Mỹ: Béo Phì Tăng 30%, Tự Tử Tăng 16%; Tiểu Bang Cư Dân Có Sức Khỏe Tốt Nhất Là Hawaii

MINNETONKA, MN – Tỉ lệ mập phì trên toàn quốc đã đạt tới mức cao nhất chưa từng có trong năm nay, theo số liệu 2018 của tổ chức United Health Foundation (UHF) cho biết.Béo phì đưa tới bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh khác. Thêm nữa, sự gia tăng tử vong dùng ma túy, tự tử và bệnh tim mạch đang góp phần vào việc gia tăng chết yểu.Trong năm thứ 29, Phúc Trình Thường Niên Đánh Giá Sức Khỏe Của Mỹ (AHRAR) cũng tho thấy những điểm sáng sủa, gồm tỉ lệ tre em nghèo đã giảm và gia tăng số nhà cung cấp sức khỏe tâm thần và các bác sĩ gia đình tính trên mỗi 100,000 người. Những phát hiện chính trong phúc trình nói trên gồm:Tỉ lệ béo phì đã vượt hơn 30% dân số người lớn tuổi lần đầu tiên trong lịch sử Đánh Giá Sức Khỏe Của Mỹ, tăng 5% trong năm rồi (từ 29.9% lên tới 31.3%). Chết yểu đã gia tăng 3% (từ 7,214 lên tới 7,432 chết trước 75 tuổi tính theo mỗi 100,000 người).Tỉ lệ tự tử đã tăng 16% kể từ năm 2012 (từ 12.0% lên 13.9% mỗi 100,000 người). Tỉ lệ tự tử thấp hơn 3.5 lần tại New Jersey – là tiểu bang tỉ lệ tự tử thấp nhất – với 7.5 tử vong cho mỗi 100,000 người, so với tiểu bang Montana có tỉ lệ tự tử cao nhất ở mức 26 tử vong tính theo mỗi 100,000 người. Tỉ lệ tự tử trong nam giới cao hơn nhiều: 22.2 tử vong tính theo mỗi 100,000 người so với phụ nữ ở mức 6.2 tử vong mỗi 100,000 người.Trẻ em nghèo – chỉ số chính của tình trạng kinh tế xã hội và sức khỏe nói chung – đã giảm 19% trong 5 năm qua từ 22.6% trong năm 2013 xuống còn 18.4% trong năm 2018, và giảm 6% kể từ năm 2017. Số nhà cung cấp sức khỏe tâm thần tính theo mỗi 100,000 người đã tăng 8% và số bác sĩ gia đình đã tăng 5% trên toàn quốc trong năm rồi.Đánh Giá Tiểu Bang trong năm 2018: Hawaii xếp hạng số 1, Louisiana đứng thứ 50. Phúc Trình Thường Niên xếp hạng Hawaii như là tiểu bang khỏe mạnh nhất trong năm 2018, theo sau là Massachusetts (hạng 2), Connecticut (hạng 3), Vermont (hạng 4), và Utah (hạng 5). Louisiana xếp hạng như là tiểu bang thách thức nhất trong năm nay, trong khi Mississippi (hạng 49), Alabama (hạng 48), Oklahoma (hạng 47), và Arkansas (hạng 46) là những tiểu bang có nhiều cơ hội lớn nhất đối với sự cải thiện.