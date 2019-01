Tàu Chìm, Cấm Làm, Xe Đụng, Facebook, Ma Túy

Xuân NiệmTàu cá Việt Nam chìm ngoài Biển Đông, chưa rõ lý do. Có vẻ như bị “tàu lạ” cố ý chìm?Báo Người Đưa Tin ghi rằng theo Vietnamnet, Đài Thông tin duyên hải Nha Trang xác nhận vào lúc 10h40 ngày 11/1, đơn vị đã nhận được tin báo từ tàu cá BV 95838TS phát hiện tàu cá số hiệu KH 90208TS đang chìm tại vùng biển phía Nam.Cụ thể, tàu BV 95838 TS đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 07°46’00N 107°52’00E cách mũi Vũng Tàu khoảng 160 hải lý về phía Đông Nam thì phát hiện tàu cá KH 90208 TS đã bị chìm, chỉ nổi phần mũi lên mặt nước, xung quanh không thấy có thuyền viên nào.Báo Lao Động kể về: Những điều công chức không được làm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động công vụ của mình; Nghiêm cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia... là hai trong nhiều quy định công chức không được làm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.Báo Pháp Luật kể: Sáng 11-1, nữ học sinh Lê Thị Hoàng My (18 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chạy xe máy trên đường Ông Ích Đường để về nhà. Khi đến giữa cầu Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), xe của nữ sinh này va chạm với xe máy chạy cùng chiều.Nữ sinh này không may ngã ra giữa đường, cùng lúc xe tải phía sau trờ tới. Tài xế không thắng kịp đã cán qua khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.Infonet kể về hồ sơ: Điều tra nghi án người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt nhiều năm liền.Sau nhiều năm ở trong lồng sắt, một người đàn ông ở xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã được cơ quan chức năng giải cứu, bàn giao cho người thân để chăm sóc....Trước đó, ông Lê Văn Nhung (SN 1959, trú tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân) gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Thọ Xuân về việc em trai ông là Lê Văn N. (SN 1967), bị vợ (bà P.T.N.) và con trai bà N. nhốt trong lồng sắt đặt trong nhà riêng suốt một thời gian dài.VTC News kể về các đại gia mạng: Doanh thu ước tính lên đến hàng trăm triệu USD nhưng cơ quan thuế Việt Nam gần như không thu được thuế từ các đại gia Facebook, Google.Theo số liệu dự đoán từ Công ty nghiên cứu thị trường ANTS, năm 2018, mức độ chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam khoảng đạt 550 triệu USD.Tuy nhiên, các doanh nghiệp quảng cáo trong nước như VCCorp, Zing, 24H, VnExpress… chỉ chiếm khoảng 150 triệu USD, tương đương 33,3%.Trong khi đó, Google và Facebook chiếm khoảng 66,7%, tương đương 387,1 triệu USD (trong đó, Facebook khoảng 235 triệu USD, Google khoảng 152,1 triệu USD).TTXVN kể: Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 1 bưu kiện được gửi từ Pháp về, 1 bưu kiện từ Hà Lan chứa đầy ma túy. Số ma túy trên dạng viên nén thuốc lắc, được ngụy trang rất tinh vi.Đội Kiểm soát phòng chống ma túy- Cục Hải quan TP SG phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh phát hiện một bưu kiện được gửi từ Pháp về TP.SG thông qua dịch vụ chuyền phát nhanh, dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 2,2kg ma túy tổng hợp, dạng viên nén thuốc lắc được ngụy trang tinh vi trong ruột của máy hát đĩa.Bảo Vệ Pháp Luật kể: Sẽ thu hồi quyết định tuyển con gái chủ tịch tỉnh không qua thi tuyển.Ngày 10/1, ông Ngô Hồng Yến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với bà Vương Mai Trinh - Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP Long Xuyên. Bà Trinh là con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.VOV hỏi chuyện Bắc-Nam: Vì sao nghệ sĩ hài phía Nam ngày càng đắt giá trong hài Tết phía Bắc?Thị trường hài Tết phía Bắc năm 2019 đánh dấu sự xuất hiện của nhiều gương mặt làng hài phía Nam và nhiều nghệ sĩ gạo cội chưa bao giờ đóng hài.Mặc dù, so về số lượng, nghệ sĩ theo lĩnh vực hài kịch ở phía Nam đông gấp nhiều lần so với phía Bắc. Tuy nhiên, do mang hai phong cách diễn hài có nhiều sự khác biệt nên các sản phẩm hài Tết miền Bắc rất ít khi có sự xuất hiện của các gương mặt hài phía Nam.Ngoại trừ NSND Hồng Vân, NSƯT Hoài Linh… thường xuyên được một vài nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”, còn lại hài Tết phía Bắc vẫn thích “xào xáo” những gương mặt “rặt” Bắc. Chính điều này đã làm cho định kiến hài Bắc - hài Nam thêm phần “cổ lổ sĩ”.Báo Thanh Niên kể chuyện Hà Nội: Theo một số nhân chứng, khoảng 00 giờ 40 ngày 11.1, chiếc xe bồn chở xăng (chưa rõ biển số), di chuyển từ đường Trường Chinh hướng về Cầu Giấy, khi gần đến khu vực Ngã Tư Sở (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), bất ngờ vướng vào dây cáp viễn thông, kéo đổ 4 cột điện và 1 tủ điện.Tại hiện trường, nhiều phần bê tông từ cột điện, dây điện, dây cáp nằm la liệt trên đường, 3 chiếc cột điện đổ chắn gần hết lòng đường.Đời Sống & Pháp Luật kể: Sau khi gây ra va chạm, thay vì dừng lại hỏi han, tài xế xe 7 chỗ lại nhanh chóng lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.Clip ghi lại tình huống tai nạn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Một ô tô từ Nguyễn Chí Thanh rẽ phải vào La Thành thì bị một xe 7 chỗ lưu thông ngược chiều tông trúng. Trước đó, xe này còn lấn sang phần đường bên cạnh.Pha va chạm có lẽ đã để lại cho chiếc ô tô kia những vết xước, lõm đáng kể. Song điều đáng nói hơn cả, sau cú đâm, tài xế 7 chỗ liền lái xe bỏ chạy mà không một lời hỏi hạn.Báo Lao Động Thủ Đô kể: Những ngày cuối năm, không ít công nhân lao động ngoài làm việc tại công ty còn tranh thủ “chạy sô” kiếm việc bên ngoài để có tiền trang trải trong những ngày Tết. Nhiều người chia sẻ, cuối năm công ty ít việc, công nhân không được tăng ca, trong khi tiền lương eo hẹp, làm được đồng nào xào luôn đồng ấy, không có tiền dư dả để tích lũy, tiền thưởng Tết cũng không thấm vào đâu so với chi tiêu ngày Tết. Chính vì vậy họ phải căng mình làm thêm để lo đón Tết.Tiền Phong kể về bệnh: Cảnh báo, nhiều người lớn mắc sởi nhập viện.Ngày 10/1, PGS.TS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, từ vài tháng nay gia tăng số bệnh nhân sởi đến khám. Trung bình mỗi tháng khoảng 10 trường hợp. Đáng chú ý, chỉ trong 2 ngày vừa qua có 8 ca sởi nặng nhập viện.PGS.TS Đỗ Duy Cường cho hay, điều kiện thời tiết đông - xuân như hiện nay rất dễ bùng phát virus sởi. Nếu vài tháng trước, trung bình mỗi tháng, Khoa Truyền nhiễm có khoảng 10 trường hợp điều trị thì chỉ trong hai ngày gần đây (9-10/1), khoa đã có 8 ca.