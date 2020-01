Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California Tổ Chức Tiệc Tất Niên Chào Đón Xuân 2020

Westminster (Thanh Huy)- - Tại nhà hàng Parasel Seafood Restaurant vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California đã tổ chức buổi tiệc tất niên, đây là dịp để các niên trưởng, các chiến hữu gặp nhau sau một năm sinh hoạt trong cộng đồng.

Tham dự buổi tiệc tất niên, ngoài các niên trưởng, các chiến hữu trong hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California còn có sự tham dự của các hội đoàn quân binh chủng bạn trong đó có các hội: Hội Thủ Đức, Lực Lượng Đặc Biệt, Hội Quân Cảnh Nam Cali, Lực Lượng Người Nhái, Hội Hải Quân Cửu Long, Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali và vùng phụ cận, Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần… một số các cơ quan truyền thông.

Các niên trưởng có: phụ nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân cùng một số quý niên trưởng trong binh chủng TQLC…



Mở đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do toán hầu kỳ Thủy Quân Lục Chiến thực hiện theo lễ nghi quân cách.

Sau đó Mũ Xanh (MX) Quách Ngọc Lâm Hội Trưởng, thay mặt ban chấp hành ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý niên trưởng, quý chiến hữu và gia đình, cảm ơn quý quan khách và các cơ quan truyền thông đã đến tham dự buổi tiệc tất niên.

Trong dịp nầy, MX. Quách Ngọc Lâm cũng đã kêu gọi sự đoàn kết để xây dựng hội, loại bỏ những tỵ hềm cá nhân để cùng nhau xây dựng hội mỗi ngày một phát triển hơn, kết hợp với các hội đoàn quân binh chủng bạn để tiếp tục con đường đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do dân chủ. Cuối cùng ông chúc quý vị quan khách, quý niên trưởng, các hội đoàn quân binh chủng bạn, các cơ quan truyền thông một năm mới an khang thịnh vượng.

Tiếp theo ban tổ chức mời Bà quả phụ Cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang lên phát biểu, trong lời phát biểu bà đã cảm ơn Ban tổ chức đã cho bà có cơ hội lên để ngỏ lời chào mừng đến quý quan khách, các chiến hữu trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến là những người mà trước đây Cố phu Quân của bà đã coi như là anh em ruột thịt, Bà nhắc lại một vài kỷ niệm, một số những người bạn là bạn cùng khóa 1 Nam Định với Phu quân của bà trước đây…





Trong dịp nầy, ban tổ chức mời nhà văn Huy Phương lên trình bày tóm lược về 132 hài cốt TQLC thuộc Lữ Đoàn 147 TQLC phải tự lực rút quân. Nghiêng mình trước sự mất mát lớn lao nầy, ông cho biết trong đơn vị nầy một số ra đi, một số bị bắt vào tù, một số chết không mộ, trận lụt 1979 đã đưa hài cốt các đồng đội ra biển, sau trận lũt dân biển Thôn An Dương đã thu lượm được 132 hài cốt, họ tự động làm lễ cầu siêu và vận động tiền để cải táng mộ…

Sau đó MX. Võ Thanh Sang, Phó Nội Vụ lên tổng kết một số công tác trong thời gian qua, đọc tên những chiến hữu, những mạnh thường quân đã đóng góp cho hội, cho buổi tiệc. Kêu gọi các chiến hữu nhớ về anh em thương phế binh Thủy Quân Lục Chiến còn đang sống lây lất tại quê nhà. Cảm ơn Luật Sư Alaxandra là LS. Cố Vấn về Luật Pháp của hội, ông mời LS lên sân khấu để ông Hội trưởng trao tấm Plaque lưu niệm, ghi dấu những đóng góp của cô cho hội trong thời gian qua.



Tiếp theo Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali và vùng phụ cận cùng phu nhân lên trao tặng cho ban chấp hành Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali một bó hoa hồng và $200 để tỏ lòng thông cảm nhau trong hai binh chủng đã một thời làm cho địch quân khiếp vía trên các chiến trường.

Mở đầu cho buổi tiệc với màn múa lân để chào mừng các niên trưởng, các chiến hữu tham dự. Buổi tiệc bắt đầu, xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số gây quỹ.

Kết thúc chương trình với phần dạ vũ.

Được biết, chương trình văn nghệ của Hội Thủy Quân Lục Chiến lúc nào Ban Hợp Ca Thủy Quân Lục Chiến cũng trình bày bản “Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc” và bản “Cờ Bay, Cờ Bay”.



Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California hiện nay có một ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2021 gồm Hội Trưởng, Mũ Xanh (MX) Quách Ngọc Lâm; Phó Nội Vu, MX. Võ Thanh Sang; Phó Ngoại Vụ, MX. Phan Bửu Ngọc; Thư Ký và Văn Nghệ, MX.Phan Diệu; Thủ Quỹ, MX. Trần Thị Huy Lễ; Nghi Lễ, MX. Nguyễn Minh Đức; Trang Trí và Xã Hội, MX. Nguyễn Thế Thủy; Tiếp Tân, Bà qủa phụ Nguyễn Hữu Hào.





Được biết, TQLC là một trong những binh chủng thiện chiến nhất của QL/VNCH, có mặt trên khắp 4 vùng chiến thuật và trong những trận chiến ác liệt nhất như các trận Bình Giả, Đức Cơ, Ba Gia, Đàm Dơi, Mộ Đức,Mật khu Bời Lời, Trận Cù Mông, Ba Lòng, tái chiếm Cửa Việt, tái chiếm cổ thành Quảng Trị, hành quân vượt biên Kamphuchia, các chiến dịch Sóng Tình Thương, chiến dịch Đỗ Xá v.v. không nơi nào không có mặt TQLC và những trận đánh mà các chiến sĩ Mũ Xanh TQLC tham dự đều đã gây kinh hoàng cho địch quân.

Mọi chi tiết liên lạc: Quách Ngọc Lâm (714) 837-0216, Phan Bửu Ngọc (714) 989-0960.