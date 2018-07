1 Nữ Gián Điệp Nga Bị FBI Bắt, Truy Tố

WASHINGTON -- Bông hồng đỏ từ Moscow đã gài vào Hoa Kỳ?Hoa Kỳ đã bắt 1 điệp viên Nga về lý do âm mưu ảnh hưởng chính trị.Phụ nữ Nga 29 tuổi này đang cư trú ở thủ đô Washington DC đã bị bắt và truy tố về âm mưu hoạt động như một tác nhân của chính phủ Nga trong khi móc nối với các công dân Mỹ và xâm nhập vào các nhóm chính trị Hoa Kỳ, theo hồ sơ Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Hai.Cô Maria Butina là sinh viên đại học American University và là sáng lập một tổ chức của người Nga bênh vực quyền mang súng có tên Right to Bear Arms, bị cáo buộc nhận chỉ thị từ viên chức cấp cao trên Ngân Hàng Trung Ương Nga và mới đây người chỉ huy đó bị cấm vận bởi Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và Phòng Kiểm Soát Tích Sản Ngoại Quốc, theo ho62s ơ Bộ Tư Pháp Mỹ.Hồ sơ tòa không kể tên quan chức lãnh đạo đó.Tuy nhiên, có hình cô chụp trên Facebook của cô với Alexander Torshin, Phó Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Nga, và một nhân vật quen thuộc nói với Reuters rằng cô làm việc dưới quyền Torshin, người bị Bộ Ngân Khố Mỹ trừng phạt từ tháng 4/2018.Cô Butina bị bắt hôm Chủ Nhật và sẽ ra tòa vào Thứ Tư.Hồ sơ nói cô làm việc chung với 2 công dân Mỹ (không kể tên) và vie6nc hức Nga kia để ảnh hưởng chính trị Mỹ và trà trộn vào tổ chức quyền giữ súng Hoa Kỳ.Hồ sơ không chỉ danh tổ chức đó, nhưng hình trên FB ghi rằng cô tham dự nhiều sự kiện của hội súng National Rifle Association.Butina và Torshin có một tương tác ngắn với Donald Trump Jr., nhưng con ông Trump nói đó chỉ ngắn ngủi và không nhớ là chuyện gì.Hồ sơ hôm Thứ Tư dự kiến sẽ chi tiết hơn.