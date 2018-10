Thứ Bảy, Thượng Viện Bỏ Phiếu Ứng Viên TCPV Kanavaugh; Biên Bản FBI Không Xác Nhận Các Tố Giác Chống Kavanaugh

WASHINGTON - Bạch Ốc đã nhận được biên bản từ cuộc điều tra của FBI về các tố giác chống lại ứng viên TCPV do TT Trump đề cử - biên bản này cũng được gửi Thượng Viện trước thời hạn đã định là không sau cuối tuần.Nguồn tin cao cấp cho hay: biên bản này sẽ không được công bố. FBI gửi 1 bản duy nhất để được giữ trong tủ của ủy ban pháp chế Thượng Viện – 100 nghị sĩ và 9 nhân viên được xem.Từ sáng Thứ Tư, nghị sĩ Mitch McConnell (thủ lãnh CH) đã bác yêu cầu FBI thuyết trình của thủ lãnh DC Chuck Schumer, với lý do: không có tiền lệ, và là khác thường, có thể là thủ thuật trì hoãn cuộc biểu quyết chấp nhận ông Kavanaugh.Tại Bạch Ốc, phó tham vụ báo chí Raj Shah tuyên bố: hoàn toàn tin tưởng ứng viên Kavanaugh sẽ được phê chuẩn – ông nói: biên bản FBI là thông tin bổ túc về ông Kavanaugh gồm hơn 1200 câu hỏi và hơn nửa triệu trang tài liệu.1 trong 3 nghị sĩ CH chưa dứt khoát quyết định là nghị sĩ Murkowski – hôm Thứ Tư, bà nói “Cần xét đến mọi yếu tố” gồm lời chế giễu của TT Trump tối Thứ Ba trong 1 sinh hoạt tranh cử mà bà gọi là “lời bình không thích hợp”.Tin BBC ghi: phe DC nói “biên bản FBI là không đầy đủ” trong khi phe CH nhắc lại “không hậu thuẫn các tố gíac chống Kavanaugh”.Bản thân ông Kavanaugh liên tục phản bác.Cuộc biểu quyết công nhận ứng viên Kavanaugh có thể trông đợi diễn ra trong ngày Thứ Bảy.Đảng CH chiếm 51 ghế nghị sĩ – 2 vị đang còn bảo lưu ý kiến, nay nhận thấy biên bản FBI 46 trang là “thấu đáo”, nhưng không xác nhận sẽ bỏ phiếu “Yes” hay không.Cùng ngày Thứ Năm, tổ luật sư đại diện GS Ford lên án các nhà điều tra không nói chuyện với hơn 10 nhân chứng mà bà Ford cung cấp danh tính.Nhận xét của phân tích gia chánh án Andrew Napolitano là: Lập Pháp cư xử với TCPV như 1 cơ chế chính trị, là đáng hổ thẹn. Tại hội trường của ủy ban pháp chế Thượng Viện, GS Ford là đối tượng của hù dọa, áp lực, nhưng đã điều trần theo cách đàng hoàng và khả tín. Tương tự, ứng viên Kavanaugh đối đầu các chất vấn mơ hồ về thời niên thiếu. Cuối cuộc điều trần của bà Ford, có vẻ như ông Kavanaugh đã ớ đáy hố, nhưng sau cùng đã trèo ra được. Hàng loạt diễn biến nối tiếp – tất cả 11 nghị sĩ DC của ủy ban pháp chế biểu quyết cho đưa ông Kavanaugh ra khoáng đại Thượng Viện để bỏ phiếu chấp thuận. Sau đó, cũng ủy ban này tán đồng ý kiến yêu cầu TT Trump chỉ thị cho FBI điều tra trong 7 ngày.Chánh án Napolitano xác nhận: cho FBI điều tra sau khi ứng viên TCPV đã điều trần là chưa từng thấy, là chưa có tiền lệ - ông đặt vấn đề: sao đề cử Kavanaugh trải qua sóng gió như thế. Ông nói: đã nhắc lại nhiều lần rằng chính quyền liên bang đã vượt qua các giới hạn hiến định – ông nhận thấy hiện nay liên bang không chỉ kiểm soát hành vi cá nhân của công dân mà cả với các tiểu bang đã tạo thành liên bang. Ông dẫn bằng chứng: hơn 50% ngân sách tiểu bang là do liên bang cưỡng chế.Hành pháp liên bang mở rộng quyền là hạn chế quyền của TCPV…. và TCPV không nên là định chế chính trị.Trong khi đó hôm Thứ Năm hàng ngàn người biểu tình trên Đường Pennsylvania Avenue trước tòa nhà Quốc Hội để chống đối việc bỏ phiếu cho ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện Kavanaugh. Họ trương các biểu ngữ gọi ông Kavanaugh là “giận dữ,” hay “bỏ phiếu No cho Kavanaugh,” trong cuộc điều trần tại Ủy Ban Pháp Chế Thượng Viện vào Thứ Năm tuần trước.