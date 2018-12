Pháp, Đức: Đòi Nga Thả Hết Thủy Thủ Ukraine Bị Bắt

KIEV - Pháp và Đức hô hào Nga trả tự do tức khắc và vô điều kiện số thủy thủ của hải quân Ukraine bị bắt trong vụ va chạm tại vùng biển gần bán đảo Crimea.Trong khi đó, Kiev khẳng định: tiếp tục quyền hải hành tại Eo Kerch nối liền Hắc Hải và Biển Azov.Trong 1 Tuyên Bố Chung, Thủ Tướng Merkel và TT Macron khẳng định “Vụ bắt giữ thủy thủ Ukraine tại Eo Berch là trái phép”. 2 vị lãnh đạo Tây Âu lên án sự kiểm soát của Nga tại Biển Azov là lạm dụng, và hô hào tôn trọng hải hành an toàn, tự do, không hạn chế tại Eo Kerch.Nga chiếm đoạt bán đảo Crime là 1 phần lãnh thổ của Ukraine năm 2014 và sau đó nắm quyền kiểm soát tất cả tàu bè di chuyển qua Eo Berch.Kiev cả quyết có quyền với Biển Azov theo quy định của 1 hiệp ước ký kết với Nga năm 2003.Bộ trưởng quốc phòng Stepan Poltorak của Ukraine tuyên bố hôm Thứ Sáu “tiếp tục sử dụng thủy lộ Kerch, vì Biển Azov luôn là 1 phần của Ukraine, thuận theo mọi quy định và luật lệ quốc tế”.