Nhặt Tiền, Khai Tử, Thịt Bò, Mầm Non...

Xuân NiệmThế gian vẫn còn nhiều người tử tế, lương thiện... Phải chi nước mình nhiều người đẹp tuyệt vời như thế: Nhặt được 100 triệu đồng, nữ nhân viên tìm người trả lại.Bản tin VOV kể rằng khi nhặt được 100 triệu đồng, chị Phan Thị Phương Thảo ở thành phố Yên Bái đã trình báo cáo cơ quan chức năng để tìm trả người đánh rơi.Trước đó, khoảng 19h5’ ngày 19/12, trên đường đưa con đi học, chị Phan Thị Phương Hảo, sinh năm 1990, trú tại tổ 34 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái nhặt được một tệp tiền trên đường Lê Lai, tại tổ 72 phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái.Báo Thanh Niên kể: Dân đi làm khai tử cho người thân, bị cán bộ UBND P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên, Bình Dương) “hành” phải chạy ngược xuôi xin đủ loại giấy tờ, để rồi vẫn lạnh lùng từ chối cấp chứng tử!...Sáng 19.12, PV Thanh Niên tới UBND P.Tân Phước Khánh để tìm hiểu vụ việc. Tại đây, gặp bà Huỳnh Thị Chính vẫn tiếp tục khẳng định cán bộ của phường làm đúng theo quy định, không gây khó dễ gì cho dân. Khi PV nêu quy định của pháp luật về hộ tịch trường hợp chết do TNGT chỉ cần văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của cơ quan pháp y là đủ điều kiện được cấp giấy khai tử, thì bà Chính mới gọi điện thoại cho cán bộ tư pháp yêu cầu đến trao đổi với PV vì bản thân bận phải đi họp. Tuy nhiên, cán bộ này không tới.Báo Tiền Phong kể chuyện dân Việt nuôi bò Nhật: Với nhiều lợi thế về chất lượng và giá cả, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt đang phát triển nuôi bò Nhật ngay tại Việt Nam để cạnh tranh với hàng nhập cảng.Mới đây, "vua chuối" Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An, người có hàng trăm hecta chuối xuất khẩu đi Nhật, Hàn Quốc và từng nhập khẩu cả trăm ngàn con bò sống từ Úc về để vỗ béo... đã công bố thương hiệu thịt bò Wagyu Fohla sau 1 năm nuôi thử nghiệm. Đây là dòng sản phẩm cao cấp từ giống bò Wagyu nhập khẩu từ Úc với công nghệ nuôi được chuyển giao bởi trang trại Sawai Farm - Nhật Bản, doanh nghiệp chuyên nuôi bò với thương hiệu thịt bò Ohmi có bề dày lịch sử hơn 400 năm. Ohmi là 1 trong 3 thương hiệu thịt bò nổi tiếng nhất nước Nhật cùng với Kobe và Matsuzaki.Bản tin VTC kể về Quy định mới: Giáo viên mầm non phải sử dụng được một ngoại ngữ.Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non với 5 tiêu chuẩn.Theo đó, giáo viên mầm non phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn về phẩm chất; chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng; sử dụng ngoại ngữ cùng với nhiều tiêu chí.Đáng chú ý là Thông tư quy định giáo viên mầm non phải sử dụng được một ngoại ngữ, trong đó ưu tiên tiếng Anh (hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số).Báo Đầu Tư kể: Doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư điện gió tại Quảng Trị.Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính có buổi làm việc với ông Lã Tuấn Kiệt, Giám đốc Chi nhánh Việt Nam Công ty Envision Energy về việc đầu tư dự án điện gió trên địa bàn tỉnh này.Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Envision Energy đã giới thiệu về các lĩnh vực đang đầu tư kinh doanh và chứng minh năng lực tài chính. Qua khảo sát một số vị trí tại tỉnh Quảng Trị, công ty nhận thấy nguồn tài nguyên gió dồi dào ở phía Tây của tỉnh nên quyết định xin chủ trương đầu tư dự án điện gió. Phía công ty mong muốn tỉnh xem xét để công ty sớm hoàn chỉnh hồ sơ.Báo Nhân Đạo kể: Sau khi tiếp nhận được thông tin vụ việc "học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh bầm mông", chiều 19/12, ông Trần Ngọc Cẩm - Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) - xác nhận thông tin và cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo trường tiểu học Quang Trung báo cáo và sẽ xử lý nghiêm giáo viên có hành vi đánh học sinh.Liên quan đến vụ việc, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) cũng xác nhận và thông tin, học sinh bị đánh bầm tím học lớp 4A1, do cô giáo Hồ Thị Tuyết làm chủ nhiệm.Bản tin VnEconomy kể: Sau 4 năm liên tục đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, nhưng năm 2018, xuất khẩu hạt tiêu sẽ chỉ còn 800 triệu USD. Sản lượng tiêu xuất khẩu liên tục tăng, nhưng giá trị ngày càng giảm, khiến cả nông dân và doanh nghiệp lo lắng.Việt Nam đã 18 năm giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu. Và đã 4 năm có tên trong câu lạc bộ nông sản trên 1 tỷ USD. Cụ thể: Xuất khẩu năm 2014 đạt 155.125 tấn với kim ngạch trên 1,2 tỷ USD; năm 2015 xuất khẩu đạt 135 nghìn tấn, kim ngạch 1,26 tỷ USD; năm 2016 xuất khẩu đạt 177 nghìn tấn, kim ngạch 1,42 tỷ USD; năm 2017 đạt 214,9 nghìn tấn, kim ngạch 1,12 tỷ USD.Báo Pháp Luật kể: Ngày 20-12, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cho hay một em học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu) vừa bị ngã từ tầng hai xuống đất nguy kịch.Theo đó, em học sinh bị nạn là Phạm Đăng Q. (bảy tuổi, học sinh lớp 1/6, trú quận Hải Châu). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường lập tức đưa em đi cấp cứu tại BV Đà Nẵng trong tình trạng bị lún hộp sọ, đa chấn thương.Báo Sài Gòn Đầu Tư kể: Theo dự báo, Việt Nam sẽ vượt qua Ba Lan để trở thành quốc gia tiêu thụ bia đứng thứ 9 trên thế giới ngay trong năm 2018. Thế nhưng, với sự gia tăng đáng kể về chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh từ các đối thủ ngoại, lợi nhuận của các doanh nghiệp bia được dự báo sẽ tiếp tục kém khả quan trong năm 2019.Việt Nam là một trong những thị trường bia lớn nhất thế giới. Năm 2017, tổng sản lượng tiêu thụ bia đạt 4 tỷ lít, chiếm 2,1% tổng sản lượng bia toàn cầu, đứng thứ 10 thế giới và thứ 3 trong khu vực châu Á, sau Trung Quốc và Nhật Bản. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 5,7%, cao nhất trong nhóm 10 quốc gia có quy mô thị trường lớn nhất. Xét trong giai đoạn 10 năm (từ năm 2007-2017), tốc độ tăng trưởng kép mỗi năm (CAGR) của Việt Nam đạt 8,3%, cao nhất trong nhóm này.Báo Công Lý kể: Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 6/4/2015 đến ngày 20/02/2017, Chu Ngọc Hải (nguyên là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Krông Bông) đã lợi dụng sự sơ hở trong quá trình kiểm tra, kiểm sát, cũng như sai sót trong các quy trình nghiệp vụ tại các khâu công tác của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Krông Bông, để lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt 114.089.033.379 đồng.Bản tin VOV kể: Lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam liên tiếp cứu nạn du thuyền và tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển, cứu sống tổng cộng 13 người.Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) tiếp nhận thông tin về tàu Du thuyền Tây Bắc với 5 thuyền viên trên tàu, thuộc Công ty TNHH Phú Sơn (xóm Bắc, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), khi đang hành trình từ Nam Định đi Đà Nẵng thì bị hỏng hộp số, mất khả năng điều động từ đêm 18/12/2018.