Cuộc Họp Báo của Công Ty CWS về sự Phân Biệt Đối Xử tại HĐTP San Jose

Công Ty California Waste Solutions Họp Báo.

Tố giác âm mưu của TP San Jose chèn ép công ty CWS của người Việt và kêu gọi đòi công bằng

Lê Bình









Vào lúc 6:00pm ngày thứ Năm 13/12/2018, công ty tái chế biến California Waste Solution (CWS) đã mở cuôc họp báo tại văn phòng của công ty tại Berryessa, San Jose để trình bày một số vấn đề về sự đối xử không công bằng của thành phố đối với một công ty của người Việt, người thiểu số trong thành phố San Jose.

Hiện diện tại cuộc họp người ta ghi nhận có các cơ quan truyền thông, báo chí Việt ngữ tại địa phương và một vài thành phố khác: Đài Nửa Vòng Trái Đất TV tại San Diego (Dereck Phạm), Nét Việt TV (Nghê Lữ), Tuần báo Mõ SF (Huỳnh Lương Thiện), Đài Việt Vùng Vịnh (Mỹ Lợi), Quê Hương Media (Nguyên Khôi), Đài VieTV (Cao Ly Sâm), Tony Ninh, Đài Việt Nam Hải Ngoại (Mây Lan), Tấn Phương Radio (Tấn Phương), Báo CM Magazine (Phạm Lễ), Tuần báo Đời Mới (Duy Văn, Vân Hằng), Tuần báo Thằng Bờm (Vinh Đinh), Tuần báo Phụ Nữ Cali (Cao Ánh Nguyệt, Nguyên Trung), Nàng Thế Kỷ 21 Magazine (Bạch Phụng)...v.v.







Cuộc họp báo bắt đầu lúc 6:30pm. Ông David Dương, Tổng Giám Đốc Công Ty CWS, chào mừng và cảm ơn những cơ quan truyền thông báo chí hiện diện. Ông trình bày cùng truyền thông báo chí một số vấn đề đã xảy ra cho công ty CWS. Những điều ông trình bày cho thấy có “vấn đề ” chèn ép trong việc đấu thầu và làm ăn của người Việt trong phạm vi thành phố có nhiều điểm cần được làm sáng tỏ.

Công ty CWS là công ty tái chế biến (recycle) những đồ dùng, vật dụng phế thải ...v.v. tại San Jose, công ty này trúng thầu hơn 10 năm trước, và cùng với 3 công ty khác về những công việc khác nhau trong ngành có liên quan đến vệ sinh như: Thâu gom rác, dọn dẹp vệ sinh, cây xanh, tái chế….nay đã đến kỳ hạn gia hạn hợp đồng. Những công ty khác được gia hạn, riêng công ty của người Việt CWS thì thành phố bắt phải đấu thầu lại với những lý do như "giá cao" "phục vụ không tốt" mà ông David Dương phản bác là không đúng. Ông nói nếu tính toán công bằng hợp lý thì giá chúng tôi không cao đó là chưa kể nhân công của chúng tôi là công đoàn nên tiền lương và quyền lợi tôi dành cho họ rất cao". Ông còn tiết lộ, ông được tin một công ty sẽ cạnh tranh với ông là công ty người thân của ông thị trưởng Sam Liccardo...Ông cho biết “Thành phố San Jose đã đối xử không công bằng đối với Công ty California Waste Solutions trong nhiều năm qua, và đặc biệt là trong 2 năm gần đây, khi Thành phố thương lượng để gia hạn hợp đồng cho 4 công ty trong đó có 1 công ty của người Việt, (đó là công ty CWS của chúng tôi). Thành phố đã có mưu tính trước là làm đủ mọi cách để có thể gia hạn hợp đồng cho 3 công ty (2 của người Ý, 1 của bản địa), và đã không công bằng trong quá trình thương lượng với CWS bằng cách đưa ra những lý do loại bỏ công ty chúng tôi ra khỏi hợp đồng với Thành phố. với những lý do rất vô lý mà chúng tôi đã chứng minh cho họ thấy là không đúng. Tôi nghĩ rằng Sở Tài Nguyên&Môi Trường (EDS) loại bỏ công ty chúng tôi có lẽ vì họ muốn kiềm hãm lại khi thấy tiềm năng to lớn của công ty người Việt trong ngành này như chúng tôi nói riêng, và tiềm năng phát triển của cộng đồng kinh tế Việt nói chung tại San Jose, một thành phố với hơn 10% dân số là người Việt, cũng là một thành phố có nhiều người Việt nhất nước Mỹ...”







Ông trình ra một bảng báo cáo của công ty CWS so sánh và chỉ rõ những điểm mà Sở EDS đã làm trong việc đánh giá công việc của các nhà thầu (đặc biệt là chúi mũi vào) người Việt. Ông cũng đưa ra một lá thư Thông Báo tóm tắt những gì đã và đang xảy ra đến cộng đồng Việt Nam và các hội đoàn, đoàn thể..v.v.







THÔNG BÁO VỀ CUỘC TRANH ĐẤU ĐÒI ĐƯỢC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG TẠI SAN JOSE

Kính gửi: - Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí

- Các Tổ chức Phi lợi nhuận và Thiện Nguyện (Non-profit)

- Các Hội Đoàn

- Các Cơ Quan Tôn Giáo

- Các Đồng Hương Người Mỹ Gốc Việt tại Thành Phố San Jose và các

vùng phụ cận

Thứ Ba, ngày 18/12/2018 vào lúc 6:30 PM, tại Phòng họp Hội đồng Thành phố (City Councils chamber), thuộc tòa Đô Chính (City Hall), Thành phố San Jose (200E Santa Clara, San Jose – Ngay góc đường số 6 và E Santa Clara St), sẽ diễn ra một cuộc điều trần của 4 công ty thu gom, xử lý rác cho Thành phố, gồm 2 công ty do người Ý làm chủ, 1 công ty của người bản địa và 1 công ty do người Việt làm chủ.

Hội Đồng Thành Phố sẽ lắng nghe Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố (ESD) báo cáo về việc ESD đã đề nghị các Nghị viên bỏ phiếu cho 3 công ty của người Ý được gia hạn hợp đồng thêm 15 năm, trong khi không cho Công Ty California Waste Solutions (CWS), công ty duy nhất do người Việt Nam làm chủ trong lĩnh vực này, được gia hạn hợp đồng, mà trái lại họ đưa hợp đồng của CWS ra đấu thầu trở lại.

Thành phố San Jose đã đối xử không công bằng đối với Công ty California Waste Solutions trong nhiều năm qua, và đặc biệt là trong 2 năm gần đây, khi Thành phố thương lượng để gia hạn hợp đồng cho 4 công ty và 1 công ty của người Việt, (đó là công ty CWS của chúng tôi). Thành phố đã có mưu tính trước là làm đủ mọi cách để có thể gia hạn hợp đồng cho 3 công ty (2 của người Ý, 1 của bản địa), và đã không công bằng trong quá trình thương lượng với CWS bằng cách đưa ra những lý do loại bỏ công ty chúng tôi ra khỏi hợp đồng với Thành phố. EDS loại bỏ công ty chúng tôi vì họ muốn kiềm hãm lại khi thấy tiềm năng to lớn của công ty người Việt trong ngành này như chúng tôi nói riêng, và tiềm năng phát triển của cộng đồng kinh tế Việt nói chung tại San Jose, một thành phố với hơn 10% dân số là người Việt, cũng là một thành phố có nhiều người Việt nhất nước Mỹ.

Thành phố đã xây dựng Bản đánh giá sai về công ty và có báo cáo với những nội dung nhằm loại bỏ CWS như sau:

1) CWS cho giá cao hơn các công ty khác và dẫn chứng sai để các Nghị viên Thành phố bị ngộ nhận: CWS sẽ điều trần để chứng minh giá của công ty bằng với giá của các công ty khác – có trường hợp giá của CWS còn thấp hơn giá của công ty khác.

2) CWS phục vụ không tốt trong thời gian qua, đây là báo cáo sai để gây sự ngộ nhận với các Nghị viên Thành phố: CWS sẽ điều trần và chứng minh trong 11 năm qua, mỗi tuần CWS phải phục vụ hơn 166,000 căn nhà và đã làm tốt phần việc của mình – Không có bằng chứng nào cho thấy là CWS làm không tốt.

CWS trân trọng kính mời và xin các cơ quan truyền thông báo chí, các tổ chức phi lợi nhuận và thiện nguyện (Non-profit), các hội đoàn, các cơ quan tôn giáo, các đồng hương người Việt Nam hãy đến tham dự, lắng nghe sự thật được trình bày trong cuộc điều trần và ủng hộ cho công ty chúng

tôi để yêu cầu Thành phố phải đối xử công bằng với công ty của người Việt duy nhất ký được hợp đồng làm việc trực tiếp với Thành phố.

Sự tham dự đông đủ của Quý vị sẽ giúp chúng tôi có thêm niềm tin, thêm sức mạnh để tranh đấu và yêu cầu Thành phố phải đối xử công bằng đối với công ty do người Việt Nam làm chủ và chứng minh với Thành phố rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ luôn tranh đấu và không chấp nhận Thành phố đối xử không công bằng trong mọi lĩnh vực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose.

CWS sẽ chuẩn bị xe Bus đưa đón khách tham dự tại Century mall và Lion mall lúc 6:00 PM ngày 18/12/2018 để những Quý vị nào không có phương tiện di chuyển sử dụng. Lee Sandwich sẽ cung cấp thức ăn, bánh mì, bánh bao, nước uống và cà phê cho Quý vị đến tham dự tại Tiệm Lee Sandwich ngay góc đường số 6 và Santa Clara sau khi kết thúc phiên điều trần.

David Dương, Victor Dương và toàn thể Ban Giám Đốc cùng công nhân viên của công ty trân trọng kính mời và mong Quý vị đến ủng hộ đông đủ để yêu cầu sự công bằng và để giữ sự hiện diện của công ty người Việt làm chủ trong Thành phố.

Chúng tôi luôn hãnh diện là người Việt Nam có được hợp đồng làm ăn lớn với Thành phố - và luôn nỗ lực, làm thật tốt để phát huy tinh thần và sức mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, luôn phấn đấu để trở thành niềm tin cho giới trẻ noi theo trên bước đường phát triển tương lai của mình mà không sợ bị đối xử không công bằng.

Nhân cơ hội này, chúng tôi trân trọng kính mời tất cả Quí vị đến tham dự Buổi Điều Trần để lắng nghe và hiểu được người Việt được đối xử như thế nào ở San Jose.

Xin chân thành cảm ơn.

Ông cho biết kết quả của việc đấu thầu sẽ ảnh hưởng đến việc làm của 120 công nhân (Việt + Mễ..) và gia đình của họ. Những công nhân của công ty (phần đông là người Mexico và Việt) đã quyết định sẽ “xuống đường” cho quyền lợi của họ và gia đình.

Một cuộc điều trần công khai sẽ diễn ra vào lúc 5:00 pm ngày thứ Ba 18/12/2018 tại HĐTP San Jose 200 E. Santa Clara St. Ông David Dương gửi lời mời dồng hương, đặc biệt là các chủ nhân thương mại (lớn nhỏ) đến để nghe và học hỏi kinh nghiệm làm ăn với thành phố San Jose.

Cuộc họp báo kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Sau đó CWS dành cho giới truyền thông báo chí đặt câu hỏi.

Các cơ quan truyền thông báo chí hiện diện đã đặt nhiều câu hỏi khá gay gắt để tìm hiểu xem trong việc này (đấu thầu và bải thầu) có sự kỳ thị chủng tộc hay không. Những câu hỏi có liên quan đến những lời hứa của ông Thị trường Sam Lecarrdo, và các nghị viên trong HĐTP khi ra tranh cử đã hứa với người Việt tại San Jose như nâng cao sự phục vụ và dem lại các dich vụ, sự công bằng đối với các sắc dân. Trước khi kết thúc họp báo, ông David Dương nói "Dĩ nhiên chúng tôi phải tranh đấu đòi công bằng cho chúng tôi, cho công ăn việc làm của hàng trăm công nhân đồng hương Việt. Nhưng chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng, nhất là giới truyền thông vì chúng tôi nghĩ đây còn là đòi công bằng cho tất cả cộng đồng chúng ta nữa. Vì dầu sao, công ty của chúng tôi cũng thuộc hàng công ty lớn của người Việt trong cộng đồng Nếu chúng tôi mà còn bị thành phố đối xử bất công, chèn ép thì tôi nghĩ là các công ty gốc Việt khác cũng sẽ bị đối sử bất công chèn ép như vậy, và đó là một thiệt thòi chung cho cộng đồng chúng ta".

Người ta nhìn thấy (dường như) có một số “mắc mứu” trong công việc phát triển thương mại của người Việt tại San Jose. Việc làm ăn của công ty CWS không còn là một cá nhân kinh doanh, CWS là một “thăm dò phản ứng” của thành phố đối với cộng đồng Việt Nam trong tiến trình kinh doanh, làm ăn, buôn bán tại San Jose./.