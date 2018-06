World Cup: FIFA Biết Cầu Thủ Nga Chơi Thuốc

MOSCOW - Thông tin của The Mail cho hay : 1 cuộc điều tra mới xác nhận Liên Đoàn Túc Cầu Thế Giới (FIFA) từ chối hành động khi có bằng chứng tố cáo cầu thủ Nga gian lận bằng thuốc tăng lực - FIFA biết sự kiện mà The Mail mô tả là bưng bít có hệ thống và có bằng chứng từ 18 tháng trước ngày World Cup 2018 khai diễn tại Nga. Trước đây, cũng The Mail đưa tin : tất cả 23 cầu thủ của đổi tuyển bóng tròn Nga có tên trong danh sách hàng chục đối tượng điều tra về doping.Nhưng, trong tháng qua, FIFA cho bạch hoá hồ sơ của tất cả 28 cầu thủ Nga tranh giải World Cup – lý do giải thích : thiếu bằng chứng. Trước đó 1 tuần, cầu thủ thứ 29 bị loại - anh này đuợc biết với tên Ruslan Kambolov.Năm 2015, kết quả thử máu của Kambolov là dương tính - 2 tuần sau, biên bản bị tráo và Kambolov không bị phạt. FIFA không biết kết quả dương tính năm 2015 của anh ta.Kambolov có tên trong danh sách sơ khởi của đội tuyển Nga, nhưng rút lui với lý do công bố là bị thương – năm ngoái, Kambolov vẫn có mặt trong đội tuyển quốc gia.Với FIFA, giải World Cup là nguồn thu chính và FIFA muốn sự kiện World Cup đuợc tổ chức như bình thường, theo nhận xét của giới phân tích.The Mail có chuyển 1 bảng câu hỏi tới FIFA, và không câu nào đuợc giải đáp. Liên đoàn bóng tròn Nga và Bộ thể thao đều không trả lời yêu cầu bình luận.