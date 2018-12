Từ Xa Nhìn Về Tổ Quốc: Thượng Đỉnh Mỹ Triều Lần 2

Thương đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore tháng 6-12-2018-Ảnh trên Internet.Đào NhưHôm 6/12 ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp người đồng nhiệm của Nam Triều Tiên (Nam Hàn) bà Kang Kyung-wha tai bộ ngoại giao Hoa Kỳ, https://www.voatiengviet.com/a/4689978.html. Cả hai vị đều không nhắc đến câu hỏi: Liệu Mỹ và Nam Triều Tiên (NTT) có hoàn toàn đồng thuận về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triêu Tiên (BTT), mặc dầu Mỹ quan ngại mối quan hệ Nam và Bắc Triêu Tiên ấm lên quá nhanh so với tiến độ của các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân BTT. Bà Ngoại trưởng Kang cũng cho hay ngoại trưởng Pompeo đã tỏ vẻ bất mãn trước thỏa thuận quân sự đat được giữa Nam và Bắc Triêu Tiên hồi tháng 9 vừa rồi:- Nam vă Bắc Triều Tiên đồng ý chấm dứt diễn tập quân sự.- Thiết lập vùng cấm bay gần biên giới- Dần dần dọn dẹp bom mìn, đồn gác trong khu phi quân sự… và các vấn đề khác…Nhưng vấn đề chủ chốt của buổi găp gỡ này là bộ ngoai giao Mỹ loan báo: Chinh phủ Hoa Kỳ đang hướng tới cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo T T Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Cuôc họp thượng đỉnh này sẽ được tổ chức vào tháng 1 hay tháng 2 năm 2019.Theo nguồn tin Reuters ngày 1/12, Tổng thống Donald Trump cho biết ông dư kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo BTT vào tháng 1 hoặc thâng 2 năm 2019 và 3 địa điểm cho cuộc găp gỡ này đang được ông cân nhắc.Vào ngày 2/12 Tổng thống NTT, ông Moon Jae-in cũng cho biết: Tổng thống Donald Trump sẵn sàng biến ước muốn của nhà lãnh đạo BTT-Kim Jong-un thành hiện thực. Ông Moon cũng không cho biết ước muốn của nhà lãnh đạo BTT gồm có những gì?Nhưng nguồn tin quan trọng nhất đến từ cố vấn an ninh của T T Donald Trump, ông John Bolton hôm 6/12 cho biết Tổng thống Donald Trump muốn trao cho BTT một cơ hội thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa bằng việc tổ chức môt cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 với nhà lãnh đao BTT Kim Jong-un vào đầu năm 2019. Nhưng một số nhà quan sát thời sự hoài nghi liệu cuộc thương đinh lần 2 này, có thể đưa BTT đến gần hơn viêc giải trừ vũ khí hat nhân và ngưng chương trình tên lửa đan đạo hay không?Trong khi đó, Báo Quốc Tế VN hôm 6/12 cho biết Bộ ngoại giao VN trả lời về khả năng thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sẽ đươc tổ chức tại Viêt Nam?Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí về chuyến thăm của ngoai trưởng BTT, Ri Young-ho tới VN từ ngày 29/11 đến ngày 2/12, và khả năng thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 sẽ được diễn ra tại Việt Nam? Người phát ngôn bộ Ngoai giao VN, Lê Thị Thu Hằng cho hay: “Viêt Nam luôn ủng hộ những nỗ lực mang tính xây dựng giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình; đóng góp tích cực vào hòa bình an ninh ổn định trên bán đảo Triều Tiên nói riêng cũng như trên thế giới. Trên tinh thần đó Viêt Nam sẵn sàng đóng góp tich cực vào việc thúc đẩy đối thoại duy trì hòa bình, an ninh ổn định trên bán đảo Triêu Tiên”.Nếu quả thật thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 thực sự sẽ được diễn ra tại Việt Nam như ước muốn của chinh phủ Viêt Nam. Nhân cơ hội này hy vọng chính phủ VN sẽ điều chỉnh chiến lược theo hướng thoát Trung, chủ động điều tiết cân bằng với Mỹ, để tao một không gian ”Việt Nam Sinh tồn-Tự do-Độc lâp” an toàn hơn, khi phải đối đầu với cuộc xung đột Mỹ Trung đang xảy ra và hy vọng sẽ khốc liệt hơn trong tương lai./.Đào NhưThetrongdao2000@yahoo.comChicagoDec-7-2018