Chính Phủ Anh Sẽ Công Bố Phân Tích Kinh Tế Về Brexit

LONDON - Phát ngôn viên của Thủ Tướng Theresa May loan báo: phân tích kinh tế về các tình huống khác nhau của Brexit sẽ được công bố vào trưa Thứ Tư.Nội các May nhân nhượng áp lực của lập pháp để công bố phân tích này, gồm so sánh các điều kiện của Brexit mà Thủ Tướng May thương lượng, với tình trạng tiếp tục là thành viên EU trước khi văn bản thương luợng 585 trang được QH biểu quyết chấp thuận, dự kiến ngày 11-12.Phát ngôn viên nhấn mạnh: chúng ta phải tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý muốn Brexit khi tiến trình dân chủ đem lại kết quả này.Tòa cấp cao châu Âu tuyên bố hôm Thứ Ba, đại ý UK có thể đơn phương đảo ngược quyết định ly thân.Thủ Tướng May đã bắt đầu 1 chuyến đi vòng quanh vương quốc để cổ vũ hậu thuẫn cho thỏa ước Brexit.Reuters đưa tin: 1 phụ tá của bà nói “Nếu QH biểu quyết hôm nay, kết quả phê chuẩn là khó.Thủ Tướng May đi North Ireland và xứ Wales trước trong khi lãnh tụ của đảng Northern Irish nói “chỉ là phí thời gian” nghĩa là nên tranh đấu 1 thương lượng mới thì hơn.Cựu bộ trưởng quốc phòng Michael Fallon, là đồng minh, xác nhận “Không ủng hộ”, và bà May nên trở lại Brussels để tìm kiếm 1 thỏa ước hợp lý hơn.Bà May hiện có phiếu ủng hộ của 314 dân biểu Bảo Thủ trong khi thủ tục phê duyệt đòi hỏi 320 phiếu.