Nạn Bia Rượu Thời CSVN

Vi AnhSự kiện và thời sự. Tin trên IBC/TV ngày Chủ Nhựt vừa qua cho biết “Mỗi người Việt Nam uống hơn 40 lít bia mỗi năm”. Trung bình tính trên đầu người tại Việt Nam trong năm 2017 tiêu thụ hơn 40 lít bia, tăng gần gấp đôi lượng tiêu thụ bia hai năm trước đó.Thông tin vừa nêu được đưa ra tại Hội thảo về Phát Triển Ngành Đồ Uống Việt Nam diễn ra ở Sài Gòn vào sáng ngày 18 tháng 5.Với mức tiêu thụ bia như hiện nay thì Việt Nam được xếp sau Nhật Bản và Trung Quốc trong khu vực. Một xếp hạng được nêu lại tại hội thảo là Việt Nam đứng thứ 94/194 nước thành viên của Tổ Chứ Y Tế Thế Giới- WHO trong việc tiêu thụ cồn nguyên chất trên đầu người.Bộ Công Thương Việt Nam đánh giá ngành thức uống tại Việt Nam duy trì mức độ tăng trưởng tốt mặc dù xu hướng có giảm dần trong thập niên qua. Ngành này dự kiến đến năm 2020, sản lượng bia Việt Nam đạt khoảng 4.1 tỷ lít, năm năm sau đó lên 4.6 tỷ lít và năm 2025 là 5.5 tỷ lít. Chủ tịch Hiệp Hội Bia-Rượu- Nước Giải Khát Việt Nam, ông Nguyễn Văn Việt, cho biết hiện có 2 doanh nghiệp trong ngành này đang phát triển mạnh là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Máy Bia Việt Nam và Tổng Công ty Cổ Phần Bia- Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn- Sabeco. Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam sở hữu hai nhãn nhiệu Heineken và Tiger tại Việt Nam. Vào tháng 12 năm ngoái, hơn 53% cổ phần của Sabeco đã vào tay tỷ phú Thái Lan, Charoen Sirivadhanabhakdi.”Đi vào phân tích. Nạn bia rượu ở Việt Nam thời CS đã thành quốc nạn, không phải truyền thông tiếng Việt trong ngoài nước lo ngại, mà Pháp cũng phải “chạy nhựt trình”, đưa tin cho toàn thế giới biết.Nhớ khoảng đầu tháng Hai năm 2015, AFP (Agence France-Presse) là một thông tấn xã của nước Pháp, trụ sở chánh ở Paris, có tầm vóc quốc tế nhơn dịp Tết Việt Nam có đi tin nạn nhậu nhẹt của người Việt trong thời CS, với một dẫn dụ đọc cười ra nước mắt, lo cho tương lai VN không biết đi về đâu, với lời “phát biểu, tuyên bố” theo kiểu đoàn thanh niên CS Hồ chí Minh, của Anh Võ văn Bao [bản tin tiếng Pháp không có dấu] khoảng 21 tuổi nói với AFP, rằng thì là, "Uống rượu là phải say, nếu không say khác gì vứt tiền đi.”Lúc bấy giờ trên IBC-TV ở Mỹ khai thác tin AFP, cũng nói Việt Nam là một trong những quốc gia có giá bia rẻ nhất thế giới. Thức uống có độ cồn cao ở Việt Nam tăng nhanh vào bậc nhất hoàn cầu. Người Việt Nam trước kia chánh yếu thưởng thức những ly bia, chén rượu của họ tại các quán nhỏ ven đường. Bây giờ thời CSVN mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, cán bộ đảng viên CS lên đồ lớn, thắt cờ ra oách, Việt Nam là nước tiêu thụ bia đứng đầu Đông Nam Á, nhập cảng đủ loại bia ngoại quốc.Trong 10 năm qua, tỷ lệ người uống bia ở Việt Nam tăng 200%. Ô. Phuong Nam Nguyen viên chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở VN cho biết một phần tư nam giới đang tiêu thụ bia ở mức "gây nguy hiểm", tức là trên 6 ly một lần, theo nghiên cứu của WHO. Theo một nghiên cứu của chính phủ VNCS, 60% các vụ bạo hành gia đình ở Việt Nam có liên quan đến bia rượu. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ bia rượu quá mức còn dẫn tới sự gia tăng của các loại bệnh nguy hiểm như ung thư, xơ gan, tiểu đường, cao áp huyết và các bịnh về tim mạch nữa.Thống kê cho thấy chỉ tính riêng ở Hà Nội, lượng bia rượu tiêu thụ trong dịp Tết đã đạt gần 200 triệu lít. Người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng ba tỷ lít bia mỗi năm. Vì thế buôn bán, sản xuất bia rượu là một ngành kinh doanh lớn mạnh, lời nhiều. Hầu hết các tỉnh thành lớn đều có hãng bia riêng.Nạn rượu trong thời cận đại Việt Nam Cộng Hoà và VN Cộng sản đều có. Nên trong văn chương bình dân của dân nhậu có những “ranh”[danh] ngôn của phe nhậu. Thời VNCH, “uống xả láng, sáng về sớm; uống mút mùa lệ thuỷ; cạn ly đầy, đầy ly cạn; luật nhậu là vào ba ra bảy”. Thời CSVN “sáng xỉn chiều say, tối la đà; rượu này ông uống bà khen, uống rượu là phải say, nếu không say khác gì vứt tiền đi.”Rượu bia đã biến thành quốc nạn với những con số kinh hồn khiếp vía thời CSVN. Dân số VN theo Cục Thông Kê Việt Nam công bố thì kể từ ngày 1 tháng Tư năm 2014, là 90 triệu 493 ngàn người, gồm 45.87 triệu phụ nữ, 33.1% ở thành thị và 66.9% ở nông thôn.Nhưng số rượu bia để nhậu, và “lượng tiêu thụ đồ uống có cồn của Việt Nam tăng nhanh vào bậc nhất thế giới. Việt Nam mỗi năm tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít bia, đứng thứ ba châu Á và thứ nhất Đông Nam Á chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc dân số đông hơn VN. Giá bia VN rẻ nhứt thế giới. Năm nay Bộ Công Thương quản lý ngành bia rượu dự trù kế hoạch đến năm 2020, sản lượng bia Việt Nam đạt khoảng 4.1 tỷ lít, năm năm sau đó lên 4.6 tỷ lít và năm 2025 là 5.5 tỷ lít.Buôn bán, sản xuất bia rượu là một ngành kinh doanh lớn mạnh, lời nhiều. Hầu hết các tỉnh thành lớn đều có hãng bia riêng. Hàng quán, tiệm nhậu, mọc lên như nấm. Nhậu đủ kiểu, bia ôm, bia đèn mờ, bia xào khô, xào nước. Mồi đủ kiểu, từ trái ổi, trái cóc chấm ruốc đến sơn hào hải vị, đặc sản con dế, con kiến, con ốc sên. Nhà Nước miệng thì nói mở khu du lịch, nhưng tay nhà cầm quyền cho mở quán nhậu “tá lả bồn binh”.Thanh niên biết uống rượu rất sớm, phụ nữ cũng xem uống rượu là một nghi thức trong xã giao. Dần dần hình thành tâm lý người không chịu uống rượu là tự cô lập. Đàn ông không uống rượu xem là “bản lĩnh” kém, mất nam tính, già trước tuổi hay già quá “đát”. Phó thường dân cho đến cán bộ, đảng viên, đại cán, đại gia đều uống rựợu, bia. Vui uống, buồn uống, thành uống, bại cũng uống. Chính tâm lý ấy làm một số người phải cố gắng theo số đông, làm vừa lòng tập thể.Cái bịnh rượu bia của người Việt cũng theo nguòi Việt sang Mỹ cách nước nhà nửa vòng Trái Đất, có người chưa dứt được dù luật Mỹ uống rượu bia nồng độ cồn trong máu cao, mà bị cảnh sát bắt khi lái xe thì coi như tiêu đời. Bi rút bằng lái xe nhiều năm, coi như bị chặt chưn. Bị phạt và chục ngàn Đô. Chánh quyền Mỹ cố gắng ngăn chận. Đặc biệt tại TP Garden Grove, Little Saigon ở Quân Cam nơi người gốcViệt đinh cư đông nhứt nước Mỹ, lễ tết Việt, Mỹ gì vui thì chánh quyền công bố mở chiến dịch ngăn chận nạn uống rượu lái xe, danh từ chuyên môn là DUI, mà người học, thi lấy băng lái xe ai cũng biết khi va vào thì hình phạt rất nặng, gia đình vợ con phải khổ./.(VA)