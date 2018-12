Chứng Khoán Dow Giảm Thấp Nhất Từ Tháng 10-2017; Mỹ: 214,000 Người Thất Nghiệp Tính Tới Giữa Tháng 12

NEW YORK - Wall Street chứng kiến chỉ số Dow giảm thấp dưới ngưỡng 23,000, và giá cổ phiếu dầu thô giảm hơn 4% và là thấp nhất từ Tháng 8-2017.Làn sóng bán tháo trong tuần này cho hiểu giới đầu tư quan ngại đến mức nào về tiềm lực kinh tế, nhất là sau khi FED loan báo quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 trong năm mà giới phân tích tin là sai lầm.Phóng viên tài chính báo tin: chỉ số Dow dưới 23,000 là lần đầu tiên từ Tháng 10-2017.Ngày Thứ Năm 20-12 cũng ghi nhận chỉ số Nasdaq giảm 20% so với cao điểm ngày 29-8.Bộ lao động loan báo: số người khai thất nghiệp với tiểu bang trong tuần lễ kết thúc ngày 15-12 là 214,000, tăng 8,000 so với tuần trước, gần mức 202,000 hồi giữa Tháng 9 (thấp nhất từ Tháng 12-1969).Kinh tế gia phỏng đoán 216,000 người bị sa thải trong tuần lễ kể trên.Các dữ liệu cho thấy hoạt động chế xuất là trung bình tại vùng giữa bờ Đại Tây Dương trong Tháng 12, khi giới chủ mướn thêm người và cảm thấy phấn khởi về triển vọng làm ăn trong 6 tháng tới (khảo sát ghi: 43% doanh nghiệp tỏ ra lạc quan).Hôm Thứ Tư, FED tăng lãi suất và báo hiệu giảm tốc độ tăng lãi suất trong năm 2019 – nhận định của FED là thị trường lao động tiếp tục củng cố, khả năng tạo việc làm là mạnh và đều trong mấy tháng qua.Phóng viên báo tin: con số thất nghiệp trung bình 4 tuần là 222,000, giảm 2750. Con số tương ứng cuối Tháng 11 là 235,000, cao nhất 8 tháng, gây quan ngại về sự sút giảm của nhu cầu lao động.Phân tích ghi: nguyên nhân phía sau sức tăng trưởng yếu của việc làm trong Tháng 11 là sự thiếu hụt công nhân có chuyên môn thích hợp của thị trường đang eo hẹp.Tỉ lệ thất nghiệp hiện nay là 3.7%, thấp nhất 49 năm, và gần mức 3.5% vào cuối năm tới theo dự báo của FED. Tỉ lệ tăng GDP quý 3 được tính là 3.5%.