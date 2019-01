New York: Hàng Triệu Người Đón Năm Mới 2019

NEW YORK - Các nhà chuyên môn tiên đoán: khách nhàn du tham dự sự kiện giao thừa tại khu phố gọi là Times Square của thành phố New York không là trên 1 triệu như phỏng đoán của viên chức thành phố - nhưng, an ninh luôn là vấn đề lớn.

Phóng viên cho biết: không có toilet công cộng, cũng không có thùng rác, và túi đeo lưng bị cấm, việc cắm trại giành chỗ là khó – khán giả bắt đầu kéo đến từ trưa.

Kế hoạch phòng vệ an ninh huy động hàng ngàn nhân viên cảnh sát có chó trợ lực, 1225 máy thu hình an ninh, 235 xe chắn – chương trình đón giao thừa (hay countdown) bắt đầu lúc 6 giờ chiều với quả cầu pha lê đường kính 12 feet gắn 2688 đèn tam giác chiếu sáng bằng 32,256 đơn vị phát sáng LED từ từ rơi vào lúc giữa đêm.

Hoa giấy là hàng ngàn lời ước có thể ghi danh với ban tổ chức qua mạng và 1 số được tuyên đọc.

Dù mưa hay nắng, các màn trình diễn sẽ thắp sáng bầu trời đêm của “thành phố không ngủ”.

Trong khi đó trên khắp thế giới, nhân loại cùng nhau chào đón năm mới 2019, trong lúc nhiều bất an, khủng hoảng, nghèo đói, di dân và chiến tranh còn tiếp diễn.