Macbook Air Mới Lột Xác Hoàn Toàn So Với Thế Hệ Cũ

Khoảng cuối tháng 10/2018, sau nhiều năm bị bỏ rơi, chiếc MacBook Air mới đã được chính thức ra mắt, lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ. MacBook Air mới có độ mỏng 15.6mm, mỏng hơn so với thế hệ cũ, có cân nặng chỉ 1.24 kg.Màn hình Retina – Apple đã khắc phục vấn đề người dùng phàn nàn nhiều nhất ở MacBook Air thế hệ cũ: màn hình. MacBook Air mới sở hữu màn hình Retina, độ phân giải 2,560 x 1,600 px với kích thước 13.3 inch. Ngoài ra, Apple cho biết màn hình của MacBook Air mới còn cải thiện khả năng tái tạo màu sắc nhiều hơn 48% và góc nhìn rộng hơn.Cấu hình – MacBook Air mới sở hữu chip Core i5 thế hệ thứ 8 hai nhân, RAM tối đa 16GB và SSD tối đa 1.5TB. Phiên bản giá rẻ nhất của MacBook Air sẽ được trang bị chip Core i5 xung nhịp 1.6Ghz, RAM 8GB và SSD 128GB.Bàn phím butterfly thế hệ 3 & bàn rê Force Touch – MacBook Air sở hữu bàn phím butterfly thế hệ thứ 3, được cho là sẽ cho độ ổn định của phím bấm tăng 4 lần so với trước đây. Bàn phím có đèn backlit nhằm hỗ trợ sử dụng trong bóng tối. Trong khi đó, bàn rê của MacBook Air mới sử dụng công nghệ Force Touch, cho kích thước lớn hơn 20% thế hệ cũ.Cảm biến vân tay Touch ID – dù MacBook Air mới không có Touch Bar như MacBook Pro, tuy nhiên Apple vẫn trang bị cho máy cảm biến vân tay Touch ID ở nút nguồn. Dữ liệu vân tay của người dùng được lưu trữ bên trong con chip T2, tương tự như MacBook Pro.Cổng kết nối – tương tự như các thế hệ MacBook Pro và MacBook trước đó, Apple đã loại bỏ toàn bộ các cổng kết nối cũ như USB-A và MagSafe trên MacBook Air thế hệ mới để thay bằng hai cổng USB-C. Hai cổng USB-C còn đóng vai trò của cổng Thunderbolt 3, cho phép người dùng kết nối với GPU, màn hình hay ổ cứng rời với băng thông lớn. Ngoài ra, máy còn có một jack cắm tai nghe 3.5mm ở cạnh phải.Apple cho biết MacBook Air mới có thời lượng pin 13 giờ sử dụng liên tục xem phim trên iTunes, và 12 giờ lướt web liên tục. MacBook Air có giá từ 1199 USD cho phiên bản Core i5 xung nhịp 1.6Ghz, RAM 8GB và SSD 128GB. Có 3 tùy chọn màu sắc bao gồm xám, bạc và vàng. Máy sẽ chính thức bán ra từ ngày 07/11/2018.Nguoivietphone.com.