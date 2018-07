World Cup, Hối Lộ, Thuế Cao, Thép, Sòng Bài

Xuân NiệmVậy là đội tuyển Pháp quốc thắng giải vô địch bóng đá thế giới trong trận chung kết World Cup 2018 tại thủ đô Nga hôm 15/7/2018: đội Pháp đánh bại đội Croatia tỷ số 4-2.Như thế là lần đầu tiên kể từ năm 1958, sáu bàn thắng đã ghi trong một trận chung kết của World Cup, giải bóng đá lớn nhất thế giới. Đây là chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai của đội tuyển Pháp sau hai thập niên chờ đợi.Giải World Cup kế tiếp là Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022, dự kiến tổ chức ở Qatar vào mùa đông.World Cup kế tiếp nữa là Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026. dự kiến được tổ chức tại ba nước Canada, México và Hoa Kỳ vào năm 2026.Bản tin RFA ghi nhận chuyện 2 ông tướng nhận hối lộ: Trùm đường dây đánh bạc trên mạng Nguyễn Văn Dương khai nhận với công an là đã dùng tiền và trang sức để hối lộ 2 tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá. Truyền thông trong nước trích nguồn tin từ cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết như vậy hôm 14/7.Tuy nhiên, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và cựu thiếu tưởng Nguyễn Thanh Hoá, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã bác bỏ việc nhận hối lộ này.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp ghi lời TS Võ Mai – Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam -- nhận định, khi hàng hóa xuất khẩu bị giảm đi do thuế cao, Trung Quốc có thể sẽ giảm nhập khẩu. Điều này ảnh hưởng tới nông sản Việt Nam khi hiện nay, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn của hầu hết các sản phẩm như trái cây, lúa gạo, thủy sản…Với nguồn cung lớn, giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, rau quả Trung Quốc sẽ tiếp tục gây áp lực cạnh tranh rất lớn đối với nông sản Việt Nam. Đó là chưa kể, trái cây từ Mỹ cũng sẽ tràn vào Việt Nam nhiều hơn sau khi bị thị trường Trung Quốc đánh thuế cao.Đại gia Việt Nam bị văng miễng, theo Báo Tổ Quốc, vì Căng thẳng Mỹ - Trung đã thổi bay hơn 2.500 tỷ của đại gia thép.Ngành thép của Việt Nam liên tục bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, khiến đại gia ngành thép Việt bị thổi bay 2.500 tỷ đồng....Một trong những mã cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là mã HPG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Đóng cửa tuần, HPG dừng ở mức 35.600 đồng/CP sau khi giảm 1.200 đồng/CP, tương đương 3,3% so với cuối tuần trước.HPG giảm giá khiến vốn hóa thị trường của Tập đoàn Hòa Phát bị thổi bay 2.549 tỷ đồng.Báo Đại Đoàn Kết kể: Năm học 2018- 2019, Quảng Nam thiếu hơn 1.200 giáo viên…Ngày 15/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo rà soát của UBND tỉnh, hiện tại tỉnh Quảng Nam đang thiếu hơn 1.200 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị cho năm học mới 2018- 2019.Theo đó, ở cấp học mầm non tỉnh Quảng Nam thiếu 391 giáo viên, ở cấp tiểu học thiếu 573 giáo viên và ở trung học cơ sở thiếu 276 giáo viên. Trong đó, những địa phương thiếu nhiều giáo viên như huyện Thăng Bình thiếu 164 giáo viên, huyện Đại Lộc thiếu 153 giáo viên, huyện Duy Xuyên thiếu 122 giáo viên...Báo PHáp Luật ghi nhận: Nhật Bản định hợp thức hóa sòng bạc để cứu nền kinh tế…Bất chấp nhiều ý kiến phản đối, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe coi kinh doanh sòng bạc là một phần trong chiến lược thúc đẩy kinh tế....Các nhà phân tích ước tính ngành công nghiệp sòng bạc có thể mang về cho kinh tế Nhật Bản từ 18 đến 34 tỷ USD mỗi năm. Tổng mức thuế các sòng bạc phải đóng cho chính quyền trung ương lẫn địa phương lên tới 30% của doanh thu hàng năm.Bất chấp nhiều ý kiến phản đối, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe coi kinh doanh sòng bạc là một phần trong chiến lược thúc đẩy du lịch, kết hợp dịch vụ đánh bạc với mua sắm xa xỉ, lưu trú khách sạn hạng sang, giống như mô hình của Singapore và Macau từng thực hiện thành công.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Ngân hàng siết cho vay bất động sản, tín dụng năm nay sẽ "giảm tốc"…Mặc dù nhiều ngân hàng đang có biểu hiện dư thừa tiền nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng lại đang có dấu hiệu bị “hãm phanh”. Các ngân hàng có xu hướng siết tín dụng ở những lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán…Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Thái Lan “khốn khổ” vì du khách nước ngoài quá đông…Thái Lan, đất nước của những ngôi chùa vàng, những bãi biển cát trắng và những nụ cười mến khách nhưng giờ đây, Thái Lan cũng là đất nước của những bãi biển đầy rác, những sân bay quá tải và tình trạng giao thông tắc nghẽn. Tất cả đều do dòng du khách cuồn cuộn đổ vào nước này trong khi năng lực quản lý của ngành du lịch chưa theo kịp...Thái Lan dự báo đón lượng du khách nước ngoài kỷ lục 40 triệu người vào năm 2019, tức hơn một nửa dân số Thái Lan, tăng so với con số 37,5 triệu du khách nước ngoài được Cục Du lịch Thái Lan dự báo trong năm nay.Báp Dân Việt kể: Nhiều nơi lo "vỡ trận", Nghệ An lại phấn đấu trồng 1.025ha bơ…Với giá trị thu nhập có thể lên tới 250 - 300 triệu đồng/ha, trong khi dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt trên thị trường thế giới, phát triển diện tích trồng bơ được tỉnh Nghệ An coi là hướng đi khá an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng do đem lại giá trị kinh tế cao nên nông dân nhiều tỉnh Tây Nguyên đang ồ ạt trồng bơ, khiến các chuyên gia nông nghiệp lo loại cây trồng này sẽ lâm cảnh "vỡ trận".Báo Công An Nhân Dân kể: Kết quả điều tra của Tổng cục Du lịch Việt Nam đối với khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 cũng cho thấy, khách đi theo tour chiếm 39,86%, khách đi tự sắp xếp chiếm 60,14%. Chi tiêu bình quân của khách có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú là 1.171,3 USD/lượt. Trong đó khách đến từ châu Á chi 995,7 USD/lượt, châu Âu chi 1.295,3 USD/lượt, châu Đại Dương chi 1.791,1 USD/lượt, châu Mỹ chi 1.525,1 USD/lượt.Báo Thanh Niên kể: Báo cáo Chỉ số cạnh tranh du lịch năm 2017 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) cho biết: Trong 136 nền du lịch trên thế giới được xếp hạng cạnh tranh, VN xếp thứ 34 về tài nguyên thiên nhiên du lịch, thứ 30 về tài nguyên văn hóa và du lịch công vụ, thứ 37 về nguồn nhân lực du lịch. Đó đều là những thứ hạng khá cao. Năm 2017, VN đón hơn 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với 2016. Đây có thể coi là kỳ tích của ngành, lần đầu tiên mức tăng về khách du lịch đạt gần 3 triệu lượt một năm. Sáu tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến VN ước đạt hơn 7,89 triệu lượt, tăng 27,2% so với cùng kỳ 2017.Thông tấn TTXVN kể: Từ ngày 9/7, Công ty Thủy điện Hòa Bình phải mở 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phát điện tối đa (tổng lưu lượng xả 3.970 m3/s) đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người nuôi cá lồng trên sông Đà thuộc 2 huyện của tỉnh Phú Thọ là Thanh Sơn và Thanh Thủy. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này không những không giảm mà còn có chiều hướng cá chết nhiều hơn nhiều lần, khiến người dân lo lắng.Báo Hải Quan kể: Xuất khẩu rau quả đang chững lại…Trong 6 tháng đầu năm 2018, XK rau quả tăng trưởng khả quan với mức tăng 20,3%, song nếu so với mức tăng trưởng XK trên 44% của nửa đầu năm 2017 thì có thể nhìn nhận tăng trưởng XK rau quả đang có phần chững lại....Theo Bộ NN&PTNT: Song song với sự tăng trưởng trong XK rau quả, kim ngạch NK rau quả tháng 6 ước đạt 152 triệu USD, đưa tổng giá trị NK 6 tháng đầu năm ước đạt 754 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2017. Nguồn NK chính vẫn là Thái Lan (45,7% lượng NK) và Trung Quốc (9,1%).