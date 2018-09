Đài Loan Nghi TQ Thò Tay Phá

TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Đài Loan nghi ngờ tình báo Hoa Lục đang khởi động chiến tranh tâm lý trong nhiều lĩnh vực ở Đài Loan.Bản tin RTI ghi rằng giới truyền thông đã phản đối Cục an ninh quốc gia thu thập thông tin, Cục an ninh trả lời: Ứng phó cuộc chiến tranh tâm lý của Trung QuốcTheo nguồn tin của giới truyền thông, Cục an ninh quốc gia ra chỉ thị cho các đơn vị tình báo chính trị, tăng cường thu thập các tin tức có liên quan đến vấn đề tranh cãi với đảng chấp chính do các phương tiện truyền thông hoặc các đoàn thể xã hội đăng tải, điều này khiến cho dư luận xã hội liên tưởng đến có liên quan đến cuộc bầu cử cuối năm. Đối với vấn đề này, ngày 14/9 Cục an ninh quốc gia cho biết, Tổ tình báo và dữ liệu được thành lập vào năm 2015, công tác chủ yếu là ứng phó với tình hình bộc phát các nguồn tin tức giả và các tranh luận trong những năm gần đây, sau đó cung cấp ý kiến thi chính và cách ứng phó để chính phủ tham khảo.Cục an ninh quốc gia cũng cho biết thêm, thông qua nguồn tin đáng tin cậy, cơ quan này đã biết rõ thế lực đối địch bên ngoài và Trung Quốc có ý đồ dùng tin tức mang tính tranh cãi để tiến hành “Cuộc chiến dư luận” và “Tâm lý chiến” nhắm vào Đài Loan, một vụ án cụ thể nhất đó là vào ngày 19/4 vừa qua Đài truyền hình Trung ương của Trung Quốc báo cáo họ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại miền duyên hải Đông Nam, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc rầm rộ đưa tin về cuộc tập trận này, cố ý hình dung tình hình hai bờ eo biển rất căng thẳng, thế nhưng sau khi khảo chứng đã phát hiện, trong ngày hôm đó Trung Quốc chỉ cho tập trận bình thường chứ không phải cuộc tập trận với quy mô lớn như báo chí đưa tin.Cục an ninh quốc gia cho biết, theo Điều 15 trong Luật công tác tình báo quy định, đơn vị này có trách nhiệm thu thập và tổng hợp tất cả các nguồn tin từ các đơn vị an ninh trên toàn thế giới, có liên quan đến Trung Quốc hoặc các thế lực đối ngoại cố ý tung tin bất lợi gây ảnh hưởng đến quyền lợi an ninh của Đài Loan, gây nguy hại đến trình tự xã hội, xuyên tạc chính sách chính phủ, đồng thời chủ động nắm bắt, lập tức thông báo có như vậy mới bảo vệ được an ninh quốc gia, tạo điều kiện tốt cho việc vận hành cơ chế dân chủ.