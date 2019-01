Cấp Cứu, Giao Thông, Giá Dầu, Bãi Biển...

Xuân NiệmMấy ngày Tết dương lịch, dân chúng ra đường vui chơi tưng bừng... thế là thêm tai nạn.Báo Tin Tức kể: Theo thông tin từ Sở Y tế TP SG, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, các bệnh viện trên địa bàn thành phố ghi nhận có 12.464 trường hợp cấp cứu do các tai nạn như sinh hoạt, đả thương, ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông, trong đó có 46 trường hợp tử vong.Báo Lao Động kể: Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người, bị thương 61 người; bình quân ngày có 27,5 người chết do tai nạn giao thông, cao hơn bình quân ngày trong năm.Trong đó, đường bộ xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết và 1 người bị thương. Đường thủy nội địa và hàng hải: Không xảy ra tai nạn giao thông.Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 17.957 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 2.814 phương tiện.VnEconomy kể: "Giải mã" cú giảm 25% của giá dầu trong năm 2018.Năm 2018, Phố Wall đã có lúc dự báo giá dầu sẽ vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược...Báo Đất Việt kể: Ngày 1/1/2019, chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - hướng dẫn viên du lịch tại một công ty ở Bình Thuận bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách hành xử của người chủ resort chặt dây bóng chuyền của nhóm khách người Nga ở bãi biển Mũi Né, TP. Phan Thiết khiến công đồng phản ứng gây gắt trong những ngày qua.Chị Ngọc cho rằng, hiện tượng chủ resort "cát cứ" luôn phần diện tích bãi biển gần khu vực đó là điều có thật, không chỉ diễn ra ở Bình Thuận mà còn ở nhiều tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa...Báo Sài Gòn & Đầu Tư kể: Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,01%, cao hơn mức tăng GDP dự báo của cả nước. Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, ngành công nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn (63,87%) với 1.012 doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng đạt 9,79%. Đóng góp vào sự phát triển này có vai trò to lớn của 27 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn toàn tỉnh khi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm đạt gần 1,4 tỷ USD và gần 5.200 tỷ đồng đầu tư trong nước với tổng doanh thu đạt 28,5 tỷ USD.Kim ngạch xuất khẩu (XK) của tỉnh Bình Dương tăng 15,6%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,5%VOV kể: khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ phải mở cửa theo cam kết cho các đối tác, cũng như phải thực hiện các nghĩa vụ về thể chế và quy tắc trong Hiệp định, yêu cầu khắt khe về chất lượng...Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, tham gia CPTPP đồng nghĩa với việc cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt không chỉ ở thị trường các nước tham gia Hiệp định mà ngay tại thị trường trong nước trên cả ba cấp độ: Sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia. Điều này đang tạo ra sức ép trong bối cảnh năng lực cạnh tranh quốc gia và của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đó là trình độ phát triển của nước ta được xem là thấp nhất trong khối CPTPP…Báo Pháp Luật kể: Phải bồi thường 2 triệu đồng vì chặt 6 cây cau của hàng xóm.Nguyên đơn cũng yêu cầu tòa buộc bị đơn phải chịu chi phí định giá các cây cau là 500.000 đồng để hoàn trả vì bà đã phải đóng tạm ứng trước đó.Mới đây TAND huyện Tri Tôn, An Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về tranh chấp yêu cầu bồi thường ngoài hợp đồng khá hy hữu giữa nguyên đơn là bà S. với ông O.Bản tin Zing kể: Sài Gòn có nguy cơ ngập vào Tết Kỷ Hợi 2019 do triều cường.Từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, Nam Bộ chịu tác động của triều cường, có thể gây ngập úng; đặc biệt, TP.SG là nơi chịu tác động của triều cường rất lớn.Dự báo sớm tình hình thời tiết trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 sắp tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết thời tiết 3 miền sẽ có xu hướng khác nhau.Báo Hà Nội Mới kể: Sở Du lịch Hà Nội vừa cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 30-12-2018 đến 1-1-2019), tổng số khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 253.139 lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2018.Trong đó, khách quốc tế đến ước đạt 80.139 lượt khách, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2018. Khách du lịch quốc tế có lưu trú đến Hà Nội ước đạt 57.700 lượt khách, tăng 16,3% so với cùng kỳ 2018. Khách du lịch nội địa ước đạt khoảng 173.000 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 844 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 13% so với cùng kỳ năm trước.Báo Người Lao Động kể: Siêu thị nghẹt người, chợ vắng khách...Đợt nghỉ Tết dương lịch 4 ngày, người dân TPSG đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị vui chơi giải trí, mua sắm và ăn uống.Lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Mặc dù các siêu thị đã tăng cường lượng thực phẩm ăn lễ như rau củ, thịt cá, trái cây, thực phẩm sơ chế - nấu chín, thực phẩm đông lạnh, nước giải khát cũng như các mặt hàng chuẩn bị Tết như giỏ quà, hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa, quần áo thời trang… hay mở thêm quầy tính tiền và tăng cường nhân viên thu ngân nhưng vì lượng khách tập trung quá đông nên vẫn xảy ra hiện tượng quá tải ở một số khu vực, khách phải xếp hàng dài chờ đến lượt. Ở một số siêu thị, hàng tươi sống, thực phẩm thường xuyên được khách hàng "vét sạch".VietnamFinance ghi lời Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam - ông Ousmane Dione: So với 10 nước CPTPP, Việt Nam nằm ở cuối, chúng ta có lợi thế chứ không hoàn toàn bất lợi, cạnh tranh cũng là động lực để tạo ra thay đổi tích cực đối với Việt Nam.So với 10 nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam là nước kém phát triển nhất, nằm ở cuối. Tuy nhiên, các bạn có lợi thế chứ không hoàn toàn bất lợi. Cạnh tranh là động lực để tạo ra những thay đổi tích cực đối với Việt Nam trong tương lai.Đối với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và các nền kinh tế thành viên châu Âu (EU), Việt Nam sẽ được cơ hội tiếp xúc với thị trường tiêu chuẩn cao, khó tính và có khát khao những sản phẩm lớn về nông sản, thực phẩm chất lượng của Việt Nam.Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Cơ quan điều tra (CQĐT) đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trưởng trạm và nhóm cán bộ tại Công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh vì cho rằng đã sử dụng phần mềm điện tử để giấu tiền thu phí.Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3, Bộ Công an) cho biết: Ngày 1/1/2019, đơn vị này đang điều tra vụ án mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các Trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.VnExpress kể” Chiều 1/1, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, đã chào đón 2.000 du khách trên tàu Costa Atlantica cập cảng Tiên Sa trong ngày đầu năm mới....Năm 2018, du lịch Đà Nẵng đón 100 chuyến tàu du lịch cập cảng với khoảng 145.000 lượt khách, tăng 66% số khách so với năm 2017.Báo Thể Thao & Văn Hóa kể: Công an TP SG triệt phá đường dây tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia.Ngày 1/1, Công an Thành phố SG cho biết đã khám phá một đường dây tổ chức mang thai hộ trái pháp luật, hoạt động xuyên quốc gia.Hiện cơ quan Công an đã ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng gồm: Cai Guo Lin (sinh năm 1982, quốc tịch Trung Quốc); Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk); Triệu Thị Hằng (sinh năm 1978, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1995, quê Nam Định) để điều tra về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” theo điều 187 Bộ luật Hình sự năm 2015.Báo Thanh Niên kể: Sở GTVT TP.SG cho biết trong năm mới 2019, Sở sẽ phấn đấu làm mới, đưa vào sử dụng 75 km đường bộ và 17 cây cầu.Bản tin Infonet kể về Chính sách có hiệu lực từ 1/1/2019: Lăng mạ nhân viên hàng không bị phạt tiền.Theo Nghị định 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng có hiệu lực từ 15/1/2019, hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng (130 USD-216 USD).BNews/TTXVN kể chuyện: Đầu tư 368 triệu USD xây dựng khu du lịch Minh Viễn - Lăng Cô.Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi công xây dựng thêm dự án khu du lịch quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô tại Khu Kinh tế Chân mây - Lăng Cô, thuộc huyện Phú Lộc.Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động vào quý I/2024; trong đó, giai đoạn I của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019.Dự án khu du lịch quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô được xây dựng trên diện tích 102 ha, có tổng mức đầu tư 368 triệu USD; bao gồm hệ thống khách sạn, khu resort, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.