Viết Về Tù Nhân Trịnh Xuân Chính Ở Trại Tù Gia Ray Xuân Lộc Đồng Nai

Tù nhân Trịnh Xuân Chính, Giáo Sư Trung học Đệ II cấp ,Công Cán UyÛ Viên Bộ Giáo Dục,sau đó biệt phái về Phủ Tổng Thống, làm chuyên viên văn phòng dưới quyền, Phụ Tá Ngoại Vụ Nguyễn Phú Đức Phủ Tổng Thốùng của chánh quyền Đệ II VNCH Nguyễn Văn Thiệu.

Sau 30-4- anh cũøng như bao chiến hữu khác khăn gói lên đường trình diện học tập cải tạo theo chánh sách khoan hồng của chánh phủ CM.

Tại trại lao tù ,Gia Ray,Xuân Lộc Đồng Nai, anh thuộc K3, trong ban mộc trại chuyên đóng bàn ghể và những đồ đạc bằng gỗ linh tinh khác.trong trại tù

Lợi dụng vào một đêm mưa to gió lớn, Tù nhân Chính đã tìm mọi cách lách hàng rào tre bao quanh trại để trốn ra khỏi trại tù rồiø đón xe đò về thẳng Saigon thăm gia đình. Sau đó anh lại liều lĩnh đón xe trở ngược lại Ngã Ba Ông Đồn, Gia Ray,Xuân Lộc thăm bà chủ quán cà phê Trinh mà anh quen biết từ lâu và có nhiều cảm tình đặc biệt với bà chủ quán này, anh tính ở lại qua đêm cho thỏa niềm mong ước.

Không ngờ tên CS Phó Giám Thị trại tù cũng có mặt tại quán cà phê Trinh lúc đó, trước hết hắn vôø uống cà phê cũng như bao nhiều khách vãng lai khác, sau đó hắn cố tình lấy cảm tình làm quen với bà chủ quán,nên thường xuyên có mặt tại quán cà phê Trinh, hôm nay không ngờ hắn cũng có mặt tại dó nên khi hắn phát hiện thấy tù nhân Chính trốn trại đang lảng vảng lấp lóù sau bếp, hắn bèn tìm mọi cách kệu đám vê binh trại tới ngay quán cà phê Trinh để bắt ngay tù nhân Chính đem về Trại, rồi nhốt cùm chân tù nhân Chính về tội trốn trại vì đã vi phạm nội quy của trại.

Sau thời gian hết hạn thi hành kỷ luật, tù nhân Chính được chuyển sang phucï vụ đội rau xanh, một trong các đội liên hệ trong trại tù, chuyên phụ trách canh tác thực phẩm rau xanh cung cấp thực phẩm nuôi ăn cho toàn trại.

Được biết tù nhân Chính là cháu của Trịnh Xuân Ngạn, Thẩûm Phán Tối Cao Pháp Viện Saigon, có người bác là Trịnh Xuân Lãng, Đại Sứ VC tại Thái Lan, là anh em chú bác ruột với Trịnh Xuân Thanh một cán bộ cao cấp CSä tham ô bạc tỉ đã bị Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng tự Trọng lú bắt giam đồng thờiø đưa hắn ra tòa án xét xử và phải lãnh án tù chung thân vì tội tham nhũng. Tù nhân Chính gọi cha của Trinh Xuân Thanh, làTrịnh Xuân Giới bằng Chú, một dòng họï cũng có nhiều tiếng tăm và đầy thế lực của 2 bên chiến tuyến VNCH và CH/XHCN/VN.

Sau đó, tù nhân Chính được thân nhân CS can thiệp đứng ra bảo lãnh nên sau 4 năm tù tội, anh được CS xét tha về sớm đoàn tụ với gia đình trước một số anh em bạn tù

Sau khi đượcø trả tự do,,tù nhân Chính đã không ở lại VN hưởng nền độc lập tư do sau khi đáát nước tiến tới thống nhấït,mà anh đã được người vợ đầm Pháp đứng ra bảo lãnh qua Pháp sinh sốâng cho đến nay.

Anh cũng thường xuyên qua lại giữa 2 đất nước Pháp và VN và cũng có lần qua tới nước Mỹ đểø thăm viếng bạn bè cùng thân bằng quyến thuộc.Thật vậy,rất nhiều nghịch cảnh đã xảy ra sau khi CS cưỡng chiếm miền Nam VN, tù nhân Chính cũng như bao nhiêu chiến hữu khác đều nằêm trong hoàn cảnh có thân nhân, quyến thuôc và,bạn bè ở bên kia bờ chiến tuyến..

Do đó trong cuộc chiến ý thức hệ, huynh đệ tương tàn, anh em, họ hàng, bà conï thân thuôc xa gần Nam Bắc VN vì sự sống còn ngoài chiến trường đã không ngần ngại, vô tình tàn sát lẫn nhau. mà không hề hay biết.

Điển hình.trong hồ sơ lý lịch về diều chuẩn an ninh của những sĩ quan, quân nhân phục vụ cho chế độ VNCH trước đây cũng rất dơn giản và nhiều thiếu xót.bởi vì những hồ sơ cá nhân này đa số họ đều khai là cha chết hoặc cha vô danh, nhưng thực tình sau năm 1975 những người cha tập kết ra Bắcï của họ đã công khai, chính thức trở về đoàn tụ với gia đình sau bao năm tháng ẩûn danh, chờ đợi. Có người thức tỉnh hiểu biết đã không ngần ngại đích thân đứng ra bảo lãnh cho con cái mình sớm được CM xét tha về đoàn tụ với gia đình với cam kết phải bảo lãnh cả về hành vi chính trị mặc dù có bị ảnh hưởng giảm tuổi đảng và tương lai chính trị của họ.

Điển hình Bác Sĩ VC Tôn Thất Tùng, Bs riêng của Hồ Chí Minh , sau 30-4 trở về nhà, thấy gia đình người anh ruột giầu có, nhà lầu xe hơiù, đầy đủ tiện nghi, hắn bèn ngỏ ý xin người Anh chiếc xe hơi để làm phương tiện di chuyển, thì người anh thản nhiên trả lời: chú hãy đứng ra bảo lãnh cho cháu chú tên Tôn Thất Bằng, đang bị tù trong trại tù An Dưỡng đi, thì tôi sẵn sàng tặng cho chú chiếc xe hơi liền, rồi không biết BS Tùng bảo lãnh cho cháu hắn tên Tôn thất Bằng ra làm sao mà cháu hắn vẫn không được về sớm như bao nhiêu người tù nhân khác.Hỏi ra mới biết BS Tùng là Cán bộ CS trung kiên thứ thiệt nên hắn sợï ảnh hưởng giảm tuổi đảng và liên quan sự nghiệp của hắn,nên hắn chỉ đơn thuần đứng ra bảo lãnh cho cháu hắn tên Bằng mà không dám bảo lãnh thêm về hành vi chính trị, nên hồ sơ bảo lãnh không có kết quả và BS Tùng cũng không được anh hắn tặng cho xe hơi như yêu cầu.

Tù nhân Tôn Thất Bằng, từng làm nhà trưởng ở trại tù An Dưỡng, gia đình rất khá giả,cha hắn là Đốc Phủ Sứ từng làm Quận Trưởng ở miền Trung, có người em ruột là Bs Tôn Thất Tùng, thoát ly theo CS từ năm 1945, sau 30-4 mởi trở về nhà, nghe lời người anh sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho cháu hắn là Tôn Thất Bàng theo yêu cầu.. Được gia đình báo tin,tên nhà trưởng Tôn Thất Bằng hăng say làm việc rất đắc lực cho CS, làm khó dễ anh em tù nhân đủ điều từ sinh hoạt cá nhân hàng ngày cho đến lao động khổ sai,ngoài trại, đặc biệt có 1 lần hắn còn có dã tâm đạp đổ nồi cơm một anh bạn tù tên Nguyễn Văn Nhứt cùng đội hắn trông coiù, đang nấu nướng linh linh trong trại để cải thiện đời sống cá nhân nên hắn đã gây nên biết bao ác cảm với anh em bạn tù để mong lấy điểm với CS hầu sớm dược CS xét tha về sớm.đoàn tụ với gia đình. Nhưng khi thấy việc bảo lãnh không được kết qủa như ûmong muốn, hắn là kẻ đã trở thành những phần tử bất mãn nhất trong trại, nhưng những chuyện mà hắn đã nhẫn tâm gây ác cảm với anh em trong tù làm sao mà lấy cảm tình lại được.Rồi cuối cùng tù nhân Tôn Thất Bằng cũng được CS xét tha về xum họp với gia đình như bao nhiêu an hem tù nhân khác theo chánh sách khoan hồng của CM. Anh cũng đã qua Mỹ theo diện HO và hiện cũng đang cư ngụ ở một trong 50 tiểu bang trên nước Mỹ.

Sau năm 1975,mặc dầu cuộc chiến ý thích hệ, huynh đệ tương tàn đã chấm dứt, đất nước VN đã thốâng nbất,thực sự, nhưng bất hạnh thay dân tộc VN lại rơi vào ách thống trị vô cùng tàn bạo của đảng CSVN với chánh sách gây hận thù không khoan nhượng với những người làm viêc cho chếâ độ cũ, nhằm âm mưu giết dần giết mòn họ một cách khoa hoc bằng cách tập tung giam cầm họ trong các lao tù CS,với danh hiệu mỹ miều là “ Trại cải tạo”, bắt lao động khổ sai, cho ăn uống thiếu thốn khiến người tù không bản án, cam chịu không nổi, ngày càng suy dinh tưỡng mà tử vong đồng thời chúng còn thi hành chính sách bần cùng hóa nhân dân để chúng có cơ hội cướp nhà cướp của nhân dân miền Nam VN nên CS đã gây nên biết bao nỗi thống khổ cho nhân dân VN và đã khiến trên 1 triêu người phải cam tâm bỏ nước ra đi tìm tự do nơi hải ngoại, và phân nửa đã phải bỏ xác nơi rừng sâu nước độc bằng đường bộ hoặc vùi thây đưới lòng biển cả trên những con thuyền bé nhỏ giữa lòng Đại Dương..

Trong lịch sử thế giới, chưa có một dân tộc nào khi đất nước đã thống nhất độc lập,hòa bi2ngu dốt, tham ônh thực sự rồi, mà nhân dân nước đó lại cam tâm bỏ nước ra đi nhiều như dân tộc VN, sự kiện này đã đánh động lương tâm nhân loại trên toàn thế giới nên đã khai sinh ra danh từ “ The Boat people” “Thuyền nhân”.

Bây giờ lịch sử đã sang trang, thời gian quá đủ để nhân dân VN nhân thức rõ bản chất của chếù độ CS đã lô nguyên hình là một chế độ độc tài đảng trị, một chế độ quan liêu cửa quyền, thống trị vô cùng tàn bạo dân tộc VN, Cộng Sản đã vì tham vọng quyền lợi cá nhân đặt trên vận mênh tổ quốc, cam tâm làm chư hầu cho Trung Cộng, kẻ thù ngàn năm phương Bắêc qua hiệp ước Thành Đô.Với chiêu bài giải phóng dân tộc. và dùng bạo lực CM để thực hiện chủ thuyết không tưởng thà giết lầm hơn thả lầm nên CS đã gây ra biết bao nỗi đau thương thống khổ cho dân tộc VN kể từ khi có đảng CS tới nay. Hơn nữa CS lại luôn luôn lợi dụng cướp thời cơ bằng moi cách phải cưỡng chiếm cho được miền Nam VN với sự trợ giúp đắc lực lớn lao của CS quốâc tế, đặc biêt là 2 nước đàn anh Nga Tàu để thực hiện tham vọng bành trướng chủ thuyết CS tiến tới Thế giới Đại đồng theo dúng chỉ thị quan thày của chúng như tên Tổng bí Thư Lê Duẫn đã từng tuyên bố: ta đánh đây là đánh cho Liên Xô và cho Trung Quốc hay sao?

Một quốc nạn mà dân tôc VN đã phải trải giá quá mắc, nhưng may mắên thay dân tộc VN đã thừa hưởng một kho tàng trí thức vô giá của nhân loại mà chưa có một dân tộc nào có diễm phúc may mắn có được., Thật vậy, thế giới đương nhiên đã đào tạo cho đấtù nước VN trên 200.000 chuyên viên khoa hoc kỹ thuật tiên tiến, đó là những nhân tài của Thế giới, có người còn đảm trách chức vụ quan trọng trong chính quyền sở tại, một thé hệ trẻ tài ba có đầy đủ năng lực và kiến thức,sẵn sàng kế thừa truyền thống đấu tranh hào hùng của tiền nhân,và kinh nghiêm bằng xương máu và nước mắt cùng sự mấât mát của cha ông không khoan nhượng vơi chế độ CS bằng mọi cách phải giải thể cho được chế độ độc tài, độc đảng,ngu dốt, tham ô, bán nước này hầøu cứu dân tộc VN thoát khỏi gọng kìm thống trị vô cùng tàn bạo của chúng và đưa đất nước VN sớm phát triển hùng mạnh và phú cường ngang hàng với các quốc gia tân tiến trên Thế giới.

BUPHU/VBMN