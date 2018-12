Tiểu Bang Điều Hành Tốt Nhất Nước Mỹ: North Dakota; Tiểu Bang Điều Hành Tệ Nhất Nước Mỹ: New Mexico

Trang mạng 24/7 Wall St xếp hạng các tiểu bang về cách điều hành tốt đẹp ra làm sao. Nhưng sau khi nghiên cứu nhiều số liệu khác nhau, gồm thu nhập thuế, nợ, dân số, việc làm lương khá, nghèo, đánh giá tín dụng, v.v… trang mạng này đã kết luận North Dakota là tiểu bang điều hành tốt nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Đối nghịch lại là New Mexico.Sau đây là10 tiểu bang điều hành tốt nhất:1 - North Dakota2 - Minnesota3 - Nebraska4 - Wyoming5 - Utah6 - Iowa7 - Texas8 - Colorado9 - Washington10 - Oregon.Sau đây là 10 tiểu bang điều hành tệ nhất:41 - West Virginia42 - Pennsylvania43 - New Jersey44 - Louisiana45 - Kentucky46 - Alabama47 - Mississippi48 - Rhode Island49 - Illinois50 - New Mexico.