ĐỌC SÁCH: THÔI MIÊN ĐỐI TRỊ UNG THƯ

Hãy khai phóng khả năng siêu nhiên của bạn

Bác sĩ AURORE MARCOU PHẠM THỊ NGỌC CHÂN

Editions in Press. Paris 2018







TS PHẠM TRỌNG CHÁNH







Phân nửa nhân loại bị bệnh ung thư trong đời. Ung thư là mối đe dọa hàng đầu của nhân loại. Ung thư có thể được chữa lành, việc phối hợp việc điều trị thể xác với phương pháp điều trị tinh thần đã được Viện Curie nghiên cứu và thực hiện hơn 10 năm qua. Hypocrate ông tổ Y Khoa từ thế kỷ thứ tư trước Tây Lịch đã nói đến việc điều trị tinh thần bằng thôi miên, nhưng phương pháp này bị thất truyền từ lâu.

Bác sĩ Aurore Marcou Phạm Thị Ngọc Chân, Viện Curie Trung tâm trị liệu ung thư tại Paris sau bao năm nghiên cứu và thành công trong việc chữa trị bằng Thôi Miên đã đúc kết kinh nghiệm mình trong sách.

“Bệnh ung thư là một cuộc phiêu lưu mà chúng ta không lựa chọn. Nhưng như tất cả các cuộc du hành ta có thể đi qua tốt đẹp hơn nếu chúng ta có cẩm nang hướng dẫn, có nhiều cách khác nhau, có thể chọn lựa phương cách du hành. Quyển sách này là một người bạn đồng hành, chỉ dẫn những cách chữa trị khác nhau, từ chữa trị đến việc củng cố tinh thần giúp ta qua cơn bệnh.

Sách hướng dẫn kỷ thuật, giải thích từng giai đoạn y học, để có thể hiểu hơn, các lời chỉ dẫn, các cách thức thực hành, để có thể tổ chức lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Sách hướng dẫn thôi miên y học, cho ta các chìa khóa để mở ra khả năng tinh thần, học phương pháp tự thôi miên, đạt đến nguồn năng lực tinh thần của bạn, mỗi một giai đoạn, các bài tập dành cho bạn tự thực hành. Bạn có thể sử dụng nguồn năng lực đáng kinh ngạc có sẵn trong óc bạn, và khám phá ra khả năng tuyệt diệu của bạn.

Đối diện với ung thư, hãy khai phóng khả năng siêu nhiên của bạn và tự quyết định cách thức cuộc du hành này.”

Đó là lời viết trang bìa sách của Bác sĩ Aurore Marcou Phạm Thị Ngọc Chân, bác sĩ Gây mê và Hồi Sức tại Viện Curie, Trung tâm nghiên cứu và chữa bệnh ung thư tại Paris. Nhà trị liêu Thôi miên học. Giảng dạy tại Trường Đại Học Y Khoa, Viện Đại Học Paris VI và Viện Thôi miên Pháp Quốc.

Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo, chết người hàng đầu nhân loại, nó không chừa một ai từ các tổng thống Pompidou, Mittérand Pháp đến người dân thường, 1/5 phụ nữ bị ung thư vú, 1/4 nam giới bị ung thư tiết niệu. Tôi nhận được tin bạn bè, đến người thân từ trong nước ra đến hải ngoại lâm bệnh và qua đời vì ung thư phổi, ung thư ruột, ung thơ vú, ung thư não .. lòng tôi không khỏi xót xa.

Đọc quyển sách của cô con gái đầu lòng sinh năm 1976, bác sĩ tại Viện Curie, đúc kết kinh nghiệm sau bao năm nghiên cứu chữa trị và thành công dùng thôi miên để đối trị với ung thư, được mời giảng dạy tại Trường Y Khoa Paris và mời đi giảng dạy đào tạo cho các bác sĩ chuyên khoa tại các Viện Đại Học Ău Châu và Hoa Kỳ. Được các đài truyền hình, báo chí Pháp và nhiều nước giới thiệu trong các chương trình Y học, tôi xin đọc và giới thiệu cùng bạn bè và bạn đọc để chia xẻ sự lo âu của các bạn và gia đình đang có người thân đang bị ung thư.

Viện Curie tại Trung tâm quận 5 rue Ulm, Paris do nhà bác học Marie Curie(1867-1934), chồng, con gái con rể, một gia đình 3 giải Nobel thành lập và điều hành , Giải Nobel Vật lý năm 1903 Pierre et Marie Curie cùng Henri Becquerel trong công việc tìm ra chất phóng xạ trong thiên nhiên. Pierre Curie mất năm 1906, Marie Curie người phụ nữ đầu tiên thay thế chồng trở thành Giáo sư Đại học Sorbonne. Năm 1911 Marie Curie nhận giải Nobel Hoá học với công trình tìm ra chất radium và polonium. Năm 1935 sau khi Marie Curie mất, con gái và con rể Irène và Fédéric Juliot-Curie nhận Giải Nobel Hoá học trong việc tìm ra chất phóng xạ nhân tạo. Viện Curie là cơ sở phối hợp Y Khoa với các ngành Vật Lý, Hoá Học vào công việc điều trị ung thư. Thành lập năm 1909 từ Viện Radium do Marie Curie sáng lập và Fondation Curie năm 1920 do Dr Henri de Rothschild tài trợ. Hiện nay Viện Curie được điều hành bởi Giải Nobel Gs Paul Nurse, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc tế Viện Curie và giáo sư Claude Huriet chủ tịch Hội đồng Quản trị. Viện Curie với quy chế bán công được sự tài trợ của các nhà hảo tâm, còn có nhiều cơ sở trên khắp nước Pháp. Nơi làm việc của gia đình Curie, Trường Vật Lý Hoá Học Paris còn là nơi đào tạo 14 giải Nobel .

Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo do một số tế bào trong cơ thể biến chứng, phát triển hổn loạn. Hàng tỉ tế bào trong thân thể chúng ta, sinh ra và chết đi, thay thế thường xuyên vì chúng ta có may mắn đi từ trẻ đến già do sự thay đổi các tế bào. Những tế bào không bình thường bị hệ thống bảo vệ trong thân thể hủy diệt. Nhưng có những tế bào biến chứng thoát khỏi sự đối kháng này, tạo nên khối ung. Những tế bào bất bình thường này có thể đi theo, mạch máu, hệ bạch huyết tạo nên ung thư di căn lan rộng.. Năm 1994 Viện Curie đã tìm ra nguyên tắc sự biến chứng này. Không có một ung thư, mà có nhiều ung thư phát triển khác nhau phát triển trong nhiều năm. Có cái chỉ phát triển một nơi tạo thành cục ung nặng vài kí lô, khi cắt bỏ bệnh nhân khỏi bệnh. Khi khám phá ra ung thư, bác sĩ phối hợp nhiều thuốc khác nhau để loại trừ khỏi cơ thể, làm ngưng phát triển các tế bào ung thư. Mỗi loại ung thư có một cách chữa khác nhau.

Trong bài viết này tôi lược thuật ngắn gọn việc giải thích bệnh lý và dịch một số bài bài thực tập thôi miên của Bs Ngọc Chân. Tác giả so sánh thôi miên giống như tập bơi lội, không phải chỉ đọc sách dạy bơi lội là ta biết bơi. Người hướng dẫn dạy bơi lội cũng không thể bơi giùm chúng ta, mà tự chúng ta phải bước vào nước, thực hành các động tác, biết bơi và trở thành một nhà thể thao bơi lội thi Olympic là việc tập luyện của mỗi người. Thôi miên mở cho ta một khả năng, như biết bơi lội không còn sợ hãi trước sóng biển và tự mình bơi lội trong nước, thôi miên giúp ta khám phá ra năng lực siêu nhiên của ta và bình tỉnh đối phó với mọi căn bệnh. Thôi miên còn giúp ta chữa được những bệnh nghiện như nghiện hút thuốc, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện internet.. qua được những cơn khủng hoảng tinh thần..

Bình thường chúng ta tìm kiếm, nguyên nhân gây ra ung thư để giải thích , có người cho rằng do cú sốc tinh thần, hay do bị ‘stress’ cực độ. Tất cả những giải thích để cho nó một ý nghĩa : không thể hiểu được, và không thể chấp nhận được. Thực tế không thể biết được lúc nào tế bào trở nên biến chứng, tiến trình biến chứng có thể xảy ra trong nhiều năm trước khi khám ra bệnh.

Ung thư có một tỷ lệ khá cao nơi người hút thuốc, uống rượu, sống trong môi trường có nhiều chất độc, dùng thức ăn độc hại. Đôi khi là một căn bệnh di truyền trong gia đình như: ung thư vú, noãn sào, đường ruột. Có thứ do việc nhiễm bệnh hoa liễu trong ung thư cổ cửa mình, hay vi khuẩn viêm gan hépatite B trong ung gan. Vi khuẩn lây lan, như ung thư không lây bệnh. Việc thăm dò ung thư trong gia đình, tuổi tác, và thói quen hút thuốc, uống rượu.. giúp cho bác sĩ trị ung thư tìm ra cách chữa bệnh thích hợp.

Việc thông báo cho bệnh nhân bị ung thư, đi xa hơn việc chuẩn đoán bệnh bình thường. Ung thư làm đảo lộn mọi dự định, trật tự thời gian, một thông báo như sét đánh làm cho tương lai bấp bênh. Nó đặt ta trước lo âu phải đối đầu. Bác sĩ lập một lịch trình chữa bệnh tùy thuộc khả năng, nhịp độ thích ứng của người bệnh. Nhiều tín hiệu và lo âu trước căn bệnh là nguồn của stress. Có thể người bệnh phản ứng bằng cách phủ nhận, không còn khả năng hành động, không nghe thấy, cảm thấy một sự bất công đến với mình, và chống lại bằng cách trút cơn giận nơi người khác : người chữa bệnh hay người thân trong gia đình. Các phản ứng ấy bình thường cho một bệnh trầm trọng.

Stress là một phản ứng thích nghi trước một sự đe doạ. Trong thế giới động vật, phản ứng này chuẩn bị cho con thú hành động để sinh tồn. Sự hiểm nguy từ trong vô thức đã đặt cơ thể trước sự đối kháng. Thận tiết ra những óc môn stress(adrénaline và noradrénaline) làm tăng nhịp đập tim, gan tiết ra chất đường để tăng thêm năng lực, các ống tuyến phổi giản nở ra để tăng thêm lượng oxy.. Stress không phải là một sự đe dọa, mà là một phản ứng thích nghi của thân thể chúng ta trước hoàn cảnh bên ngoài.

Tổ chức quản lý lại năng lực ta khi stress hay tin bị ung thư là một việc cần thiết, nếu không đủ ta không thích nghi, nếu stress nhiều quá ta cảm thấy bất lực. Hành động đúng mức độ, không ít, không nhiều là cần thiết.

Bác sĩ Ngọc Chân đã đề nghị bài tập thực hành : Cân bằng lại nột tâm. Tóm lược như sau :

“Nằm hay ngồi trong một tư thể thích nghi, Tập trung vào thân thể mình, nhìn từng phần từ đầu cho đến chân. Thở sâu và điều hoà, từ hơi thử này đến hơi thở khác như sóng vổ vào bờ. Nghe nhịp đập trái tim, đi, chạy, ngủ, trái tim vẫn đập, nhịp điệu tùy thuộc nhu cầu thân thể ta. Hãy nghe trái tim ta, bình tỉnh, sức mạnh và điều hoà. Hãy để bắp thịt ta tìm thấy sự cân bằng trong ta, không cơ động quá, không buông thả hoàn toàn. Các bắp thịt tìm thấy cân bằng nghỉ ngơi. Khi cân bằng bắp thịt ta cảm thấy cám giác dễ chịu giữa trọng lực và vô trọng lực. Để cảm giác ấy lan tỏa khắp thân thể trong từng hơi thở, nhẹ nhàng và tự nhiên. Hãy nhìn thấy máu chạy khắp thân thể ta. Hãy thấy mạch máu giản nỡ đi từng vùng khắp cơ thể, một cảm giác nồng ấm, Hãy để máu chảy bình yên trong thân thể ta, một cảm giác tươi mát mơn trớn trán ta. Hãy để thân thể ta nhớ lại cảm giác sức nậng và hơi ấm. Điều nhỏ nhặt này là dấu hiệu mỗi lần bạn thực tập là bạn đi vào thôi miên tự nhiên.

Hãy nhìn thấy sự thư giãn mỗi cơ thể trong người ta. Nhìn thấy sự thăng bằng nột tâm làm ta dễ chịu. Hãy tái tạo lại năng lực lúc yên tỉnh. Hãy để thân thể ta tìm thấy nội lực tự nhiên, làm công việc chúng làm: điều hoà, chữa trị và tái tạo. Hãy để thân thể nhớ lại sự thăng bằng từ sâu thẳm và tìm thấy lại khi ta cần.

Chuẩn bị từ từ thân thể trở lại. Kích thích bằng thở vào năng lượng mới, cho năng lực chạy khắp thân thể ta. Thở sâu vào, mở mắt ra. Bạn trở lại thăng bằng, tươi mát và sẵn sàng đối diện với cuộc sống.”

Bạn nhận quá nhiều thông tin nặng nề trong một thời gian ngắn. Hãy giúp đỡ trí óc bạn bình tỉnh tiếp nhận thông tin. Từ nay bạn hãy tưởng tượng mình là một nhà thể thao ở mức độ cao chuẩn bị cuộc thi tranh giải. Hãy làm chủ sự thư giản các bắp thịt và phản xạ tự nhiên hồi sức sau cố gắng. Tập trung sự chú ý vào thân thể giúp bạn bảo vệ tinh thần tránh các kích động bên ngoài, cuối cùng đạt đến nguồn nội lực cho phép bạn trong yên tỉnh tự thôi miên, để vượt qua các vấn đề khó khăn và thảo ra một kế hoạch chiến lược đối phó có hiệu quả.

Hãy cởi bỏ những tư tưởng đen tối, những xúc động không cần thiết, những thông tin không đáng nhớ. Không nên nổi giận vì những việc không đâu. Óc bạn quá nậng nề, không nên làm thêm đau đầu. Hãy bình tỉnh phân tích từng thông tin, và xếp loại chúng.

Thông tin thực tiễn: ví dụ lấy hẹn bác sĩ chuyên khoa ung thư, ghi vào sổ nhật trình : ngày, giờ, nơi, tài liệu chụp quang tuyến X, mang theo, lời dặn phải nhịn ăn, kết quả khám tổng quát..

Thông tin về cách chữa bệnh : cách thức chữa bệnh thế nào ? Giải phẩu cắt bỏ, hay quang tuyến trị, hoá trị dùng thuốc. Chữa trị như thế nào ? thực hiện như thế nào ? Các hiệu ứng phụ gì sẽ xãy ra ? Cách thức nào thích hợp cho bạn. Bác sĩ sẽ cho bạn biết những phản ứng phụ gì sẽ xãy ra. Bạn không nên nóng nảy hối hả vô ích, hãy bình tỉnh lắng nghe và tham gia tích cực việc chữa trị.

Thông tin về bệnh trạng : Ung thư loại gì ? Chúng tấn công thân thể ra sao ? Sự dự đoán như thế nào ? Những thông tin này tai ta khó nghe, dễ gây xúc động.

CHỤP IRM nguyên tắc tiếng vọng từ trường.

Để chụp hình tổng quát bệnh trạng. IRM cho phép nhìn thấy chính xác toàn thân thể hai hay ba chiều. Để cấu tạo hình ảnh, máy scaner soi toàn thân với quang tuyến X. IRM dùng phương pháp khác: tiếng vọng từ trường. Thân thể con người chứa nhiều nguyên tử nước, trong đó proton có từ tính, dùng làn sóng vô tuyến xác định các các hột hydrogène có trạng thái đặt biệt gọi là tiếng vọng (résonance) Sự trở lại trạng thái cân bằng tạo ra sự xê dịch từ trường, từ đó máy điện toán phân tích tạo nên hình ảnh.

Bạn nằm trong một cái ống chứa từ trường Để tạo nên hình ảnh, máy tạo nên những tiếng động ồn ào như tiếng gõ, tiếng trống. Thật là khó chịu nằm trong một cái ống chặt hẹp trong nữa tiếng, đến một giờ.

Bác sĩ Ngọc Chân giúp bạn bằng bài thực hành thôi miên để chịu trận. Quyền lực của bạn trong lúc này là : Tạo một bong bóng bảo vệ và thoát ra, mơ mộng tự do.

Bài tập thực hành : TẠO NÊN MỘT BONG BÓNG BẢO Vệ.

“Thở ra nhẹ nhàng từ miệng, mỗi hơi thở, thở nhẹ nhàng trên đôi môi.

Nhẹ nhàng như trẻ em thổi bong bóng từ bọt xà phòng.

Thổi một bong bóng chung quanh bạn.

Thở nhẹ nhàng và dài hơi.

Cái bong bóng lớn dần, nhẹ và trong suốt.

Mỗi nhịp thở ra lớn hơn, đẹp hơn.

Thở nhẹ nhàng và dài hơi.

Ở trong cái bong bóng bạn hoàn toàn bình yên.

Cái bong bóng che chỡ bạn, trong suốt và thông minh.

Trong suốt cho bạn thấy 360 độ.

Các thay đổi ánh sáng, màu sắc và từng mùa.

Trong suốt cho phép bạn thấy, tất cả những điều bạn cần thấy.

Nghe những điều bạn cần nghe.

Thông minh vì bong bóng lọc ánh sáng, làm gió ngừng lại, làm mưa trơn trợt.

Bong bóng chỉ làm lọt vào những gì có ích lợi cho bạn.

Nằm trong bong bóng, bạn hoàn toàn bình yên.

Nhẹ nhàng và di động, bong bóng không sợ gì.

Một luồng gió thổi ? bong bóng bay lên nhẹ nhàng và đặt xuống xa hơn.

Một cơn mưa rào ? giọt mưa trơn trợt bên ngoài mặt bong bóng.

Ở trong bong bóng, bạn hoàn toàn bình yên.

Từ trong bong bóng này, bạn nhìn ra thế giới.

Bạn hãy thấy, hãy nghe những gì có ích lợi cho bạn.

Bong bóng bảo vệ bạn, từ trong tâm hồn bạn, bạn nhẹ nhàng và bình yên. “

Ung thư có thể chữa khỏi bằng cách giải phẩu, dùng quang tuyến X, dùng hoá trị diệt tế bào biến chứng, các tế bào biến chứng nhưng nếu không đi kèm theo những phương pháp giúp người bệnh vui vẻ tinh thần, tìm thấy một nội lực vững mạnh, vui sống, tự mình vượt qua các bế tắt thì các tế bào ung thư lại tiếp tục nẩy sinh. Như con chuột bị nhốt trong lồng bị dòng điện kích thích làm cho lo âu, nếu không mở cửa cho sang nơi khác thì bị xù lông, tế bào phát triển hổn loạn rồi chết.

GẮN HỘP ĐIỀU TRỊ

Việc gắn hộp điều trị nơi cổ, cho phép nhỏ thuốc mạnh dễ dàng vào cơ thể, nó bảo vệ các mạch máu. Nó giúp cho việc cử động hoàn toàn tự do và sống đời sống bình thường. Đó là việc tạm bợ trong một thời gian vài tháng lúc chữa bằng Hóa trị. Việc gắn hộp này trong 15 phút làm bạn khó chịu. Bạn có thể thôi miên mình bằng :

Bài thực tập Thổi cơn đau

Hãy thổi nhẹ nhàng,

Để giải toả cơn đau vô ích.

Như một hơi thở nhẹ nhàng.

Trên đầu gối trẻ thơ

Làm mát rượi làn da

Một nụ hôn thương yêu.

Hãy thổi trên cơn đau

Để bay cơn đau ra khỏi thân thể

Bay xa khỏi người bạn

Như một đám mây bay ngang trời.

Hãy thổi trên cơn đau

Như nước pha loảng vết màu

Mỗi hơi thở như giọt nước

Làm sáng tỏ hơn, làm phai nhạt đi

Sự khó chịu vô ích.

GIẢI PHẨU

Thôi miên dịu dàng (hypnosédation) là một kỷ thuật gây mê, cho phép người được giải phẩu thức tỉnh, trong điều kiện tiện nghi nhờ thôi miên. Nó có thể áp dụng trong các cuộc giải phẩu không sâu. Nó cho phép dùng thuốc gây mê cục bộ và giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng. Bác sĩ Ngọc Chân đã thành công trong hàng trăm ca giải phẩu ung thư vú, trước khi thành quả được công bố và hoàn toàn không xãy ra một tai nạn gì. Lượt qua phần miêu tả và chỉ dẫn giải phẩu tôi xin dịch phần thực hành.

Bài tập thực hành: NƠI THANH THẢN.

Hãy để cái bong bóng tinh thần mang bạn đi trong thế giới nội tâm.

Từ trong đáy tâm hồn bạn có muôn ngàn hình ảnh, muôn ngàn cảnh sắc.

Những điều mắt bạn đã thấy, những điều cảm giác bạn đã sống.

Những phong cảnh thực sự và những phong cảnh mộng mơ.

Trong ký ức bạn và trong trí tưởng tượng bạn.

Còn vang vọng nơi bạn.

Bạn hãy đặt mình xuống một trong những phong cảnh ấy.

Trong phong cảnh ấy bạn hãy lấy thời giờ.

Thời gian để mắt bạn chiêm ngưỡng.

Những bóng râm và ánh sáng lay động.

Sắc màu nhảy múa chung quanh bạn.

Những đường thẳng, đường cong chạy vút đến chân trời.

Trong phong cảnh ấy bạn hãy lấy thời giờ,

Lắng nghe những tiếng động to và tiếng thì thào.

Tiếng gió thổi.

Tiếng lá rì rào.

Tiếng động cành khô răn rắc dưới chân bạn.

Trong phong cảnh ấy, bạn hãy lấy thời giờ.

Để cảm nhận luồng gió mát vuốt ve da bạn.

Để nghe mùi hương của đất dưới chân bạn.

Cát mịn màng xuyên qua những ngón chân.

Bạn cảm nhận trong toàn thân thể.

Ru êm, mang bạn vào lòng, bạn hoàn toàn tự do trong từng động tác.

Phong cảnh ấy là một nơi thanh thản.

Trong nơi ấy, chỉ một mình bạn thôi, tự do tận hưởng đầy đủ hiện tại,

Bạn đã đạt đến cội nguồn dòng sông trong tâm hồn bạn,

Nguồn lực chảy xuống như thác đổ, nước cuộn trào qua những thác ghềnh.

Tiếng nhạc róc rách trong trẻo của dòng suối,

Mặt hồ bình yên và sâu thẳm.

Hãy lấy thời gian và đặt thời gian này trên thời gian khác, từng lớp trong phong cảnh nơi tâm hồn bạn.

Mỗi một chuyến đi, bạn có thể tìm thấy những điều bổ ích.

Một màu sắc, một âm thanh, một cảm giác.

Trong nơi thanh thản tâm hồn này

Bạn đạt đến nguồn lực nội tâm

Trọn vẹn và tự do.

HÓA TRỊ

Hoá trị là cách chữa bệnh tổng quát loại bỏ tất cả các tế bào ung thư, ngay cả những tế bào không nhìn thấy. Nó nhắm vào các tế bào sinh sôi nhanh chóng do đó nó ảnh hưởng đến các tế bào máu, da, và tế bào tiết ra chất nhờn.Hoá hiệu quả giúp cho các tế bào mạnh trong trường hợp tế bào ung thư nhiều và kháng thuốc.

Hoá trị có thể làm giảm bạch huyết cầu giúp ta chống lại sự nhiễm trùng. Giảm hồng huyết cầu mang oxy đến cơ thể, làm giảm chất kết tụ máu. Người bệnh cần dùng thuốc bảo vệ bao tử. Uống nước nhiều ngoài các bữa ăn. Dùng thức ăn tươi và nhẹ. Đánh răng và súc miệng thường xuyên. Thoa trơn môi tránh bị khô môi và tránh uống rượu, hút thuốc. Hoá trị làm rụng tóc, lông mày, lông mi.

Bài tập thực hành: CÂY

Trong khung cảnh nội tâm bạn hãy tìm thấy một gốc cây.

Một gốc cây thật đẹp,

Một gốc cây trong hiện tại và trong quá khứ bạn.

Một cây trong thực tế, hay cây trong tưởng tượng.

Một cây cao lớn, bóng dáng sừng sửng giữa chân trời.

Cành lá vươn lên trong bầu trời,

Thân cây vững mạnh, rễ bám sâu.

Bạn hãy thong thả dừng chân dưới gốc cây này.

Bạn hãy nhìn gốc rễ của cây,

Bạn hãy nhìn nó sức mạnh cắm sâu vào lòng đất.

Làm nứt cả đất khô và bám quanh tảng đá.

Nó đi tìm chất khoáng muối và mạch nước ngầm.

Nó đi tìm nơi nó mọc tất cả những gì hữu ích cho nó.

Lượng rễ dưới đất của nó bằng lượng cành cây trên mặt đất.

Mùa đông cũng như mùa hạ, ngày cũng như đêm,

Cội rễ sinh sôi cắm vào lòng đất.

Thế mà trong mùa đông,

Khi trên mặt đất phủ đầy cơn giá lạnh, Gió buốt thổi qua cánh đồng,

Vạn vật như trần trụi, giá lạnh, bất động,

Trong mùa đông,

Cội rễ cây vẫn tiếp tục cắm sâu sinh trong lòng đất.

Hơn lúc nào hết, nó sinh mạnh cắm sâu hơn trong lòng đất.

Hơn lúc nào hết, nó tìm kiếm trong đất sâu nước khoáng nuôi sống nó.

Hơn lúc nào hết cây cắm sâu vào lòng đất để đương đầu với gió, với mưa, với bão tố.

Những người làm vườn lành nghề biết cách

Trồng cây trước mùa đông, để nó có thời gian ra rễ cắm sâu trong đất, để mùa xuân đến nó đâm chồi nẩy lộc vững mạnh.

Hãy nhìn thấy công việc của rễ cây,

Hãy nhìn thấy công việc đâm rễ của bạn.

Đâm rễ trong yên lành và lặng lẽ.

Để mang từ đáy sâu nguồn nước ngầm hữu ích

Cho nhựa sống tràn đầy và mạnh mẽ.

Bởi vì mùa đông qua và mùa xuân sẽ đến.

Mỗi ngày mặt trời lâu hơn ở phía chân trời.

Ánh nắng sưỡi ấm không khí và mặt đất.

Rồi một ngày bỗng nhiên nơi khu rừng trơ trụi tối tăm

Nẩy rộ những chồi non mềm mại và dịu dàng

Những chồi non xanh biếc phủ khắp rừng cây.

Hương ngát một mùi thơm nhẹ nhàng và rừng biến thể như cánh bướm từ tổ kén bay lên.

Dưới lớp vỏ cây, nhựa sống luân lưu

Năng lực cuộc sống tiếp nối và mạnh mẽ.

Nó tuôn tràn trên mỗi cành lá, mỗi chòm cây.

Hoa nở tràn trề từ năm này đến năm khác

Khoe sắc màu, cây sống lại mỗi mùa xuân.

Cây reo vang những khóm lá nhẹ nhàng

Như giọt bích ngọc dưới ánh sáng.

Mỗi chiếc lá là một mảng thông minh

Biết hướng mềm mại theo ánh mặt trời.

Có khả năng biến hạt ánh sáng thành năng lực cho mình.

Hãy cảm nhận ngón tay mình trên võ cây

Tinh tế và dịu dàng

Cây mang dấu vết của thời gian

Vết cào các con thú hay sau những trận bão tố

Cành lá vẫn vương lên, hình dáng uy nghi

Cây càng ngày càng đẹp

Từ năm này qua năm khác.

Duy nhắt mọi vật chung quanh

Hãy nhìn dưới chân nó những cây non

Đứng thẳng trong lớp võ cây bóng loáng

Đong đưa theo làn gió và rễ chưa sâu.

Vài chồi non biếc xanh

Cây cổ thụ nơi đó

Hạnh phúc thay nó che chỡ cây con

Cái cây duy nhất ấy là bạn

Nó nằm trong nội cảnh trong tâm hồn bạn

Hãy lấy thời gian tìm thấy những gì bạn cần.

Hãy lấy thời gian bạn nghĩ ngơi dưới gốc cây.

Hãy lắng nghe nhựa sống mạnh mẽ luân lưu trong lặng lẽ

Hãy ngắm vẽ đẹp của nó từ mùa này sang mùa khác.

Và hãy lặng yên tìm lấy đường về.

Tiếp nhận trong thân thể bạn

Chảy luân lưu những dòng sống

Trước khi trở lại một ngày sống thanh thản hạnh phúc và hài hòa.

QUANG TUYẾN TRỊ

Quang tuyến trị dùng năng lực tia quang tuyến để hủy diệt cục bộ các tế bào ung thư. Hiệu quả của việc điều trị này là tia quang tuyến nhắm đến mục tiêu chính xác ung thư và bảo vệ các tuyến tế bào chung quanh.

Cần thiết trong việc điều trị phải bảo vệ da và các bắp thịt. Bảo vệ da tránh ra nắng, tránh khô da dùng xà phòng nhiều chất nhởn tay các loại kem do bác sĩ chỉ dẫn, tập các động tác do hướng dẫn viên thể dục trị liệu. Bảo vệ các bắp thịt bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều chất đạm thịt. Tránh uống rượu, dùng đồ chua, đồ cay. Súc miệng với thuốc. Ngừng hút thuốc.

Khả năng có thể làm được lúc này là tận hưởng thời gian hằng ngày cho mình. Phiêu lưu trong tư tưởng và tìm lại năng lực mình.

Bài tập thực hành: BỘ ÁO GIÁP PHI HÀNH GIA KỲ DiệU

Trong bệnh viện, bạn ở trung tâm được mọi người chú ý săn sóc bạn.

Bàn tay chuyên nghiệp ở đó đều vì bạn.

Họ đo kích thước bạn, vạch các lần mức.

Họ tính các góc cạnh, thêm vào ánh sáng.

Họ làm việc quanh bạn như những thợ may lành nghề.

Dệt, khâu kết một bộ áo giáp phi hành gia kỳ diệu.

Bạn hãy chọn từng mãnh, từng mãnh bảo vệ cho bộ áo giáp này.

Trước nhất nó cho bạn được tiện nghi.

Như lớp vải mềm bên trong, cho làn da bạn cần tiếp xúc mềm mại.

Mỗi da người khác nhau.

Có người thích lông thú mềm, người thích lông hải cẩu con bắc cực, người thích lụa tơ mát.

Bạn hãy chọn lớp da tơ, màu sắc và độ dày.

Bạn hãy mặc lớp vải lót thứ nhất này vào mình.

Lớp thứ hai là lớp hút tia tử ngoại vô ích trước khi nó đụng chạm tới bạn.

Nó làm tan biến, pha loảng trong lớp dày này.

Một độ dày vải sột soạt, một lớp không khí ngăn chận cách nhiệt.

Một lớp như nước mát tỉnh lặng.

Bạn hãy chọn vải vóc, màu sắc và độ dày.

Bạn hãy để cho họ mặc cho bạn lớp áo bảo vệ.

Lớp thứ ba là lớp thanh lọc

Đối mặt tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nó lọt qua đúng các điều cần thiết.

Vừa vặn để thân thể bạn được tự do trong các cử động

Bầu kính thở rất thông minh, nó làm lướt qua trên mặt những gì không cần thiết.

Bộ áo giáp phi hành gia trong hình ảnh bạn.

Nó phản chiếu ánh sáng mật trời, các màu sắc.

Hãy chọn lựa vải vóc, màu sắc và độ dày.

Bạn hãy để họ mặc cho bạn lớp bảo vệ thứ ba này.

Bạn hãy lợi dụng bộ áo giáp phi hành gia kỳ diệu này.

Từ bên trong bạn được bảo vệ

Từ bên trong bạn đạt đến mọi nguồn năng lực.

Bộ áo giáp phi hành gia kỳ diệu này chính là bạn.

CÁC LOẠI TRỊ LIệU KHÁC

Trị liệu Curie(Curiethérapie) là một kỷ thuật đặc biệt dùng quang tuyến trị.

Trị liệu Ọt môn(Hormonothépie) dùng điều trị các loại ung thư do các ọt môn nam nữ tính như vài loại ung thư vú, ung thư tiết niệu, ung thư noãn sào.

Trị liệu kháng thể(immunothérapie) nhằm kích thích cáckháng thể manh lên tiêu diệt các tế bào ung thư.

Trị liệu nhắm đích(Thérapie ciblée) phối hợp các thứ thuốc khác nhau ngăn chận tiến trình các tế bào ungthư.

Thôi miên y học có một vai trò hiệu quả, từ chữa việc nghiện thuốc lá, uống rượu, ma tuý.. mở ra cách cửa tinh thần vui sống, tìm được sức mạnh siêu nhiên nơi chính mình để chống chỏi bệnh tật. Thôi miên y học còn làm dịu cơn đau nhức. Bác sĩ Ngọc Chân tìm ra phương pháp thành công trong việc giải phẩu ung thư vú, không cần gây mê tổng quát, giúp người bệnh hoàn phục nhanh chóng sau khi giải phẩu, trường hợp người dị ứng với việc gây mê tổng quát, mất trí nhớ, áp dụng thành công cho cả người già trên 90 tuổi đến trẻ em.

Thôi miên y học là một phương pháp y khoa có từ thời cổ đại Hy Lạp nhưng bị thất truyền. Người ta chỉ còn nói đến thôi miên do các ảo thuật gia trên sân khấu và hội chợ, gây cho ta ngạc nhiên : Làm thế nào chỉ dùng lời nói mà làm một người bị hôn mê và điều khiển họ trong vài giây phút ? Bác sĩ Jean Marc Benhaiem trong lời đề tựa sách đã giải thích :

“Thôi miên làm con người như con rắn lột da trong thời kỳ phát triển. Nó mất lớp da cũ chật hẹp và trở nên trần truồng không còn sự bảo vệ. Tiếp đến nó tự tạo sinh một lớp da mới, thích hợp, rộng hơn và thích nghi với thân thể đang lớn, bảo vệ cơ thể. Hai giai đoạn đó tạo nên tiến trình của thôi miên.

Ở giai đoạn thứ nhất: người được thôi miên cởi bỏ cái áo giáp cũ chật hẹp, cứng nhắc, không còn thích hợp, giai đoạn đó họ yếu ớt dễ sai khiến. Nhà ảo thuật thôi miên dùng thủ thuật tiếng nhạc thính phòng xập xình để điều khiển người bị thôi miên và khán giả. Thôi miên y học nằm ở giai đoạn hai : người thôi miên tìm thấy mình và mặc một lớp y phục mới rộng rãi hơn, mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn.

Khi diễn tả thôi miên có tác dung chiếm lĩnh tâm hồn, là diễn tả trạng thái của người có vấn đề hay người bệnh. Tiếng nhạc thính phòng xập xình là một minh họa cho khả năng người có khả năng bị thủ thuật điều khiển. Chúng ta dễ bị ảnh hưởng đó là một đặc tính tốt. Nhưng tính tốt ấy trở nên mong manh và dễ bị điều khiển trong vài trường hợp. Quảng cáo trong thành phố, lời nói các chính trị gia, các ông đạo gourou nhồi sọ đã dùng cách thức này để chiếm ngự tâm hồn tinh tế chúng ta. Một bài diễn văn làm chúng ta thán phục, một lời hứa hẹn làm chúng ta hy vọng, một lời tán tụng làm chúng ta vui sướng cởi bỏ hết khả năng vũ khí bảo vệ. Thôi miên đề nghị cho chúng ta một con đường để đạt đến tự do biết nói không, làm cho chúng ta vững mạnh tiến bước trên con đường chúng ta, mà không phải là con đường áp đặt của kẻ khác trong một âm mưu nào đó.”

Khép lại trang sách, tôi chiêm nghiệm : Thôi miên đã có mặt tự nhiên trong đời sống chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sống trung bình một giờ rưỡi trong thôi miên tự nhiên. Dùng lời nói để điều khiển tâm trí con người. Người là một sinh vật duy nhắt có khả năng tiếng nói, tiếng nói có một khả năng siêu nhiên. Thôi miên đưa ta vào sự liên tưởng, quán tưởng, một thế giới ảo chúng ta đã sống đã sung sướng hạnh phúc trong quá khứ, thế giới ảo đó tác động lên thực tại làm chúng ta hôn mê và bừng tỉnh lên như một phép lạ, một sự giác ngộ giúp chúng ta quên đi những đau đớn, điều khiển được thân thể ta cho đến những tế bào mắt ta không thấy. Những bài thực tập thôi miên nhẹ nhàng như thơ, từ chiếc bong bóng trò chơi thuở ấu thơ biến thành bong bóng bảo vệ ta, từ cây cổ thụ nó giúp ta vững vàng cây bám rễ trong lòng đất, từ việc người bác sĩ đang chữa ta như đang may mậc cho ta bộ áo giáp phi hành gia.. thôi miên y học không lung lạc tinh thần ta mà khiến cho ý chí ta thêm vững vàng. Thôi miên có mặt trong thi ca, trong văn chương, trong chính trị, nghệ thuật, trong mọi nền văn minh, lịch sử, tôn giáo. Thôi miên y học không phải là một xảo thuật đánh lừa mắt ta, mà củng cố ý chí tâm hồn ta, giúp ta tìm thấy sức mạnh của chính mình.

Thôi miên học giúp ta hiểu hơn về Ngôi Lời, cách chữa bệnh của Jésus trong Thánh Kinh Ki Tô Giáo, trong kinh Bát Nhã, Thiền quán , “tự thắp đuốc lên mà đi”, chúng sanh đều là Phật sẽ thành trong Phật giáo. Giúp chúng ta hiểu hơn tác dụng của những lời kinh, lời cầu nguyện các tôn giáo bằng những chứng cớ khoa học. Trong lịch sử loạn Trương Giác, giặc Khăn Vàng Trung Quốc lôi cuốn hàng bốn trăm ngàn người đi theo vào cuối thời nhà Hán trước thời Tam Quốc là tác dụng của thuật thôi miên. Những thủ thuật tuyên truyền của Hitler mê hoặc cả dân tộc Đức chỉa mũi dùi vào dân tộc Do Thái, lôi cuốn cả Thế Giới vào trong cuộc Đại Chiến hủy diệt hàng chục triệu sinh linh đều là tác dụng của thôi miên. Chủ tịch Mao Trach Đông đã thôi miên dân Trung Quốc bằng bài diễn văn diệt hai, ba tỷ chim sẽ, mỗi con chim sẽ ăn vài gam lúa mỗi ngày, phá hoại bao triệu tấn lúa của nhân dân Trung Quốc, chim sẽ là kẻ thù của nhân dân, cổ võ chiến dịch tiêu diệt chim sẽ ngờ đâu không có chim sẽ châu chấu, sâu rầy nẩy sinh gây thất mùa liên tiếp đến đến nạn đói 35 triệu người chết đói. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đang thôi miên thế giới bàng con đường tơ lụa mới, bao nhiêu lãnh đạo các nước nghèo sập vào bẫy nợ, phải bán cả hải cảng, đất đai tài nguyên thiên nhiên trừ nợ.

Về tác giả Aurore Marcou Phạm thị Ngọc Chân, sinh năm 1976 tại Paris. cha Tiến sĩ Giáo Dục, mẹ Tâm Lý Gia Bộ Quốc Gia Giáo Dục Pháp. Con trưởng trong gia đình ba chị em, hai em Giáng Tiên : Bác sĩ Tâm Thần, Tiến sĩ ngành Y tế công cộng tại Paris. học Kinh Tế Y tế tại Đại Học Harvard và Như Kha bác sí Giải phẩu Nha Khoa Paris. Được giáo dục trong hai nền vân hoá Việt Pháp, thông thạo Đức ngữ và Anh ngữ. Aurore còn là một nhạc sĩ dương cầm tốt nghiệp nhạc viện Paris.

Được tuyển vào học Trung học Trường Louis Le Grand Paris nơi đào tạo nhiều thế hệ ưu tú như Tổng Thống Pompidou, Jacques Chirac. Pierre Senghor. Phạm Duy Khiêm, Trần Đức Thảo... đậu Tú tài Ưu hạng và học Đại Học ngành Y Khoa Tốt nghiệp ngành Huyết học, tu nghiệp tại Đại Học Philadelphia Hoa Kỳ và Đại Học Heidenberg Đức . Tiến sĩ Y Khoa ngành Gây Mê, hạng Tối danh dự với đề tài Gây mê cho người bị bệnh máu lỏng. Huy chương Bạc nghiên cứu Y Khoa năm 2003. Bác sĩ Trưởng tại Bệnh Viện Đại Học Y Khoa Paris V. Vào Viện Curie năm 2006 với sự ưu đãi đặt biệt được giao nhiệm vụ nghiên cứu gây mê tinh thần trong việc chữa trị ung thư. Thành tựu Thôi miên giải phẩu ung thư vú được Viện Curie được đánh giá cao và công bố khoa học . Hiện Giảng dạy tại Đại Học Y Khoa Paris VI và Viện Thôi Miên Pháp Quốc. Tác giả nhiều công trình nghiên cứu Y Khoa trên các tạp chí quốc tế. Được mời làm Giáo sư thỉnh giảng tại nhiều nước. Hình ảnh và tài liệu các bài phỏng vấn báo chí truyền hình có thể tham khảo thêm trên site : Institut Curie Dr Aurore Marcou.

PHẠM TRỌNG CHÁNH

Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris V Sorbonne

Paris, 24/9/2018