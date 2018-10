TQ Tố Đài Loan Gài Bẫy Sex, Tiền

BEIJING/TAIPEI -- Trung Quốc tố cáo các cơ quan tình báo Đài Loan đã dùng bẫy tình để tuyển mộ các sinh viên trao đổi quốc tế làm gián điệp cho Đài Loan, nhằm trà trộn và phá hoại “nước mẹ Hoa Lục.”Bản tin trên đài CCTV đưa ra cáo buộc này nhằm cảnh giác về gián điệp Đài Loan:“Các gián điệp Đài Loan dùng tiền, tình yêu, chiêu dụ sex, và kết bạn Internet để lập mạng lưới gián điệp ở Hoa Lục...”Trên báo quốc doanh China Daily nêu ra trường hợp một sinh viên 18 tuổi từ Hoa Lục qua theo diện trao đổi quốc tế, học tại Đài Loan rồi trở thành mật báo viên cho Đài Loan sau khi dan díu bẫy tình với một gián điệp Đài Loan.Báo này nói trong ba năm, sinh viên này cung cấp cho điệp viên kia khoảng 100 bản tin về khoa học và kỹ thuật liên hệ tới quốc phòng và lãnh khoản 45,000 yuan (= 6,500 USD).Đài Loan đã bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng chuyện đó là bịa đặt.Trong khi đó, một bản tin từ thông tấn Đài Loan RTI ghi rằng Trung Quốc đã chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý về tên gọi của Đài Loan, Uỷ ban Trung hoa lục địa: Đừng nói lời thị phi...Cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi tên gọi của đội tuyển Đài Loan tại Thế Vận Hội mùa Hè 2020 do đoàn thể dân sự khởi xướng đã được thông qua, Văn phòng sự vụ Đài Loan của phía Trung Quốc cho biết, “Thay đổi tên gọi” là một vở kịch tự lừa gạt mình và lừa gạt mọi người, còn cho biết “Hy vọng đồng bào Đài Loan nên cảnh giác, quý trọng tất cả những quyền lợi hiện có, đừng vì một con sâu làm rầu nồi canh.”Trước những lời lẽ của Văn phòng sự vụ Đài Loan, sáng ngày 17/10 ông Khưu Thuỵ Chính, phó chủ nhiệm Uỷ ban Trung hoa lục địa đã có lời phản hồi cho biết, Đài Loan là một xã hội tự do dân chủ, trưng cầu dân ý là quyền lợi của người dân Đài Loan, Trung Quốc đúng ra nên bình tĩnh xem người dân Đài Loan tiến hành quyền lợi dân chủ này, đừng tự mình giải thích sai lầm về trưng cầu dân ý.Ông Khưu Thuỵ Chính nói: “Đừng nên có những liên kết quá độ, cũng đừng nên đưa ra những lời nói vô trách nhiệm trong khi chưa hiểu gì về tình hình nội bộ của Đài Loan, hãy nên lập tức dừng ngay những hành động chèn ép Đài Loan trong xã hội quốc tế, cũng như giảm thấp hành động chia rẽ xã hội Đài Loan.”Ngoài ra, có phóng viên hỏi Văn phòng sự vụ Đài Loan thương nhân Đài Loan hy vọng có chuyên cơ để họ về Đài Loan bỏ phiếu trưng cầu dân ý hoặc là chuyên cơ về Đài Loan bỏ phiếu kết hợp với nghỉ Tết, Văn phồng sự vụ Đài Loan có dự tính sẽ đáp ứng yêu cầu này hay không, Văn phòng sự vụ Đài Loan không trả lời về phần chuyên cơ chở thương nhân về Đài Loan bỏ phiếu trưng cầu dân ý, tuy nhiên cho biết sẽ áp dụng biện pháp tích cực giúp đỡ hành trình qua lại giữa người dân hai bờ eo biển trong dịp Tết cổ truyền.RTI cũng ghi lời Phó chủ nhiệm Uỷ ban Trung Hoa lục địa Khưu Thuỵ Chính cho biết, chính sách nhất quán của chính phủ Đài Loan là giúp cho những người Đài Loan hiện đang sinh sống tại Trung Quốc có thể trở về Đài Loan vào các dịp lễ Tết một cách tiện lợi, an toàn, cho nên hiện nay đang dựa theo trình tự tác nghiệp của trước đây để sắp xếp, Cục Hàng không dân dụng sẽ thông báo nội dung cụ thể để mọi người nắm rõ.