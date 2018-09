Ấn Độ: Chữa Trị Y Tế Miễn Phí 500 Triệu Dân

NEW DEHLI - Chăm sóc y tế miễn phí... Những gì Hoa Kỳ không làm nổi, Ấn Độ vẫn làm được -- dù là, mới một phần bất toàn của y tế toàn dân.Thủ Tướng Narendra Modi vừa công bố chuơng trình sức khỏe lớn nhất thế giới phục vụ 500 triệu dân – thông báo về chương trình gọi là ModiCare được ghi trong đề án ngân sách mới, bắt đầu trước tổng tuyển cử 2019 sẽ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 100 triệu gia đình nghèo (ước lượng 500 triệu người) trị giá 7800 MK/năm/gia đình.Thủ Tướng Modi tuyên bố hôm chủ nhật “Đây là 1 chương trình phúc lợi y tế vô song”.Giới phê bình nhanh chóng lên tiếng tố cáo là mưu đồ vận động tranh cử sớm và nêu nghi vấn với khả năng thực hiện hứa hẹn.Chi phí y tế trong ngân sách hàng năm của Ấn Độ là bằng 1% GDP.Nếu ModiCare được thực hành toàn phần, kinh phí sẽ là 780 tỉ MK, là 1 phần lớn trong ngân sách quốc gia tương đương 2400 ti MK.Ấn Độ hiện có trên 1 triệu bác sĩ phục vụ tại gần 15000 bệnh viện tỉnh bang và tổng dân số toàn quốc là 1.3 tỉ. Thành viên của Center for Policy Research (New Dehli) là Yanini Aiyar nhận xét : chưa thấy thẩm định về tuyển dụng và huấn luyện để bảo đảm có đủ số nhân viên y tế cần thiết.Dù vậy, giới chuyên môn hoan nghênh sáng kiến của Thủ Tướng Modi vì là quyền căn bản của dân và trách nhiệm của chính quyền. Chi tiêu y tế tính trên đầu người tại Ấn Độ là 267 MK/năm trong khi tại Hoa Kỳ là 9403 MK và tại UK là 3377 MK.Với nhà cầm quyền New Dehli, dân số và địa lý đều là thách thức lớn. 1 chính khách đối lập tại thủ đô gọi ModiCare là “hình vẽ con voi” và tiên đoán thất bại.