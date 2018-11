Đài Loan Tố TQ Tung Tin Đồn Phá

TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Đài Loan cảnh báo dân chúng rằng Trung Quốc chuyên tung tin đồn để phá hoại và quấy rối nền dân chủ Đài Loan.Bản tin RTI ghi lời Tổng thống Thái Anh Văn: Nước mạnh dùng tin đồn xâm phạm dân chủ nghiêm trọng hơn ta tưởng.Ngày 20/11 Tổng Thống Thái Anh Văn tiếp đón đoàn cố vấn Mỹ sang thăm Đài Loan. Trước tiên Tổng thống bày tỏ quan tâm đến vụ cháy tại bang California gần đây gây thương vong nghiêm trọng, cũng như cảm thấy an ủi khi Mỹ khẳng định nền dân chủ và vị trí chiến lược của Đài Loan tại khu vực Ấn Độ, châu Á Thái Bình Dương.Tổng thống cho biết, năm qua Bắc Kinh cường hoá hoạt động chiến tranh chính trị đối với Đài Loan, thông qua mạnh xã hội tung tin đồn, ủng hộ đảng đối lập... với ý đồ là muốn gây tổn thương nền dân chủ và chính phủ Đài Loan. Một quốc gia với thể chế uy quyền lợi dụng sự tự do ngôn luận, tự do báo chí của quốc gai dân chủ để tung tin đồn thất thiệt làm phân hoá xã hội, xâm phạm dân chủ. Bà cho rằng vấn đề này không chỉ xảy ra tại Đài Loan mà các quốc gia dân chủ trên toàn cầu cũng đều đối mặt với thách thức này và nó còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ.“Theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật và mạng Internet, thách thức phi truyền thống này còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Như chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan James F. Moriarty cho biết khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, ông ta cho hay trong thời gian bầu cử lần này của Đài Loan, có thế lực bên ngoài thao túng, tung thông tin không đúng sự thật. Đây là 1 hiện tượng vô cùng nguy hiểm.” Tổng thống nói.Tổng thống cho biết, trong thời khắc mấu chốt này, ba hy vọng Đài Loan có thể tiến một bước hợp tác với các nước có cùng quan niệm, cùng nắm tay gìn giữ và cùng hưởng giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền. Bà còn hy vọng có thể trao đổi ý kiến với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế để đối phó với các công kích phi truyền thống.