Anh.VietnamNet kể: Cặp đôi chụp khỏa thân ở Đà Lạt bị gỡ ảnh và nhắc nhở… Hình thức xử phạt mà Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đưa ra cho hành vi chụp ảnh khoả thân nơi công cộng của cặp đôi Đà Lạt là nhắc nhở.Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng Nguyễn Viết Vân cho hay, Sở này đã nhận được văn bản từ Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội về hình thức xử phạt cặp đôi chụp ảnh khoả thân ở Đà Lạt.Văn bản này yêu cầu người đăng tải những bức ảnh cưới khỏa thân trên mạng gỡ hết ảnh xuống và nhắc nhở lần sau không tái phạm.Lao Động Trẻ kể chuyện Sài Gòn: Tuyến xe buýt đông khách xin dừng hoạt động vì lỗ nặng… Đơn vị khai thác tuyến xe buýt số 54 có lộ trình đi từ BX Miền Đông đến BX Chợ Lớn và ngược lại vừa kiến nghị Sở GTVT TP.SG xin ngưng hoạt động vì lỗ nặng.Tuyến xe buýt số 54 có lộ trình đi qua hàng loạt bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bình Dân, Gia Định, Ung Bướu... Đây là tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại hơn 1,7 triệu lượt hành khách/năm, 4.700 lượt khách/ngày trong năm 2018.Tuy nhiên, theo Công ty cổ phần Vận tải TP.SG – đơn vị khai thác tuyến xe buýt số 54, mức trợ giá quá thấp qua các năm khiến công ty lỗ suốt từ năm 2017 đến nay. Ngoài ra, việc bị áp sản lượng quá cao đã làm công ty không còn khả năng chịu đựng.VTC News kể: Vụ sập lò tại Công ty TNHH Gang thép Tân Nguyên (Hải Dương) khiến 5 người bị bỏng, trong đó 3 người đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.Theo thông tin ban đầu, sáng 17/6, tại Công ty TNHH Gang thép Tân Nguyên (thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương) xảy ra vụ sập lò khiến nhiều người bị thương. Qua đoạn clip ghi lại từ hiện trường, ngọn lửa bốc cao, một công nhân bốc cháy như ngọn đuốc chạy ra ngoài, mọi người nhanh chóng lao vào dập lửa.Lao Động kể về quán bar phá giấc ngủ người dân: Chính quyền địa phương cũng ngán ngẩm…Phải nộp phạt khoảng 600 triệu đồng với nhiều lỗi khác nhau, quán bar Hey Club (57 Cửa Nam, Hà Nội) khiến chính quyền địa phương ngán ngẩm, nhiều lần đề xuất rút giấy phép....Ngày 14.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại úy Nguyễn Huy Quý - Phó trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết: "Đến giờ phút này, riêng quán bar Hey Club, các cơ quan chức năng đã xử phạt gần 600 triệu đồng về hàng loạt các vi phạm như quá giờ quy định, chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy... Riêng vi phạm quá giờ quy định đã xử phạt hơn chục lần rồi".Kênh Thời Tiết kể chuyện Đà Nẵng: Gần 200 bệnh nhi nhập viện mỗi ngày do nắng nóng… Thời tiết nắng nóng kéo dài tại TP Đà Nẵng đã khiến nhiều trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và đường tiêu hóa.Theo thống kê của bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám và cấp cứu từ 1.200 – 1.400 bệnh nhi, riêng các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa lên đến 200 bé. Đáng chú ý nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng.Báo Pháp Luật kể: Với tuổi đời gần 70 năm tuổi, nhưng Giày Thượng Đình đang trở nên yếu ớt trước thương trường, kinh doanh ngày càng đi xuống và không đủ khả năng cạnh tranh trước các đối thủ mạnh về tiềm lực tài chính lẫn khả năng nhạy bén kinh doanh.Trong tài liệu đại hội cổ đông năm 2019, ban điều hành Giày Thượng Đình chỉ dám đặt một mức lãi cả năm 2019 là 50 triệu đồng, một mức lãi thua cả một quán phở bình dân và rất thấp so với doanh thu kế hoạch cả năm là 175 tỉ đồng.Thực tế, dù lãi nhỏ nhoi nhưng đây cũng là kỳ vọng của ban lãnh đạo để thoát lỗ vì Giày Thượng Đình đã 2 năm liên tục lỗ 17-18 tỉ đồng.Tạp chí Giao Thông Vận Tải kể: Tổ công tác của Phòng CSGT Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển gần 300 kg pháo trái phép....Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS 12C-001.43 chạy hướng Lạng Sơn đi Hà Nội vi phạm chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư 64/50 Km/h.Tổ công tác đã triển khai lực lượng chặn dừng phương tiện để kiểm tra, tiến hành kiểm soát và phát hiện trên thùng xe chở nhiều bao tải và thùng giấy được bọc kín. Ban đầu lái xe khai là chở hàng thuê, tuy nhiên, thấy có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã yêu cầu kiểm soát kỹ và phát hiện thu giữ tổng số 284,6 kg pháo.