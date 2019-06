Từ Biển Tới Rừng

Xuân NiệmKhi cá Ông từ trần… lòng người cũng hoang mang.Bản tin Kênh 14 kể chuyện Phan Thiết: Ngày 29/5, các ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phát hiện xác một cá Ông lụy ngoài khơi, sau đó tiến hành kéo vào bờ tổ chức an táng theo phong tục địa phương....Ông Trần Văn Hồng, Trưởng ban nghi lễ vạn Bình An – Mũi Né cho biết: Trong đêm 29/5, Ban nghi lễ lăng vạn Bình An tiến hành các nghi thức tẩm liệm và an táng cá Ông tại bãi đất của vạn.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể về: Robot nông nghiệp của thầy giáo trẻ.Chủ nhân chiếc máy nông nghiệp độc đáo này là thầy Trần Trung Hiếu (34 tuổi), giáo viên Tin học, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Châu Thành, An Giang).Robot với tính năng vừa có thể sạ lúa, xịt thuốc, bón phân, vận hành bằng năng lượng mặt trời, góp phần giảm chi phí thuê nhân công và tiết kiệm trong sản xuất....Chiếc máy đa năng này hoạt động nhờ tấm pin năng lượng mặt trời tích trữ vào ắc quy. Vì vậy vào sáng sớm, người dân chỉ cần mang máy ra xịt không cần mua xăng hay bất kỳ nhiên liệu nào. Mặc khác, với hệ thống tích điện, xe có thể hoạt động 2 - 3 giờ đồng hồ mà không cần sử dụng ánh nắng trực tiếp.Bên cạnh đó, chiếc máy này có thể phun liên tiếp 8 bình, tiết kiệm một nửa lượng thuốc trừ sâu so với máy phun động cơ thường nhờ chiếc cần xịt dài từ 10 - 15m và chiếc bồn xịt có thể lên đến 150 lít.Báo Dân Việt kể: Nhiều dự án nông nghiệp trăm tỷ tên "mỹ miều" nhưng bỏ hoang.Những năm qua, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao, với nguồn vốn đăng ký đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, rất nhiều dự án đang bỏ hoang, chậm tiến độ hoặc vẫn còn trên giấy.Trên địa bàn xã Đức Minh hiện có 3 dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao thì có 2 dự án đang bỏ hoang và 1 dự án vẫn còn nằm trên giấy....Theo thống kê, trên địa bàn huyện Mộ Đức có 20 dự án nông nghiệp. Bên cạnh thuận lợi thu hút đầu tư nhờ quỹ đất sạch lớn nên kêu gọi số lượng lớn dự án, tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi chỉ có 5 dự đã triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.Báo Pháp Luật kể: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), Sở Công Thương Lào Cai vừa cung cấp 33 mặt hàng thủy hải sản đã được phía Trung Quốc xác nhận nhập khẩu miễn thuế vào Trung Quốc....Các mặt hàng này đều thuộc sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như tôm hùm, tôm sú, tôm biển, cá tuyết, nghêu, cá tra đông lạnh, cá nục gai, cá ngừ đại dương, cá basa, bạch tuộc....VASEP thông tin thêm, hiện có hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Trong đó có khoảng 45 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa, gần 50 doanh nghiệp xuất khẩu tôm và một số doanh nghiệp hải sản.Báo SGGP kể: Chiều 28-5, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng Tập đoàn Hùng Nhơn (Bình Phước) và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư dự án Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk.Dự án này có quy mô 200ha, tổng số vốn đầu tư 66 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng), được triển khai từ quý 3-2019 đến quý 4-2025, bao gồm khu trang trại chăn nuôi 2.400 heo giống cụ, kỵ được chọn lọc và được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan trên diện tích 80ha; khu chăn nuôi gà giống 30ha; nhà máy giết mổ heo thịt và sản xuất phân hữu cơ 15ha; khu điều hành dịch vụ hỗ trợ 20ha; khu canh tác theo hướng hữu cơ và đất cây xanh 30ha; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật 25ha. Dự án sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới, quy trình chăn nuôi áp dụng công nghệ 4.0, theo 349 tiêu chuẩn của Global GAP.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Những sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) đã được Thanh tra TP. HCM và Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rất rõ ràng.Theo báo cáo, có 12 cá nhân đã có những thiếu sót, vi phạm theo Kết luận Thanh tra phải áp dụng hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương…Tuy nhiên, do các cá nhân trên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác và hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên Sở Nội vụ kiến nghị UBND TP chuyển Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét trách nhiệm theo quy định của Đảng...Tháng 3/2017, Thanh tra TP đã thanh tra SAGRI, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, trong đó có việc ông Lê Tấn Hùng, Bí thư Đảng ủy, thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng giám đốc SAGRI, đã ký khống 10 hợp đồng tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng.Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại SAGRI gửi UBND TP cũng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của đơn vị này trong việc sử dụng sai 1.900 ha đất thông qua việc góp vốn thành lập pháp nhân mới để hợp tác đầu tư trên các khu đất được giao quản lý không đúng quy định pháp luật.Báo Hà Nội Mới kể: Bộ NN&PTNT đang cùng các bộ, ngành phối hợp, xúc tiến đưa quả bơ Việt Nam xuất khẩu tới Mỹ - đây là thị trường tiêu thụ bơ rất lớn. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2018, nước này chi 2,35 tỷ USD để nhập 1,04 triệu tấn bơ. Bơ được 51% hộ gia đình tại Mỹ tiêu thụ với mức trung bình 24,5 USD/năm/hộ.Báo Công Thương kể: Quản lý thị trường Quảng Ninh xử lý 2 cửa hàng vi phạm kinh doanh tôm càng đỏ.Trong quá trình rà soát 48 cửa hàng ăn uống trên địa bàn, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý 02 trường hợp vi phạm kinh doanh tôm càng đỏ, tiêu huỷ 7kg....Đội đã chủ động rà soát 48 cửa hàng ăn uống trên địa bàn, phát hiện xử lý 02 cửa hàng ăn uống lưu trữ 7kg tôm càng đỏ bán cho khách, phạt tiền 1.500.000 đồng và buộc tiêu hủy 7kg tôm càng đỏ.Báo Thanh Niên kể: Khí hậu, thổ nhưỡng của Gia Lai cũng như các tỉnh Tây nguyên từ lâu được đánh giá là rất phù hợp với nhiều loại cây trồng. Song những năm gần đây, nông nghiệp Tây nguyên cũng gặp đại nạn. Hồ tiêu chết, nhiễm bệnh hàng loạt, rớt giá thảm hại. Giá cà phê đi xuống. Hạn hán... khiến nhiều nông dân khu vực này lâm cảnh khốn khó, nợ nần....Tuy nhiên, tại Gia Lai, vài năm qua đã hình thành một vùng chuyên canh chanh dây với sản lượng, thu nhập khá ổn định cho nông dân. Ông Đinh Gia Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, cho biết: “Chúng tôi đang có tổ hợp nhà máy chế biến rau củ quả tại H.Mang Yang (Gia Lai) với công suất khi hoàn thành là 30.000 tấn sản phẩm/năm, vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng. Từ tháng 11.2018 đến nay, chúng tôi đã mua hơn 8.000 tấn chanh dây để chế biến, xuất đi thị trường châu Âu. Chúng tôi có hướng đầu tư để phát triển diện tích các loại rau củ quả lên 3.000 ha và hướng đến 10.000 ha nguyên liệu mới đủ công suất cho nhà máy”.Bản tin VnExpress kể: Ngư dân thả rùa quý hiếm về biển.Trong lúc đánh cá trên biển, một con rùa nặng 10 kg mắc vào lưới ngư dân Quảng Nam... Anh Phi biết đây là loài động vật thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển nên đã gỡ ra thả xuống biển.Báo Bất Động Sản kể về TP. Thái Bình: "Khu đô thị" chui trên 11ha đất dự án nông nghiệp.Mặc dù UBND xã Vũ Chính đã nhiều lần lập biên bản xử phạt hành chính với các cá nhân vi phạm quy định về đất đai, tự ý xây dựng công trình, nhưng những biệt thự trái phép vẫn mọc lên rầm rộ.Sự việc xảy ra tại thôn Vũ Trường, xã Vũ Chính, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình từ nhiều năm qua. Dự án đất nuôi trồng thủy sản bị xây nhà cửa tràn lan như một “khu đô thị”. Các cá nhân đua nhau xây dựng nhà tầng kiên cố, thậm chí xây dựng cả biệt thự “hoành tráng”.Tại khu vực, theo ghi nhận có đến trên dưới 20 công trình nhà ở, từ mái lợp ngói, nhà mái bằng 1 tầng, nhà nhiều tầng, biệt thự. Có công trình đã sử dụng, có biệt thự đang xây dựng và một số thửa đất đã khoanh lô, quây tường rào, có cổng.