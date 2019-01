Tunisia: Sào Huyệt Khủng Bố Tại Tam Biên Bị Vây Đánh

TUNIS - 2 tay súng jihad kích hỏa áo bom trong lúc giao chiến với lượng an ninh Tunisia vây đánh sào huyệt khủng bố tại biên giới tiếp giáp Libya và Algeria.Ổ jihad tại thành phố tam- biên Jilma, cách thủ đô 250 kilomet, là thách thức an ninh tại xứ sở “mùa xuân Arap 2011”, đang khó khăn kinh tế kéo dài với tỉ lệ thất nghiệp cao.Tin Reuters cho biết thẩm quyền chống khủng bố đã nhận diện thủ lãnh Ezzedine Alaoui, chỉ huy của “trung đoàn thánh chiến và thống nhất” trong số tử thi để lại chiến trường – tên này là chủ mưu trận tấn công giành chiếm tỉnh Sidi Bouzid thuộc miền nam Tunisia.Phần lớn đội viên dưới quyền Alaoui đã bị bắt hôm 5-12, khi lực lượng an ninh truy kích jihad tại tỉnh Sidi Bouzid, tịch thu 1 số vật liệu làm bom.Nhà cầm quyền Tunis ước lượng 3000 công dân tham gia jihad tại Syria, Libya và Iraq.