Đức: Tin Mật Báo Của Dân Giúp Phá Vỡ Âm Mưu Khủng Bố

BERLIN - Nguồn tin an ninh Đức xác nhận: tin mật báo của công dân đã giúp phá hỏng âm mưu tấn công khủng bố bằng độc chất ricin.Viên chức chỉ huy cơ quan nội an cho biết: mật báo bằng điện thoại đã đưa tới vụ bắt giữ nghi can là di dân Tunisia 29 tuổi với tên Sief Allah H. tại thành phố Cologne.Giám đốc tình báo BfV, ông Hans-Georg Maassen, nói “âm mưu này cho thấy nguy cơ khủng bố tại Đức còn cao”.Biên bản của thẩm quyền công tố xác nhận nghi can đã mua ít nhất 1000 hột castor để chế độc chất ricin theo hướng dẫn qua mạng của chuyên viên vũ khí hoá học của ISIS.Tình báo nước bạn đã báo động về tên này, nhưng các cơ quan an ninh nội địa không có đủ thông tin để bắt.Không rõ nghi can Tunisia đã chọn mục tiêu tấn công chưa.18 tháng trước, 1 di dân Tunisia là chính phạm dùng xe vận tải tâán công chợ Giáng Sinh tại thủ đô Đức, 12 người chết – ISIS nhận trách nhiệm trong vụ này.