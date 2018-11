Pháp, Đức, Đan Mạnh: Trừng Phạt 18 Nghi Can Vụ Khashoggi

PARIS - Chính phủ Pháp đã loan báo các biện Pháp trừng phạt chống lại 18 nghi can bị nhà nước Saudi bắt để điều tra vụ thảm sát ký giả Khashoggi hôm đầu Tháng 10.Tuyên bố của Bộ ngoại giao Pháp ghi: đây là tội ác nghiêm trọng, chống tự do báo chí và các quyền tự do căn bản – Riyadh được trông đợi giải thích đầy đủ, chi tiết và trong sáng.Cùng ngày Thứ Năm, Thổ Nhĩ Kỳ báo tin CIA có bằng chứng ghi âm điện đàm cho hiểu bin Salman đã hạ lệnh “làm tắt tiếng” Khashoggi càng sớm càng tốt.Tại thủ đô Saudi ngày Thứ Năm, ngoại trưởng al-Jubeir tái xác nhận thế tử không hay biết, và khẳng định “vua cha và thế tử là ranh giới đỏ” nghĩa là không được xâm phạm.Từ vài ngày qua, chính phủ Đức đã phát lệnh cấm 18 nghi can Saudi lui tới.Tuần qua, Bộ ngân khố Hoa Kỳ loan báo trừng phạt 17 nhân vật Saudi, gồm thành viên của nhóm sát thủ đuợc phái từ Riyadh tới Istanbul để giết ông Khashoggi.Với TT Trump, hợp đồng bán vũ khí hơn 100 tỉ MK cho Saudi là quan trọng hơn.Middle East Eye tường thuật: chính phủ Pháp chưa quyết định có ngưng xuất cảng vũ khí sang Saudi hay không - nguồn tin thân cận Điện Élysee loan báo trong tháng qua: không vội quyết định vấn đề có liên quan với đối tác chiến lược.Mặt khác, Đan Mạch cho hay: đã ngưng các dự định bán vũ khí và chiến cụ cho Saudi để trừng phạt vụ Khashoggi.