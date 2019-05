Nhật: Sẵn Sàng Bảo Vệ Phi Luật Tân Chống TQ

BIỂN ĐÔNG -- Nhật Bản nói rằng họ sẵn sàng bảo vệ Phi Luật Tân nếu an ninh cần thiết và tiếp tục giữ Biển Đông rộng mở cho tự do hàng hải.Đại sứ Phi Luật Tân tại Nhật Bản là Jose Laurel V nói rằng Nhật Bản đã đồng ý trao cho Manila 10 chiếc tàu phòng vệ duyên hải và những tài sản khác, theo báo Philippines Star cho biết. Ông Laurel giải thích sự quan trọng của việc giữ tự do hàng hải. Ông cho biết thêm rằng Nhật ngưỡng mộ Tổng Thống Rodrigo Duterte và “sự lãnh đạo lôi cuốn của ông.”Ông Laurel nói rằng, “Khi Nhật Bản đi xuống phía nam, quốc gia nào mà họ sẽ tới đầu tiên? Đó là Phi Luật Tân. Vì vậy, Nhật Bản là quốc gia trao đổi thương mại.“Họ tồn tại trên việc bán hàng hóa sản xuất cho thế giới. Họ phải giữ đường biển cho tàu thuyền đi lại tự do.“Như thế chỉ có mỗi cách mà họ đi ra là xuống phía nam, giữ cho phía đông Ấn Độ Dương sống còn và để đi tới Châu Âu. Nếu họ muốn đi tới Mỹ thì họ phải đi về hướng bờ tây của Hoa Kỳ.“Bạn phải nhớ rằng bởi vì chúng tôi là bạn bè rất thân, Nhật Bản cũng dựa vào Phi Luật Tân.“Nhật Bản sẽ hậu thuẫn nhân dân Phi Luật Tân lúc cần thiết, đặc biệt về an ninh.Nhật và Phi có những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc là nước tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.Brunei, Indonesia, Malaysia, Taiwan và Vietnam cũng tuyên bố chủ quyền trên đường mậu dịch bận rộn nhất thế giới này.Nhật, Phi cùng tham gia với Mỹ và Ấn Độ để tập trận hải quân trên vùng biển tranh chấp này vào tuần trước.