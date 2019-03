Google: Sẽ Ngưng Inbox By Gmail Từ Ngày 2-4-2019

Google từng xác nhận rằng ứng dụng email phổ biến của hãng - Inbox by Gmail – sẽ ngừng hoạt động vào mùa xuân năm 2019 nhưng không tiết lộ ngày cụ thể. Đến khoảng giữa tháng 03/2019, điều này đã chính thức được Google xác nhận. “Inbox by Gmail” sẽ ngừng hoạt động từ ngày 02/04/2019.Inbox là một ứng dụng email do Google cung cấp, chạy trên hệ điều hành Android, iOS, cũng như trên trình duyệt Chrome, Firefox, và Safari. Inbox ra mắt chính thức phiên bản beta vào ngày 22/10/2014.Theo thông báo được gửi tới người dùng Inbox, Google đã ấn định ngày ngừng hoạt động chính thức của ứng dụng là 15 ngày kể từ thời điểm ra thông báo. Thông báo trong ứng dụng có nội dung: “Ứng dụng sẽ biến mất trong 15 ngày. Quý vị có thể tìm thấy các tính năng Inbox yêu thích từ ứng dụng Gmail.”Cùng với thông điệp ngắn gọn, Google cũng cung cấp một "shortcut" (lối tắt) để mở ứng dụng Gmail. Thời gian qua, Google đã dần chuyển các tính năng của Inbox sang ứng dụng Gmail nhưng vẫn còn thiếu nhiều thứ. Tuy nhiên, Google khẳng định các tính năng cón thiếu sẽ được cập nhật cho Gmail trong tương lai.Nguoivietphone.com.