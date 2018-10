Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Mất 1,400 Điểm Trong 2 Ngày

NEW YORK - Wall Street chứng kiến chỉ số kỹ nghệ Dow Jones mất hơn 830 điểm (hơn 3%) trong các giao hoán hôm Thứ Tư, là kỷ lục.Qua sáng Thứ Năm, giá của hứa phiếu Dow hạ 545 điểm (bằng 2.13%) trước giao hoán.S&P và Nasdaq cũng mất khoảng 2%.Hiện tượng bán tháo chứng khoán để mua công trái (an toàn hơn) ảnh hưởng các thị trường lớn ngoài nước.Tại Singapore, giám đốc của Head of Trading for Asia Pacific thuộc cơ sở OANDA tin rằng nguyên nhân thúc đẩy là FED còn tiếp tục tăng lãi suất, và đối đầu mậu dịch giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa lắng dịu.Phóng viên cho hay: cổ phiếu giảm giá giữa 4% và 5% tại Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Tokyo.Các chỉ số quan trọng tại Australia, Nam Hàn và khắp đông nam Á đều giảm.Tổng cộng 2 ngày, thị trường chứng khoán Mỹ đã bị mất khoảng 1,400 điểm.