Trang Thơ Thứ Bẩy

Bản vẽ của họa sĩ Quan Steele.





NGUYỄN QUỐC THÁI

Bài Tháng Hai . 23

Ôm nhau gạt nước mắt

Gặp lại biết bao giờ

Ủ vội nhau hơi ấm

Đủ nghẹn một câu thơ

Câu thơ trừng mắt ngó

Sao không hôn giập môi

Sao không ôm nát ngực

Sao mơ ước tả tơi

Sao sum vầy ngơ ngác

Nhớ thổi khô môi người

Thôi, kéo cao cổ áo

Từ Nhã Hải Bình… ơi.

– Nguyễn Quốc Thái

(Trên ANA NH5 về lại Sài Gòn, 26.2.2023)

*

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

tháng năm là mộng đang đi



1.

Tháng năm là mộng đang đi

Thời gian rót lại một thì thầm xưa

Mùa đông khép nép dạ thưa

Cành xuân tơ ngó đã vừa đơm hoa

Vòng tay mở rất quê nhà

Trông lên đôi mắt đã là quê hương

2.

Già thêm một tuổi đất tròn

Nghe con gió vẫn ngọn nguồn ban sơ

Tháng năm, câu chuyện tình cờ,

Mỗi bình minh lại tinh mơ mặt trời

Con sơn ca hót nên lời

Đóa hướng dương nở mặt người bước đi

3.

Lang thang cõi mộng đôi khi

Lọt vào một chút yêu vì nhân gian

Tháng năm. Du hí tình tang

Chiêm bao. Vướng sợi tơ vàng mùa xuân

Chân này bước nọ lần khân

Ô con đường mộng đã vân vi đời…

Phía bên kia

1.

Soi gương thảng thốt mặt mày

Mở hai con mắt không đầy được tôi

Thốt lên ngọng nghịu những lời

Bóng trong gương hỏi, tiếng người đó chăng?

Soi gương tìm nửa vầng trăng

Gương nhòa một bóng đêm, giăng bẫy người

Có đem theo được nụ cười

Đi qua bóng tối để trời sáng trăng?

2.

Soi đêm. Òa vỡ trước sau

Rơi chan chứa để nỗi sầu nhẹ tênh

Nhân gian người ngợm linh tinh

Theo nhau đổ xuống u minh cõi này



Soi đêm thấy nỗi mặt mày

Hỏi thăm đường chỉ trên tay lối về…

Thảy vào cùng tận đêm khuya

Những đa đoan những mộng mê một đời

Soi im lặng cõi trùng khơi

Rắt reo vực thẳm. Đâu lời tìm nhau

Bao trời bấy đất sắc mầu

Rất nhanh thôi. Một cành lau dịu dàng

Gối đầu trên giấc mơ tan

Vô cùng là nỗi hân hoan hẹn thề

Cứ đi. Là gặp một về

Nguồn thăm thẳm réo cận kề vô chung

3.

Soi đêm. Bóng hút hình sâu

Mắt kia nhìn nọ, lạ nhau mặt người

Bật lên thành tiếng đười ươi

Tàn hơi giễu một âm cười bon chen



Soi đời. Bóng tối ngòm đen

Vực lên con mắt mà lèn xanh cao

Chút đêm cười rất ngọt ngào

Thốt ta tiếng nói xin chào phôi pha



Mộng tròn nở một bông hoa

Đứt lìa cuống rún khóc òa sơ sinh

Lần theo tiếng hót bình minh

Nghe trong nắng vỡ một hình như. Quen



Mặt mừng tay bắt gọi tên

Ánh gương sắc lẻm. Nhớ quên. Chia lìa

Thì rồi mai nọ mốt kia

Đem hình vá bóng sợ gì một-hai

– Nguyễn Thị Khánh Minh

*

LƯU DIỆU VÂN

đồng vị

những bán kính mi cong mặt trời

xốn xang quanh 4000 đơn vị mắt

cảnh giác hai ta sức hủy diệt khốc liệt

của chỉ một thời khắc quyết liệt rũ bỏ tất cả

không có giai đoạn an toàn trong những chu kỳ

quan hệ bê trễ

em tỉa cái nóng mỏng tanh thành những đường

chân mày nhíu nhẹ

buộc đuôi sam ngày lam hương đất bỏng

cởi nút hàng nắng bùng sáng đủ làm hoa lý trí

anh não nùng cắn góc căng khoảng lặng nơi vòng eo

trũng chẻ ba

nhè nhẹ trên từng vùng da thắt đắng

quỳ gối em thốc ra hết những cái lắc đầu

không phụ thuộc vào sự kiêu ngạo hay nỗi đau nào

anh có còn chờ gỡ những lời riêng em kiễng chân

vất vả móc

trên rào gai thiết lập từ cái họ ghép tua tủa nhập nhằng

òa vỡ mở lòng tựa quả trứng vừa thoát màng

còn dây dưa luồng gân bóng tối ẩm ấm…

cái nhìn nhau lần cuối bóc tróc thái độ dửng dưng

lộ rõ những chiếc vảy đồng vị li ti

rồi ai sẽ nộp mình đổi toàn quyền điều khiển

đối phương

công nghệ nỗi buồn

từ lúc nào

những cái đốt vênh váo mọc hả hê lên sự bằng

phẳng

bề thế

của bao năm tháng

căng duỗi

những thách thức chữ chi

bắt nguồn chữ sĩ

những chênh vênh dự tính

nền móng định hình

những lúng túng thoạt đầu

chứng thư chung điểm tựa

lén lút vẫn chen thân

anh treo bảng cấm vào

tay kia đưa chìa khóa

cấu trúc chuẩn mức bắt đầu nổi nếp nhăn

nỗi buồn thắt gút quặn lòng dạ

nỗi buồn căng phồng chùng góc tim

nỗi buồn khan tiếng

nỗi buồn cuộn đêm cuốn bóng bồn chồn

em không thiên tài giải trí

gỡ rối nỗi buồn

gạt bỏ thị phi

dễ dàng như các nàng vũ công thoát y Thái

kéo sợi dây thừng thô nhám khỏi cửa mình

theo khúc nhạc giả lả

ám sát nỗi buồn bằng mũi tên bắn ra từ vùng kín

theo nhịp vỗ tay khán giả

thiêu cháy nỗi buồn bằng đầu lửa đỏ mồi bằng âm hộ

theo tràng ồ kinh ngạc

quẳng nỗi buồn nhẹ tênh

như tờ bạc lẻ trong rổ tre

“tip for the ladies”

hạ màn đầy đe dọa

tống tiễn nỗi buồn

một công nghệ em vẫn còn nhiều hạn chế

*

TRẦN HẠ VI

Mười bốn năm



Mười bốn năm dồn lại một ngày

Có những chuyện tình cát trắng chảy qua tay



Anh vẫn vậy tất bật trả vay

Gia đình hạnh phúc hai tình yêu chung thủy



Em bây giờ như đã thành người lạ

Một tách thành hai thêm cả mấy phần



Ly cà phê đêm lạ lẫm

Bên tiếng thở đều đều ánh đèn vàng dìu dịu



Em bước vào thế giới ảo

Mộng mơ nhiều dằn vặt lắm ưu tư



Khuấy đều muỗng phân vân

Tình yêu xưa em bảo thật thì là thật

Bảo không thì là không



Chừng ấy là bao nhiêu năm

Con còng gió còn xây nhà trên cát trắng?

Ở cuối sợi dây thừng



Ở cuối sợi dây thừng

At the end of my rope

Em không còn muốn cố gắng

Em đã buông tay

Mười ngày nay



Vì cớ gì anh gọi em ngược về

Vì cớ gì anh nhớ em

Vì cớ gì anh buồn

Hay em hoài tưởng tượng



Để làm chi

Để làm chi

Chúng ta đã định phải phân ly

Phải chết đi

nhạt nhoà chìm vào dĩ vãng

Cơn nhức đầu thần giao cách cảm

điên loạn

ngập ngụa nước mắt

hai giờ

Rồi mệt đến mềm người

Được dỗ yên bằng những bài thơ

buồn buồn

tưởng nhớ



Anh bảo thơ em không có thiên nhiên

Em cần hoa lá làm gì

Chúng ta là cây cỏ

Chúng ta có cách cảm thần giao

Em có khả năng tạo nên thế giới

chỉ bằng suy nghĩ của mình



Chúng ta cần thiên nhiên để làm gì

Em vượt sáu ngàn cây số đường bay

Ôm về một cơn bệnh kéo dài

Và vòng tay trống rỗng



Em biết tại sao anh cần xe đạp

Uốn lượn công viên cảng thật dài

Dãy tường vi vươn lên hôn hồng nắng mai



Em không đủ sức đạp xe

Em không cần thiên nhiên

Vì chúng ta là cây cỏ



Trống đánh ngày xưa

Em bước chân xuống thuyền

Con thuyền hiện đại ngày nay

Chiếc seabus rẽ sóng rời bến

Lonsdale Quay



Một đầu dây thừng rời ra

Ở cuối sợi dây thừng

Ở cuối sợi dây thừng

tối sẫm

chìm dần

chìm dần



– Trần Hạ Vi

*

TRẦN HOÀNG VY

Lục bát mùa xa...

1.

Thôi mình xuống núi ra sông

Dắt nhau đến chỗ người không có người

Vắt theo mây gió nụ cười

Bàn chân chạm biển sóng mười phương reo...

2.

Một hôm tịnh giữa phồn hoa

Chợ phiên náo nhiệt vỡ òa nắng trưa

Hồn nhiên túi xách rau dưa

Hồn thiêm thiếp giữa khói đưa... cơm sườn!

3.

Rót ngày vào tách cà phê

Hình như ta đợi ta về rất lâu

Uống chiều. Uống mắt em nâu

Quanh ta lững thững khói đầu thuốc bay?

4.

Đêm nay rượu uống không say

Có trăng làm bạn. Nhớ ngày đã xa

Giật mình ly rượu sương sa

Uống sương, trăng nép sau tà áo khuya...

5.

Gió đưa hương thuở nhân tình

Mùa theo sau gót hài mình vu vơ

Đêm dài vẽ mộng bằng thơ

Ướp hương hoa gối giấc mơ học trò.

6.

Về ngang trường cũ ve ran

Cháy bông phượng đỏ đôi hàng hiên xanh

Từ ngày mình gọi... em, anh

Tiếng ve xưa bỗng hóa thành chiêm bao...

7.

Một ngày mây xuống suối chơi

Cứ trôi, cứ tắm, cứ bơi lững lờ

Em đang rửa mặt trên bờ

Tưởng mây viễn xứ bất ngờ về thăm!

8.

Hiên gầy nở đóa hoa ngâu

Có người hàng xóm lâu lâu về nhà

Hái hoa ngâu ướp tẩm trà

Ai xui ngọn gió hương trà sang thăm?

9.

Tha hương thuở tóc... miểng dừa

Thanh xuân bám rễ chân chưa quay về

Giật mình. Sợi tóc nhớ quê

Vương mây khói cũ trắng lê thê buồn!

10.

Phía sau núi mộng là quê

Sông thơ ấu cũ vụng về là ta

Mẹ cha ở phía mây xa

Ngày dâng hương nhớ cơm nhà đoàn viên!

Chủ nhật buồn…

Mình ta,

Với chủ nhật buồn…

Câu kinh khép lại,

Lời suông xa vời

Giọt cà phê đắng

Ngừng rơi

Bàn tay khuấy

Biết cuộc đời

Ngọt hơn?

Sông trưa

Sông trưa,

Ngày nắng

Sóng lim dim.

Tưởng ấu thơ về

Bên cánh sim

Ta khỏa vào gương

Lên bóng nước

Giật mình,

Thả rớt

Một tiếng chim?

Sông trưa,

Ngồi nhớ

Đôi mắt ướt

Tóc mùa sen

Độ biếc dậy thì

Em thuở mười lăm

Còn thắt bím

Nắng hồng trưa

Sông ước mơ gì?

Ngày cứ lên trưa,

Sông lay phay

Ta hồn nhiên

Đón gió phiêu bay

Mắt tím lục bình

Mười năm ngó

Sông dại khờ

Trưa ngủ

Không hay…

– Trần Hoàng Vy