Dịp Nghỉ Dài Ngày, Khách Chọn Tour Nước Ngoài Tăng Mạnh

Tại công ty du lịch Vietravel, dịp nghỉ dài ngày, các tour đi Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia… có ưu thế hơn hẳn.Dịp nghỉ dài ngày (30-4 và 1-5) tới đây, du khách chọn tour nước ngoài nhiều hơn hẳn so với tour trong nước nên hiện nhiều công ty du lịch đã khóa sổ phần lớn tour ngoại, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, trưởng phòng Truyền thông Vietravel, cho biết khách đăng ký tour dịp nghỉ 30-4 và 1-5 khá sôi động. Du khách có xu hướng đăng ký tour sớm hơn những năm trước.Theo NLĐO, vào dịp nghỉ nói trên, Vietravel sẽ phục vụ khoảng 24,000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Do kỳ nghỉ khá dài (5 ngày) nên các tour 3 - 5 ngày được nhiều du khách lựa chọn. Đối với du lịch nước ngoài thì các tour đi Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia hay Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đang có ưu thế hơn hẳn. Còn trong nước, các tour đến Phú Quốc, Bắc Trung Bộ, miền Bắc rất hút khách.Tại Công ty Du lịch Việt, tour trong nước đang bán chậm hơn tour nước ngoài, trong đó các tour ngắn ngày (3-4 ngày) đi Thái Lan, Đài Loan, liên tuyến Singapore - Malaysia được chọn nhiều nhất.NLĐO dẫn lời ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thống và marketing Công ty Du lịch TST Tourist, cho biết đã chốt tất cả tour xa, chỉ còn vài chỗ tour đi Phú Quốc, Campuchia… Các tour đến Đông Nam Á, Nhật, Hàn Quốc hoặc thị trường xa như Mỹ, châu Âu đã khóa sổ từ lâu. Năm nay, khách đăng ký tour nước ngoài tại TST Tourist tăng mạnh so với du lịch trong nước. Giá tour nước ngoài không những không tăng trong dịp này mà còn có xu hướng đa dạng, giá tốt hơn cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn, tour bay thuê bao (charter) đến Bhutan ngày 28-4 tại TST Tourist đã sớm kín khách, công ty phải mở thêm lịch khởi hành trong tháng 6 và tháng 8 để đáp ứng nhu cầu của du khách dịp hè.Trong khi đó, với các tour trong nước của TST Tourist, khách không tăng nhiều như kỳ vọng. Việc tăng thuế, phí của hàng không trong nước từ ngày 1-4, đúng giao điểm giữa kỳ nghỉ tháng 4 với cao điểm hè 2018, trong đó trẻ em cũng chịu mức tăng giá vé bằng 90% vé người lớn - đang là một trở ngại trong tâm lý khách khi chọn lựa. "Thực tế, giá tour trong nước vốn đã kém cạnh tranh so với tour nước ngoài từ nhiều dịch vụ, vé tham quan cho đến khách sạn, nhà hàng…, nay tăng thêm phí hàng không và giá vé trẻ em thì sẽ làm giảm sức cạnh tranh hơn nữa" - ông Mẫn nhận xét.NLĐO nêu bảng giá cho các tour 30-4 và 1-5 của một công ty du lịch, cho thấy tour đi Huế - Quảng Bình - Quảng Nam - Đà Nẵng 5 ngày, ở khách sạn 4 sao có mức 8 triệu đồng/khách. Trong khi đó, cũng thời gian này, tour đi Thái Lan lịch trình Bangkok - Pattaya, ở khách sạn 3 sao, tặng vé xem Nanta Show, giá cũng khoảng 8 triệu đồng/khách; hay tour Siem Reap - Phnom Penh 4 ngày, ở khách sạn 4 sao giá chỉ 4.99 triệu đồng/khách…