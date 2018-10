Cali Mất 562,000 Việc Làm Cho TQ Năm 2017

California đã mất nhiều việc làm cho Trung Quốc hơn bất cứ nước nào khác từ năm 2001, do Thung Lũng Hoa Vàng gửi việc làm đi và sự co cụm tiếp tục của ngành may mặc miền Nam California, theo phúc trình được công bố hôm Thứ Ba bởi nhóm tư vấn tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.Khoảng 562,000 việc làm đã bị mất tại Tiểu Bang Vàng, tương đương 3.34% tổng số việc làm của California là 16.8 triệu việc làm trong năm 2017, theo Viện Chính Sách Kinh Tế (EPI) kết luận.Tại Hoa Kỳ, 3.4 triệu việc làm ngành sản xuất đã bị mất kể từ khi Trung Quốc vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) trong năm 2001, theo phúc trình nói trên cho biết, mà đạt được những kết luận bằng việc trừ các cơ hội việc làm bị mất vì nhập cảng từ những nước được lợi nhờ xuất cảng.“Mối quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc cần trải qua một thay đổi nền tảng,” theo viện này cho biết, mà có liên quan với các nhà phê bình công đoàn lao động của toàn cầu hóa. “Giải quyết thương mại không công bằng, lao động yếu kém, và các tiêu chuẩn môi trường tại Trung Quốc, và chấm dứt việc thao túng và sai lệch tiền tệ, nên là những ưu tiên thương mại và kinh tế hàng đầu của chúng ta.”Phúc trình, có tựa đề “Tổn Thất Của Trung Quốc Sâu Nặng Thêm,” đến trong khi cuộc chiến thương mại với TQ của TT Trump tiếp tục leo thang.Bị thiệt thòi nhiều nhất là mất rất nhiều việc làm trong lãnh vực máy điện toán và bộ phận điện tử, theo phúc trình nói trên cho thấy, cho thấy có khoảng 1,209,900 việc làm của Mỹ bị mất, tức 36% tất cả việc làm bị mất trong ngành sản xuất.Tại California, kỹ nghệ có trụ sở tại Thung Lũng Silicon chiếm 56% tất cả việc làm bị mất vì thương mại TQ.Tại Nam California, Địa Hạt Quốc Hội 52 tại Quận San Diego mất 16,900 việc làm, 4.8% tổng số, và Địa Hạt Quốc Hội 45 tại Quận Cam mất 16,100 việc làm, 4.5% tất cả việc làm bị mất, theo phúc trình nói trên cho thấy.