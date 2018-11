Nhật: Sẽ Sắm Phi Cơ Tàng Hình Cho 2 Hàng Không Mẫu Hạm

BIỂN ĐÔNG -- Nhật Bản tăng cường quân sự ở mức độ khẩn cấp, theo các bản tin từ RFI và VOA.Nhật Bản cải tiến khu trục hạm thành hàng không mẫu hạm, theo tin từ RFI.Bản tin cho biết để đối phó với sức mạnh đe dọa của Trung Quốc, hỏa lực của hải quân Nhật Bản sẽ được bổ sung với hai hàng không mẫu hạm. Kế hoạch này vừa được tiết lộ với quyết định mua thêm 100 chiến đấu cơ F-35 với tổng trị giá 8,8 tỉ đôla, ngoài danh sách 46 chiếc đã được đặt hàng.Trong cuộc họp báo ngày thứ Ba 27/11/2018, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Takeshi Iwaya tuyên bố muốn nâng cấp khu trục hạm hạng Izumo thành hàng không mẫu hạm để sử dụng trong mọi mục đích và mọi trường hợp khả dĩ.Về mặt công nghệ, Nhật Bản đã khôn khéo chuẩn bị từ lâu cho dù bị Hiến Pháp chủ hòa trói buộc.Nhưng làm cách nào để biến đổi một khu trục hạm chở 14 chiếc trực thăng thành một tàu sân bay có khả năng can thiệp trên Thái Bình Dương? Theo báo Nikkei, Tokyo dự kiến trang bị tổng cộng 142 chiến đấu cơ tối tân nhất của Mỹ, loại F-35 và tân trang 100 chiếc F-15. Quyết định mua thêm F-35 sẽ được thông báo chính thức trong vài ngày tới.Bản tin RFI ghi lời thông tín viên Frédéric Charles tường thuật từ Tokyo:"Nhật Bản muốn trang bị từ 25 đến 35 chiến đấu cơ F-35B lên thẳng trên tổng số 100 chiếc đặt mua thêm.Các chiếc F-35 cất cánh và hạ cánh không cần phi đạo sẽ trang bị cho hai trực thăng mẫu hạm loại Izumo. Khu trục hạm Izumo là những con tàu chiến khổng lồ của hải quân Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai.F-35B sẽ sử dụng loại phi đạo ngắn trên các đảo ở Biển Hoa Đông nằm gần Đài Loan, chỉ cách có 500 cây số, cũng như gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi xung khắc chủ quyền với Đài Bắc và Bắc Kinh.Chiến đấu cơ F-35 của Nhật sẽ trang bị tên lửa hành trình do Na Uy chế tạo có tầm phóng 500 cây số, bay đến mọi dàn tên lửa của Bắc Triều Tiên đang chĩa hướng đe dọa các thành phố lớn của Nhật.Dưới áp lực của Mỹ nhưng cũng vì tình hình căng thẳng trong vùng, chính phủ Nhật không ngừng gia tăng nỗ lực an ninh quốc phòng. Năm 2018, ngân sách quân sự của Nhật lên đến 46 tỉ đôla."Bản tin ghi thêm rằng Khu trục hạm lớp Izumo với trọng tải 19.500 tấn, dài 248 mét, chở được 14 trực thăng là giải pháp lý tưởng để trang bị chiến đấu cơ F-35 lên thẳng. Nhưng mọi quyết định của Nhật Bản liên quan đến «hàng không mẫu hạm» đều có thể bị xem là dấu hiệu thay đổi chính sách quốc phòng từ «tự vệ thụ động» sang «thế chủ động».Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng các công ty vũ khí toàn cầu đổ xô tới Nhật Bản giữa lúc nước này đang chuẩn bị kế hoạch để sắm hàng tỷ đô la thiết bị quân sự Mỹ, gồm ít nhất 40 chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Lockheed Martin, ước lượng trị giá 4 tỷ đô la.Theo dự kiến, những chiếc F-35 mới mua của hãng Lockheed Martin cộng với 42 chiếc trong một đơn đặt hàng trước đó, sẽ thay thế 100 máy bay chiến đấu F-15 cũ.Thương vụ mua vũ khí mới sẽ giúp Nhật Bản sở hữu khoảng 100 máy bay chiến đấu tàng hình, bao gồm một số loại máy bay B có khả năng cất cánh/hạ cánh thẳng đứng, và do đó có thể hoạt động từ tàu sân bay trực thăng, nhằm tăng thêm lợi thế cho Nhật Bản trên vùng biển đang tranh chấp với Trung Quốc ở phía Đông Nhật Bản.Một nguồn tin hiểu biết về kế hoạch 5 năm của Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ sắm thêm “khoảng 40 máy bay mới”.Theo nguồn tin này thì một báo cáo đăng trên nhật báo kinh tế Nikkei hôm thứ Ba nói rằng Nhật Bản sẽ sắm 100 chiếc F-35 là không thực tế mà chỉ phản ánh một "ước vọng".VOA ghi rằng kế hoạch mua vũ khí sẽ được công bố vào tháng 12 cùng với một bạch thư nêu lên những mục tiêu quốc phòng của Nhật Bản, dự kiến Nhật sẽ tăng tốc chi tiêu quốc phòng mà hiện đã đẩy Nhật vượt giới hạn tự áp đặt là 1% tổng sản phẩm quốc nội.Bất chấp hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản, và ngay cả ở mức 1%, Nhật Bản đã được xếp hạng là một trong những nước có chi tiêu quân sự cao nhất thế giới.Nhật Bản đang tăng cường phòng thủ chống tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên với hai khẩu đội phòng thủ tên lửa đặt trên mặt đất (Aegis Ashore) của hãng Lockheed Martin.Tokyo còn muốn xây dựng một quân đội được trang bị với máy bay chiến đấu hiện đại, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái, cũng như tàu và máy bay để vận chuyển binh lính tới hiện trường dọc theo một quần đảo trải dài tới gần Đài Loan.Trong năm bắt đầu từ ngày 1/4/2019, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ vận động để tăng chi tiêu quốc phòng 2,1% lên tới 5,3 nghìn tỷ yên, tương đương với 46,54 tỷ USD. Đây sẽ là năm thứ bảy liên tiếp Nhật tăng chi tiêu quốc phòng.Kế hoạch chi tiêu này đã thu hút các nhà thầu quốc phòng nước ngoài tới dự Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế trong tuần này ở Tokyo.