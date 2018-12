KHẨN: Công an lại đưa giấy đòi Chánh Trị Sự lên đồn công an lần thứ ba trong vòng 3 ngày

Công an cộng sản đã đưa giấy lần thứ ba



Kính thưa Quý Huynh Tỷ Đệ Muội Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài.

Kính Thưa. Hội Thánh Em và Tín Đồ Bảo Thủ Chơn Truyền Hải Ngoại.

Kính Thưa Quý Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Kính thưa Quý cơ Quan Truyền Thông Quốc Tế.



Tôi Chánh Trị Sự Hứa Phi trường trình công việc như sau.



Từ ngày 28,11,2018, đến ngày 30,11,2018, công an cộng sản Đức Trọng Lâm Đồng đã đưa cho tôi tất cả ba giấy yêu cầu tôi đến công an để làm việc và nội dung trong giấy ghi là tôi phát ngôn xúc phạm Dân Tộc và đưa thông tin ra bên ngoài sai sự thật.



Những điều vu cáo này tôi hoàn toàn bác bỏ. và tôi lên để quý vị biết rõ ai là người xúc phạm Dân Tộc.



1....... Từ ngàn xưa đến nay Dân Tộc Việt Nam không có đãng cộng sản. cái danh hiệu cộng sản là của ngoại bang.

2....... cộng sản Việt Nam sao chép Theo đã tiêu diệt Tôn Giáo và Văn Hóa Dân Tộc.

3......... cộng sản Việt Nam tuyên truyền đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. đánh thuê cho Nga sô và trung cộng suốc hai mươi năm tàn hại hàng triệu người dân vô tội nay bắt tay với tàu cộng đưa Dân Tộc Việt Nam đang bị Hán hóa.



Tôi chỉ muốn Dân Tộc Việt Nam được sống trong cảnh Thái Bình An Cư Hạnh Phúc thoát khỏi cảnh đao binh Nhân Quyền được tôn trọng mọi người biết tôn trọng với nhau trong LUẬT THƯƠNG YÊU , QUYỀN CÔNG CHÁNH CỦA ĐỨC THƯỢNG ĐẾ BAN CHO NHƠN LOẠI



VIỆT NAM

NGÀY 01,12,2018.

CHÁNH TRỊ SỰ. HỨA PHI.