Nam Hàn Dân Số Gấp 2 Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn -- Nam Hàn vẫn chứng tỏ là hơn Bắc Hàn... nhiều phương diện, kể cả dân số.Bản tin KBS kể rằng Dân số Nam Hàn năm 2018 là 51,2 triệu, đứng thứ 27 thế giới...Theo báo cáo "Tình hình dân số thế giới năm 2018" do Liên đoàn dân số kế hoạch Nam Hàn (PPFK) và Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đồng phát hành phiên bản tiếng Hàn ngày 17/10, dân số thế giới trong năm nay đạt 7 tỷ 633 triệu người, tăng thêm 83 triệu người so với năm ngoái.Các nước có dân số đông nhất thế giới lần lượt là Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Dân số Nam Hàn năm nay đạt 51,2 triệu người, đứng thứ 27 thế giới. Tỷ lệ tăng trưởng dân số của Nam Hàn vẫn giữ nguyên so với năm 2017 là 0,4%, thấp hơn so với bình quân thế giới là 1,2%, cho thấy dân số cao tuổi đang tiếp tục tăng.Tỷ lệ dân số trong độ tuổi từ 0 tới 14 tuổi của Nam Hàn chiếm 13%, bằng với Nhật Bản, Ý, Đức, Bồ Đào Nha, đứng thứ 193 thế giới. Trong khi do tỷ lệ dân số trên 60 tuổi là 14%, đứng thứ 50 thế giới. Nhật Bản đứng thứ nhất thế giới về tỷ lệ dân số già, chiếm 27%.Tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó, bình quân thế giới là 2,5 người, trong khi của Nam Hàn là 1,3 người, đứng thứ 191 thế giới cùng với Hy Lạp, Ba Lan, Hồng Kông, Singapore. Chỉ có hai nước xếp sau Nam Hàn về tổng tỷ suất sinh là Bồ Đào Nha và Moldova.Độ tuổi sinh đẻ bình quân của phụ nữ Nam Hàn là 32,3 tuổi, cao hơn nhiều so với bình quân thế giới là 27,9 tuổi và bình quân các nước phát triển là 30 tuổi.Trong khi đó, dân số Bắc Hàn lên tới 25.645.987 người, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.Dân số Bắc Hàn hiện chiếm 0,34% dân số thế giới. Bắc Hàn đang đứng thứ 52 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.Mật độ dân số của Bắc Hàn là 213 người/km2. Với tổng diện tích đất là 120.387 km2. 61,20% dân số sống ở thành thị (15.630.508 người vào năm 2016). Độ tuổi trung bình ở Bắc Hàn là 34 tuổi.