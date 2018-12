Học Nghề, Vượt Quyền, Cà Phê, Lao Động...

Xuân NiệmHọc nghề dĩ nhiên là dễ tìm việc hơn học chữ... Bao giờ cũng thế.Báo Dân Sinh kể chuyện Đà Nẵng: Trên 70% học sinh, sinh viên học nghề ra trường có việc làm.... Một bản báo cáo ghi rằng trong đó, một số nghề về dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin, cơ khí, công nghệ ô tô, tỉ lệ có việc làm đạt 90 – 100%. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động được đào tạo nghề chỉ chiếm 10% - 12% trong tổng tỉ lệ thất nghiệp của thành phố.Trong khi đó, một bản tin VOV kể chuyện Trưởng phòng ở Cà Mau “vượt quyền“: Huyện ủy tiếp tục xem xét xử lý.Huyện ủy Thới Bình cho biết, đã giao cho đơn vị chức năng tiếp tục xem xét, xử lý theo đúng quy định vụ Trưởng phòng "vượt quyền".Liên quan vụ việc ông Nguyễn Nhật Bằng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình, Cà Mau “vượt quyền” Chủ tịch UBND huyện ký hàng loạt quyết định tuyển dụng, nâng lương cho nhiều viên chức và duyệt chi sai hơn 100 triệu đồng nhưng không bị xử lý kỷ luật, ông Lê Bình Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy Thới Bình cho biết, đã giao cho đơn vị chức năng của Huyện ủy tiếp tục xem xét, xử lý theo đúng quy trình, quy định.Báo Infonet kể: Tập đoàn Trung Nguyên của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ vừa chính thức giới thiệu sản phẩm mới Trung Nguyên Legend Capsule (viên nén cà phê rang xay).Theo giới thiệu của Trung Nguyên, sản phẩm này có sự khác biệt và duy nhất với 3 hương vị: Thiền – Roman – Ottoman. Theo đó, sản phẩm phản ánh góc nhìn thế giới cà phê qua 3 nền văn minh cà phê: văn minh cà phê Thiền – văn minh cà phê Roman – văn minh cà phê Ottoman.Trung Nguyên Legend đã tuyển chọn nguồn nguyên liệu từ Brazil, Columbia, Ethiopia, Jamaica, Việt NamTrong khi đó, Báo Pháp Luật kể chuyện cà phê Đồng Nai: Qua gần 20 tháng thi công, lắp đặt máy móc thiết bị và chạy thử nghiệm đến nay nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động. Sáng ngày 8/12/2018 tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3 giai đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa tổ chức Lễ Khánh thành “Nhà máy sản xuất Cà phê hòa tan Tín Nghĩa”.Cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với đời sống của hàng triệu người dân, đồng thời cũng gắn liền với sự nghiệp kinh doanh của hàng trăm doanh nghiệp. Cà phê đóng góp khoảng 2% GDP của cả nước, 30% GDP các tỉnh Tây Nguyên, tạo công ăn việc làm cho trên 2 triệu lao động trực tiếp và gián tiếp.Báo Lao Động kể: Chủ doanh nghiệp "lời ăn lỗ chạy", người lao động nắm dao đằng lưỡi...Công nhân thắng kiện nhưng bản án lại khó thi hành nên quyền lợi vẫn “treo”. Chủ doanh nghiệp đi đâu không ai biết! Tài sản ở doanh nghiệp chẳng còn gì giá trị… là tình trạng mà các công nhân ở các doanh nghiệp vắng chủ tại TPSG đang gặp phải.Tại hội nghị giao ban công tác tư vấn pháp luật 6 tháng cuối năm 2018 do LĐLĐ TPSG tổ chức ngày 7.12, nhiều cán bộ công đoàn ở các quận, huyện bày tỏ lo lắng cho các trường hợp công nhân khởi kiện đòi quyền lợi ở tòa, dù thắng kiện nhưng quyền lợi vẫn “treo”.Bản tin Kinh Tế Nông Thôn kể: Cam Hà Giang vào siêu thị Hà Nội...Hà Giang đã quy hoạch vùng trồng cam ổn định ở 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên với 2 loại, cam sành và cam Vinh. Hiện, một số đơn vị đã đưa cam vào siêu thị Hà Nội và các tỉnh lân cận.Hà Giang có 9.000ha cây có múi. Theo đó, có 2 loại cam chủ lực là cam sành (chiếm 70%) và cam Vinh, bưởi các loại (30%). Hiện, cam Vinh đã vào vụ thu hoạch; cam sành chín vào dịp Tết, dự kiến, tháng 11 âm lịch trở đi bắt đầu xuất bán.Báo Phụ Nữ VN kể về một hội thảo.“Việc tạo điều kiện cho phụ nữ làm việc là đầu tư. Còn nếu trao quyền kinh tế cho phụ nữ là chiến lược thông minh. Thực tế, những doanh nghiệp có nữ tham gia ở cấp cao thì thấy doanh nghiệp đó phát triển tốt”, bà Elisa Fernandez Saenz nói.Ngày 7/12, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp hỗ trợ các Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ.Theo nghiên cứu của McKinsey thực hiện năm 2015, phụ nữ đóng vai trò bình đẳng trong thị trường lao động, có thể giúp GDP hàng năm của toàn cầu tăng thêm tới 28.000 tỷ USD vào năm 2025. Các nghiên cứu hiện nay cũng chứng minh rằng, tính đa dạng về giới giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, cho thấy lợi ích cá nhân và lợi ích chung có thể song hành.Bản tin Zing kể: TP.SG giảm học phí cho học sinh bậc THCS và mầm non...Kể từ năm 2019, học sinh THCS và mầm non tại các trường công lập trên địa bàn TP.SG được giảm học phí. Mức giảm chia theo 2 nhóm (19 quận và 5 huyện).Sáng 7/12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.SG khóa IX thảo luận và thông qua nghị quyết các tờ trình của UBND TPSG. Đáng chú ý, HĐND TP.SG đã thông qua tờ trình của UBND TP về điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc THCS và mầm non tại các trường công lập.Báo Doanh Nghiệp VN kể rằng nhiều công ty Nhật đang đầu tư vào Miền Tây VN... Trong đó, Tập đoàn VN One đang kết hợp với các đối tác Việt Nam để phát triển các khu công nghiệp, xây dựng, phát triển đô thị và đang hướng đến địa bàn đầu tư trọng tâm là khu vực Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.Dư địa đầu tư ở khu vực này vẫn còn rất lớn, nhất là nhu cầu đầu tư về hạ tầng cơ sở, hạ tầng logistic. Cần Thơ hiện đã có cảng biển, sân bay. Nhà nước cũng đang đầu tư xây dựng đường cao tốc. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp, lúa gạo, cây trái, thủy sản xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.Các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể căn cứ vào những đặc điểm này của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để nắm bắt các cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác Việt Nam.Báo Đầu Tư kể chuyện Phú Quốc: Khu nghỉ dưỡng InterContinental Phuquoc Long Beach Resort đã vượt qua hàng loạt các đại diện đến từ các châu lục, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới để giành chiến thắng ở nhiều hạng mục danh giá là World's Leading New Family Resort 2018 - Khu nghỉ dưỡng mới hàng đầu thế giới dành cho gia đình); World's Leading New Luxury Resort 2018 - Khu nghỉ dưỡng mới sang trọng hàng đầu thế giới ); World's Leading New MICE Resort 2018 - khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới dành cho khách MICE.Báo Pháp Luật kể: Hàng Việt chinh phục thế giới, thất thế ở sân nhà...Cá tra VN đã có mặt tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm cả những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Năm 2018, dự kiến thu trên 2 tỉ USD giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này nhiều người Việt vẫn chưa mặn mà dùng cá tra...Hạt điều xuất khẩu của VN cũng đã có mặt ở hơn 40 quốc gia trên thế giới nhưng ngay thị trường nội địa với hơn 90 triệu dân lại chưa có chỗ đứng...Bản tin Báo Pháp Luật ghi lời bà Ngô Thị Thức, Phó Chi cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), thừa nhận: Doanh nghiệp gặp khó khăn về giấy phép khi quay về thị trường trong nước là có thật. Nguyên nhân do xuất khẩu thì Bộ NN&PTNT quản lý nhưng nội địa lại do ngành y tế phụ trách... Việc phối hợp với nhau chưa chặt chẽ tạo sự chồng chéo, gây khó cho doanh nghiệp.