Đức: 14 Phi Trường Được Báo Động Khủng Bố Do Thám

STUTTGART - Các phi trường lớn của Đức phát lệnh báo động sau khi 4 tình nghi khủng bố bị phát hiện làm việc khảo sát mục tiêu tại khu vực phi trường Stuttgart.Tin BBC cho biết đối tượng truy nã của cảnh sát là 2 cha con cư dân North Rhines-Westphalia và 2 nghi can đã chụp ảnh tại phi trường.Có tin: chi tiết mô tả các nghi can được Mật Vụ Marocco chuyển giao cho giới chức Đức.1 tuần trước, khủng bố nổ súng tại chợ Giáng Sinh của thành phố Strasbourg thuộc lân bang Pháp. Trang mạng của nhật báo Bild đưa tin : 14 phi trường được báo động. Theo hệ thống truyền thông SWR, sau vụ Strasbourg, hoạt động khả nghi bị phát giác tại phi trường Stuttgart và phi trường Charles de Gaulle.Phát ngôn viên cảnh sát Roman Strohmayer nói “Chúng tôi có thông tin mà vào lúc này chưa thể kết luận”. Nhưng, ông tiết lộ với Bild “Mưu đồ do thám phi trường Stuttgart bị khám phá – an ninh đã được củng cố, phối hợp với cảnh sát tỉnh bang”.BBC nhắc lại: Đức là mục tiêu tấn công khủng bố trước giáng sinh 2016, khi di dân Tunisia là Anis Amri phóng xe vận tải vào chợ giáng sinh tại Berlin gây thiệt mạng 12 người và hàng chục người bị thương.