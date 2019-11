CAMDEN - Bệnh viện Our Lady of Lourdes xác nhận thận được ghép lầm 1 bệnh nhân trùng tên và cùng tuổi ngày 18-11.

Cả 2 người đã nhận được thận hiến tặng và đang hồi phục.

Nhầm lẫn được khám phá 1 ngày sau và được mô tả là “chưa từng thấy”.

Hồ sơ y tế ghi danh sách chờ ghép bộ phận nội tạng là 113,000 người, gồm 93,000 người cần ghép thận.

Tại New Jersey, 2 nguời liên quan được dự liệu ghép thận ngày ấy và người kia sau 1 tuần – nghĩa là không ai bị thiệt hại.