Số hộ gia đình có trẻ em ở Nhật Bản lần đầu tiên giảm xuống dưới 10 triệu vào năm 2022 kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1986, theo dữ liệu của chính phủ cho thấy hôm thứ Ba, cung cấp một lời nhắc nhở mới về tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng của đất nước Nhật Bản.

.

- CSTQ xù nợ, bất kể đang nợ 20.000 người Mỹ đang giữ công khố phiếu trị giá hơn 1 nghìn tỷ đô la.

- Hồng Kông gửi lệnh truy nã và tiền thưởng để bắt 8 nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng đang lưu vong.

- Philadelphia: nổ súng, 5 người chết và 2 cậu bé bị thương, nghi can đã bị bắt.

- Bột màu trắng bí ẩn trong Bạch Ốc là cocaine.

- Thấp kỷ lục: số hộ gia đình có trẻ em ở Nhật ần đầu tiên giảm xuống dưới 10 triệu vào năm 2022

- Liên Âu lo ngại vì TQ hạn chế xuất cảng một số kim loại quý hiếm trong quy trình sản xuất chip

- Ukraine: Dân cử hội đồng tỉnh cũng phải nhập ngũ.

- Ngoại trưởng Anh: Ukraine nên được phép gia nhập NATO theo một thủ tục đơn giản hóa.

- Putin: Nga sẽ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine một cách thành công.

- Prigozhin gửi băng ghi âm: Sẽ chiến thắng ở Ukraine.

- Nga: Ukraine phóng 5 máy bay không người lái trên bầu trời Moscow, bị bắn rớt toàn bộ

- Thổ Nhĩ Kỳ: Thụy Điển cho đốt kinh Koran sẽ là gánh nặng khi vào NATO.

- Joe Biden đề cử 2 đảng viên Cộng hòa vào Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) để bảo vệ người tiêu thụ Hoa Kỳ

- Bưu điện: Giá tem lại tăng cho nhiều dịch vụ.

- South Carolina: cháy nhà, 6 người chết, 1 người bị cảnh sát bắt, bị truy tố

- CDC: gần 1/4 dân Mỹ vẫn chưa dính COVID-19 vào cuối năm 2022 sau gần 3 năm xảy ra đại dịch. Bây giờ 96,7% dân Mỹ đã có kháng thể trong người nhờ vaccine.

- Hơn 1/3 phụ nữ Mỹ trong độ tuổi từ 12 đến 21 bị thiếu chất sắt (iron), không chữa sẽ dễ bị nhiễm trùng

- Chết vì tai nạn giao thông ở California đã tăng 22% từ năm 2019 đến năm 2022, khả năng tử vong do đụng xe đã tăng 28% trong cùng thời kỳ.

- Tăng lương tối thiểu từ tháng 7/2023 tại Thành phố Los Angeles ($16,78/giờ), West Hollywood ($19,08/giờ), Pasadena ($16,93/giờ).

- TIN VN. 5 huyện ở TP Sài Gòn đều chọn lên thành phố chứ không chọn lên quận.

- TIN VN. Dân IT cũng đối mặt nguy cơ bị đào thải: Chỉ 35% trong số 57.000 sinh viên Việt Nam ra trường mỗi năm đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.

- HỎI 1: Dài Loan: Xe hơi lao xuống cảng cá, 2 anh Việt xô cửa xe, bơi ra ngoài? ĐÁP 1: Theo báo Taiwan News.

- HỎI 2: Giấc mơ Mỹ bây giờ ưu tiên là hạnh phúc, hơn là làm giàu? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-4/7/2023) ⚪ ---- Cảnh sát ở Philadelphia cho biết 5 người đàn ông đã chết và 2 cậu bé bị thương trong một vụ nổ súng vào đêm thứ Hai kéo dài qua nhiều dãy nhà ở khu vực Kingsessing của thành phố. Ủy viên Cảnh sát Philadelphia Danielle Outlaw nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng khoảng 50 vỏ đạn đã bắn ra đã được tìm thấy.

.

Nghi phạm, chỉ được mô tả là một người đàn ông Da đen khoảng 40 tuổi, đã bị bắt sau khi bị cảnh sát dồn vào một con hẻm. Y mặc một chiếc áo chống đạn có chứa nhiều băng đạn và được trang bị một khẩu súng trường kiểu AR, một khẩu súng lục và một máy quét (scanner). Người thứ hai cũng bị bắt giữ. Khi nghi phạm đang bắn, người thứ hai này "bằng cách nào đó đã tìm được súng" và bắn trả, Outlaw cho biết thêm rằng họ không biết mối liên hệ của người này với kẻ xả súng.

.

Ban đầu cảnh sát nói có 4 ngườic hết, nhưng sáng ra đã tìm thấy thêm xác người thứ 5 ở khu Kingsessing. Tất cả các nạn nhân bị trúng đạn đều ở trên mặt đường hoặc ngồi trong xe khi họ bị tấn công, Outlaw nói, đồng thời nói thêm rằng "tại thời điểm này, chúng tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân và kẻ xả súng."

.

Những người chết chỉ được mô tả là đàn ông 20, 22 và 50 tuổi. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân thứ tư thiệt mạng trong vụ xả súng, họ cho biết họ tin rằng tuổi của anh ta dao động từ 16 đến 21. Hai trẻ vị thành niên bị thương đang trong tình trạng ổn định, đều là bé trai 2 tuổi và 13 tuổi, Outlaw cho biết.

.

⚪ ---- Cảnh sát Hồng Kông hôm thứ Hai đã công bố lệnh truy nã và tiền thưởng để bắt 8 nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng tự lưu vong. Cảnh sát Hồng Kông đã công bố lệnh bắt giữ và tiền thưởng khoảng 127.680 đô la cho từng người: Kevin Yam, 46 tuổi; Yuan Gong-yi, 74 tuổi; Anna Kwok Fung-yee, 26; Kwok Wing-hang, 45 tuổi; Hui Chi-Mung, 41 tuổi; Mung Siu-tat, 51 tuổi; Lau Cho-dik, 29 tuổi; và Nathan Law Kwun-chung, 29.

.

Theo Cảnh sát Hồng Kông, tám người "đã trốn ra nước ngoài [và] bị cáo buộc tiếp tục phạm tội theo Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia." Các cáo buộc mà các nhà hoạt động bị cáo buộc phạm phải khi ở nước ngoài bao gồm kêu gọi các biện pháp trừng phạt và các hành động trừng phạt khác do nước ngoài áp đặt đối với Trung Quốc vì luật an ninh quốc gia.

.

⚪ ---- Chính phủ Trung Quốc muốn xù nợ công khố phiếu đối với dân Hoa Kỳ? Hoa Kỳ trả lãi cho khoản nợ khoảng 850 tỷ đô la do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nắm giữ. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện đang vỡ nợ đối với các khoản nợ có chủ quyền (sovereign debt) do các trái chủ (bondholders) Mỹ nắm giữ.

.

Các chính quyền kế tiếp của Hoa Kỳ đã chọn bỏ qua thực tế này, cho phép hoạt động kinh doanh và thương mại với Trung Quốc diễn ra bình thường. Giờ đây, khi mối quan hệ với Trung Quốc đã trở nên xấu đi và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã trở thành mối đe dọa đối nghịch lớn nhất đối với an ninh của Hoa Kỳ và phương Tây, các nhà hoạch định chính sách nên xem xét lại sự thất bại công lý kinh hoàng này.

.

Năm 1938, trong cuộc xung đột với Nhật Bản, Trung Hoa Dân Quốc (Tưởng Giới Thạch) đã vỡ nợ vì nợ chính phủ. Sau chiến thắng quân sự của những người cộng sản, chính phủ (Tưởng Giới Thạch) đã chạy sang Đài Loan. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Mao Trạch Đông) cuối cùng đã được quốc tế công nhận là chính phủ kế thừa của Trung Quốc. Theo luật pháp quốc tế được thiết lập vững chắc, học thuyết “chính phủ kế nhiệm” cho rằng chính phủ hiện tại của Trung Quốc, do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, chịu trách nhiệm hoàn trả các trái phiếu bị vỡ nợ.

.

Một nhóm tư nhân gồm các công dân Mỹ nắm giữ một lượng lớn trái phiếu bằng vàng này. Nhóm do công dân lãnh đạo này, American Bondholders Foundation, đóng vai trò là người được ủy thác với giấy ủy quyền cho khoảng 20.000 trái chủ, những người có trái phiếu trị giá hơn 1 nghìn tỷ đô la. Chỉ cần Tập Cận Bình chịu thương lượng trả 1 phần nhỏ khoản tiền nợ này, cũng sẽ làm Biden thắng cử 2024. Nhưng, cũng như nhiều đời chính phủ trước, Biden như dường lặng lẽ cho CSTQ xù nợ đối với dân Mỹ.

​.

⚪ ---- Theo The Washington Post, một loại bột màu trắng bí ẩn được tìm thấy bên trong Bạch Ốc vào Chủ nhật, gây ra một cuộc di tản ngắn, đã cho kết quả dương tính với cocaine. Tờ báo trích dẫn một quan chức quen thuộc với cuộc điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ về chất bột trắng và đoạn ghi âm về việc điều động đội cứu hỏa D.C. đến phản ứng với tình huống vào tối Chủ nhật.

.

Người phát ngôn Sở Mật vụ Anthony Guglielmi xác nhận riêng rằng chất này đang được thử nghiệm thêm để xác nhận nó là gì khi các nhà chức trách kiểm tra cách thức nó xâm nhập vào Bạch Ốc. Ông nói thêm rằng việc phát hiện ra nó đã khiến tòa nhà phải di tản trong thời gian ngắn và tăng cường cảnh báo an ninh, nhưng Tổng thống Joe Biden không có mặt ở Bạch Ốc vào thời điểm đó.

.

⚪ ---- Số hộ gia đình có trẻ em ở Nhật Bản lần đầu tiên giảm xuống dưới 10 triệu vào năm 2022 kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1986, theo dữ liệu của chính phủ cho thấy hôm thứ Ba, cung cấp một lời nhắc nhở mới về tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng của đất nước Nhật Bản.

Các hộ gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi ở mức 9,917 triệu, giảm 3,4 điểm phần trăm so với dữ liệu năm 2019 xuống mức thấp kỷ lục là 18,3% trên tổng số, theo dữ liệu ba năm một lần do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố.

.

Chính sách chăm sóc trẻ em là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Thủ tướng Fumio Kishida, chính phủ đã công bố hồi tháng 6 các biện pháp về nuôi dạy trẻ em để đảo ngược tỷ lệ sinh giảm ở quốc gia già hóa. Trong số các hộ gia đình này, 49,3% có một con, 38,0% có hai con, trong khi những hộ có ba con trở lên là 12,7%, dữ liệu cho thấy.

.



.

Dữ liệu riêng biệt do Bộ công bố hồi đầu năm cho thấy số trẻ sinh ra ở Nhật Bản vào năm 2022 lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1899.

.

.

⚪ ---- Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Liên Âu lo ngại rằng quyết định mới nhất của Trung Quốc về hạn chế xuất cảng một số kim loại quý hiếm được sử dụng trong quy trình sản xuất chip, cụ thể hơn là các chất germanium và gali, không liên quan đến "nhu cầu bảo vệ hòa bình thế giới."

.

Trong một cuộc họp báo trên phương tiện truyền thông, nữ phát ngôn viên chia sẻ rằng mặc dù Bắc Kinh khẳng định rằng hành động này được thực hiện để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, nhưng khối Liên Âu dường như không bị thuyết phục, vì họ đã coi cả hai chất nêu trên là "chiến lược" cho mục tiêu chuyển kinh tế sang bảo vệ môi trường của mình.

.

Trong khi đó, trước đó, Cao ủy châu Âu về thị trường nội địa Thierry Breton đã chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình rằng khối này và Nhật Bản đã đồng ý tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chip và thiết lập một "cơ chế cảnh báo sớm" để ngăn chặn bất kỳ sự gián đoạn nào đối với chuỗi cung ứng "đáng chú ý là trong các thành phần nguyên liệu thô quan trọng."

.

⚪ ---- Dân cử cũng phải nhập ngũ. Iosyf Sytnyk, một ủy viên hội đồng của đảng Svoboda, đã báo cáo trên Facebook vào ngày 4 tháng 7 rằng một số thành viên của Hội đồng tỉnh Lviv đã phải thực hiện lệnh nhập ngũ, chia sẻ một bức ảnh về lệnh triệu tập mà ôngy nhận được. Ông viết: “Phiên họp của Hội đồng tỉnh Lviv bắt đầu bằng cuộc họp với đại diện của Trung tâm hỗ trợ xã hội và tuyển dụng Lychakiv-Zaliznychnyi ở Lviv. Các ủy viên hội đồng đã được tống đạt giấy triệu tập. Niềm tự hào cho Ukraine!"

.

Maria Levko, người đứng đầu dịch vụ báo chí của trung tâm, đã xác nhận báo cáo và nói thêm rằng lệnh triệu tập nhập ngũ được đưa ra như một phần của các biện pháp huy động đang diễn ra ở Ukraine.

.

⚪ ---- Tờ La Repubblica của Ý dẫn lời Ngoại trưởng Anh James Cleverley ngày 4/7 cho biết Ukraine nên được phép gia nhập NATO theo một thủ tục đơn giản hóa, như Thụy Điển và Phần Lan đã làm. Ông nói: “Tôi tin rằng Ukraine có thể làm được điều đó mà không cần phải dự đoán trước như đã xảy ra với Thụy Điển và Phần Lan." Đồng thời, Cleverly nói rằng ông không biết chính xác khi nào Ukraine có thể gia nhập NATO do cuộc chiến do Nga tấn công đang diễn ra.

.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông ủng hộ đề xuất của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc Ukraine không phải hoàn thành “kế hoạch hành động thành viên” (MAP) để gia nhập liên minh, trang tin Axios của Mỹ đưa tin ngày 15/6.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng "không nghi ngờ gì" về việc Nga sẽ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine một cách thành công. Nói trước các sinh viên tốt nghiệp Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính công của Tổng thống Nga (RANEPA), Putin cảm ơn người dân vùng Kherson vì "sự kiên nhẫn" và "sự can đảm" của họ. "Và, tất nhiên, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tiếp tục tiến lên cùng với Nga. Đây là vấn đề cơ bản, quan trọng nhất", ông nhấn mạnh. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Putin nhấn mạnh tình hình ở Ukraine là ưu tiên hàng đầu của ông, tuyên bố rằng ngày của ông ''bắt đầu và kết thúc với nó''.

.

⚪ ---- Yevgeny Prigozhin sau một tuần im lặng trước công chúng, người đứng đầu lưu vong của Tập đoàn Wagner đã đăng một tin nhắn ghi âm dài 41 giây về cuộc nổi dậy thất bại của ông ở Nga hồi tháng trước, Politico đưa tin. "Tôi muốn bạn hiểu rằng 'Cuộc Hành quân vì Công lý' của chúng tôi là nhằm chống lại những kẻ phản bội và vận động xã hội của chúng ta," Prigozhin nói trong đoạn ghi âm, thêm một từ về cuộc chiến ở Ukraine. "Trong tương lai gần, tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy những chiến thắng tiếp theo của chúng tôi ở phía trước. Cảm ơn các bạn!"

.

Vị trí của Prigozhin vẫn còn là một bí ẩn, mặc dù Belarus cho biết Prigozhin đã đến đó vào thứ Ba tuần trước. Giám đốc hoạt động truyền thông của Prigozhin đã thông báo vào thứ Bảy rằng nó sẽ ngừng hoạt động mà không đưa ra lý do. Một ngày trước đó, Nga đã chặn quyền truy cập của người dùng vào các cổng truyền thông mà Patriot Media kiểm soát, theo Politico.

.

TIN VN. 5 huyện ở TP Sài Gòn đều chọn lên thành phố chứ không chọn lên quận.

TIN VN. Dân IT cũng đối mặt nguy cơ bị đào thải: Chỉ 35% trong số 57.000 sinh viên Việt Nam ra trường mỗi năm đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.

⚪ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng tất cả các máy bay không người lái bị chặn khi bay qua Moscow trước đó trong ngày đã bị phá hủy và cuộc tấn công [của Ukraine] rõ ràng đã bị vô hiệu hóa.Khi được hỏi liệu có cách nào để tăng cường các biện pháp an ninh ở Moscow hay không, ông Peskov nói rằng Điện Kremlin không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cách thức hoạt động của các hệ thống phòng thủ hiện tại. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đổ lỗi cho Ukraine về việc 5 máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời Moscow và mô tả sự kiện này là một hành động khủng bố.⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ mới được bổ nhiệm Hakan Fidan hôm thứ Ba đã lên án vụ đốt kinh Koran gần đây trong một cuộc biểu tình ở Thụy Điển, gọi đó là một "cuộc tấn công hèn hạ." Ông cũng chỉ trích chính phủ Thụy Điển đã cho phép biểu tình đốt kinh "bất chấp những lời cảnh báo của chúng tôi."Fidan nói rằng "thất bại trong việc ngăn chặn các hành động khiêu khích của Thụy Điển đã gây ra vấn đề cho NATO", theo Cơ quan Anadolu. Ông đặt câu hỏi liệu việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ là "gánh nặng hay lợi ích", đồng thời khẳng định vấn đề này "hiện đang cởi mở hơn để thảo luận." Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là các đồng minh NATO duy nhất chưa phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.⚪ ---- Bạch Ốc hôm thứ Hai thông báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đề cử hai đảng viên Đảng Cộng hòa, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Virginia Andrew Ferguson và Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Utah, Melissa Holyoak, làm đại diện cho đảng của họ tại Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). "Mỗi người sẽ mang lại những kỹ năng, kinh nghiệm và chuyên môn quan trọng cho Ủy ban khi chúng tôi làm việc để thúc đẩy cạnh tranh công bằng và bảo vệ người Mỹ khỏi những hành vi không công bằng hoặc lừa đảo", Chủ tịch FTC Lina Khan cho biết trong tuyên bố sau thông báo.Ủy viên đảng Cộng hòa của FTC, Christine Wilson, đã từ chức vào đầu năm nay. Gần đây, cơ quan này đã có hành động pháp lý chống lại các doanh nghiệp lớn của Mỹ về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm luật chống độc quyền.⚪ ---- Giá tem lại đang tăng lên — một trong số những thay đổi mà Bưu điện Hoa Kỳ sẽ thực hiện trong tháng này. Bắt đầu từ Chủ Nhật, giá tem “forever” (“mãi mãi”) hạng nhất sẽ tăng từ 63 xu lên 66 xu. Mức giá mới nhất được đưa ra chỉ vài tháng sau khi tem này tăng từ 60 lên 63 xu vào tháng 1, sau một loạt mức tăng tương tự trong những năm gần đây.Một số dịch vụ thư tín khác cũng sẽ tăng giá bắt đầu từ Chủ nhật. Chẳng hạn, chi phí gửi một lá thư có định lượng một ounce hạng nhất sẽ tăng lên 63 xu và bưu thiếp trong nước sẽ tăng lên 51 xu. Bưu thiếp quốc tế và thư một ounce đều được thiết lập để chuyển sang $1,50.Dịch vụ Bưu chính cũng sẽ triển khai dịch vụ vận chuyển gói hàng mới, USPS Ground Advantage, từ Chủ nhật để thay thế và kết hợp các gói trước đó. Dịch vụ Bưu điện cho biết giá Ground Advantage sẽ phản ánh mức giảm 3,2% trong giá bán lẻ và mức giảm 0,7% đối với giá thương mại.⚪ ---- Một người đàn ông South Carolina bị truy tố sau khi 6 người được tìm thấy đã chết trong một vụ cháy nhà hôm Chủ nhật ở Green Pond, với người sống sót duy nhất được đưa đến một bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch. Ryan Lenard Manigo, 33 tuổi, bị truy tố tội cố ý giết người sống sót và CNN báo cáo rằng các cáo buộc tiếp theo đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.Thông tin chi tiết còn sơ sài, không có tên cũng như tuổi của những người cư ngụ trong ngôi nhà, cũng như động cơ tiềm tàng, được biết đến vào thời điểm này. "Những sự kiện ngày hôm nay xảy ra trong cộng đồng Green Pond yên tĩnh thật là bi thảm," một đại diện gia đình nói với WCBD, kêu gọi cảnh giác. "Chúng ta nên luôn để mắt đến môi trường xung quanh," anh nói.⚪ ---- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã ước tính rằng gần 1/4 người ở Hoa Kỳ vẫn chưa dính COVID-19 vào cuối năm 2022 sau gần 3 năm xảy ra đại dịch. Trong cuộc khảo sát cuối cùng về khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2022, CDC ước tính rằng khoảng 77,5% người dân có kháng thể chống lại vi khuẩn SARS-CoV-2 do nhiễm trùng.CDC bắt đầu tiến hành các nghiên cứu về tỷ lệ huyết thanh dương tính, sự hiện diện của các kháng thể chống lại vi khuẩn trong máu của một người nào đó, bắt đầu từ tháng 1/2022. Cơ quan này đã quan sát thấy tỷ lệ huyết thanh dương tính tăng dần trong ba tháng trong suốt năm ngoái. Được chia nhỏ theo nhân khẩu học, những người trẻ tuổi - từ 16 đến 29 tuổi - có tỷ lệ kháng thể tự nhiên cao nhất là 87,1%, với tỷ lệ này giảm dần ở các nhóm lớn tuổi hơn.Mặc dù cứ 4 người thì có khoảng 3 người mang kháng thể do nhiễm trùng tự nhiên, nhưng gần như tất cả mọi người — 96,7% — được phát hiện có một số dạng kháng thể COVID-19 trong hệ thống của họ do tiêm vaccine, nhiễm trùng hoặc kết hợp cả hai.⚪ ---- Theo nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (American Medical Association), hơn 1/3 phụ nữ Mỹ trong độ tuổi từ 12 đến 21 bị thiếu chất sắt (iron). Nghiên cứu cho thấy gần 39% trẻ em gái và phụ nữ Mỹ ở độ tuổi 12-21 bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chất sắt và 6% bị thiếu máu do thiếu chất sắt.Cơ thể sử dụng khoáng chất chất sắt để tạo ra các protein huyết sắc tố và myoglobin cần thiết, giúp cơ thể nhận được oxy. Tuổi tác, giới tính và chế độ ăn uống là một trong những yếu tố cần thiết bao nhiêu sắt.Mặc dù tình trạng thiếu sắt hoặc lượng sắt thấp trong cơ thể thường không có triệu chứng, nhưng tình trạng thiếu máu do thiếu sắt nghiêm trọng hơn sẽ ảnh hưởng đến các tế bào hồng cầu và nồng độ huyết sắc tố và có thể gây ra mệt mỏi, khó thở, tim đập nhanh và các triệu chứng khác. Nếu không được điều trị, thiếu máu do thiếu sắt có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng và gây ra các biến chứng trong thai kỳ.⚪ ---- Một báo cáo được công bố bởi TRIP, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận về giao thông vận tải, đã thấy rằng các trường hợp tử vong do giao thông ở California đã tăng 22% từ năm 2019 đến năm 2022. Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng khả năng tử vong do đụng xe đã tăng 28% trong cùng khoảng thời gian đó .Các dữ liệu khác, chẳng hạn như các nghiên cứu từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia, đưa ra kết luận tương tự. NHTSA đã báo cáo rằng các trường hợp tử vong do giao thông đã đạt mức cao nhất trong 16 năm qua trên toàn quốc vào năm 2021. Báo cáo TRIP cũng xem xét các trường hợp tử vong do giao thông ở cấp quốc gia và nhận thấy rằng các trường hợp tử vong do giao thông đã tăng 19%.Rocky Moretti, Giám đốc Chính sách và Nghiên cứu TRIP, đồng thời là tác giả của nghiên cứu, nói với KTLA: "Tại sao số ca tử vong do tai nạn giao thông lại gia tăng trong khi dân số California đang giảm? Chủ yếu là do sự gia tăng hành vi lái xe nguy hiểm. Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số người không buộc dây an toàn chết trong các vụ va chạm giao thông; chúng tôi đã thấy số tai nạn xe liên quan đến chạy quá tốc độ tăng 23% và số tai nạn xe liên quan đến rượu tăng 22%.”⚪ ---- Tăng lương tối thiểu sẽ có hiệu lực trong tháng 7/2023 tại một số thành phố California. Lương tối thiểu đã tăng ở California vào ngày 1/1/2023, nâng mức lương tối thiểu của lên 15,50 đô la/giờ cho tất cả các công ty, bất kể số lượng công nhân, theo Bộ Quan hệ Lao động (DIR). Khoản thanh toán này áp dụng cho toàn tiểu bang California, tuy nhiên, một số thành phố và quận có sắc lệnh cho phép tăng cao hơn mức lương tối thiểu của tiểu bang vì các nơi đó đắt đỏ hơn, như ở quận San Francisco và quận Los Angeles.Dưới đây là các thành phố Nam California nơi lương tối thiểu tăng từ ngày 1 tháng 7/2023.. Thành phố Los Angeles: Mức lương tối thiểu tăng lên $16,78.. West Hollywood: Mức lương tối thiểu tăng lên $19,08.. Pasadena: Mức lương tối thiểu sẽ tăng lên $16,93/giờ.. Malibu: Mức lương tối thiểu lên $16,90 từ ngày 1 tháng 7/2023, bao gồm 5,9% chi phí điều chỉnh sinh hoạt.. Santa Monica: Mức lương tối thiểu lên $16,90. Riêng mức lương tối thiểu "dành cho các khách sạn và doanh nghiệp hoạt động trong khuôn viên khách sạn" sẽ tăng lên $19,73/giờ vào ngày 1 tháng 7 năm 2023.⚪ ----Theo Báo Lao Động. 5 huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ đều chọn mô hình thành phố trực thuộc TPHCM chứ không chọn mô hình quận. Điều này sẽ đáp ứng mục tiêu chuyển các đơn vị hành chính huyện thành đơn vị hành chính cấp đô thị, nhưng vẫn giữ lại một số khu vực nông nghiệp ngoại thành của đơn vị hành chính mới trực thuộc.⚪ ----Báo Nhịp Sống Thị Trường. Chuyên gia công nghệ thông tin Đào Trung Thành đánh giá chất lượng nhân sự ngành này tại Việt Nam đang có vấn đề. “ Theo Báo cáo Skill Value 2019 của TopDev, Việt Nam đứng hạng 29 trên toàn thế giới về kỹ năng dành cho lập trình viên. Như vậy, chúng ta đứng sau rất nhiều quốc gia lân cận như Singapore, Thái Lan, Indonesia. 29 không phải thứ hạng quá đẹp ”, ông Đào Trung Thành - chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin (CNTT) & Chuyển đổi số - cho biết trong hội thảo “Triển vọng thị trường lao động ngành CNTT 2023” do ManpowerGroup Việt Nam tổ chức. Cũng theo chia sẻ của ông Thành, mỗi năm Việt Nam có khoảng 57.000 sinh viên CNTT ra trường, nhưng chỉ 35% trong số đó đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Việt Nam.⚪ ---- HỎI 1: Dài Loan: Xe hơi lao xuống cảng cá, 2 anh Việt xô cửa xe, bơi ra ngoài?ĐÁP 1: Theo báo Taiwan News. Hai công nhân nhập cư đã trốn thoát khỏi một chiếc ô tô bị chìm sau khi nó lao xuống vùng biển của Cảng cá Nanliao ở thành phố Hsinchu vào thứ Sáu (30 tháng 6), trong khi tung tích của họ vẫn chưa được xác định. Vào khoảng 8 giờ tối. Vào thứ Sáu, các nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc Toyota hatchback bốn cửa màu bạc lao qua lan can và hạ cánh xuống nước, thông tấn UDN đưa tin. Hai người ngồi trong xe đã thoát ra ngoài cửa sổ và bơi vào bờ, trước khi chiếc xe chìm hoàn toàn.Sở cứu hỏa quận Hsinchu nhận được báo cáo về vụ việc lúc 8:30 tối. và cử nhân viên, theo UDN. Vì không chắc liệu còn có ai khác bị mắc kẹt trong xe hay không, họ đã tiến hành nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, họ xác nhận không còn người mắc kẹt bên trong xe và dùng cần cẩu cẩu lên bến tàu. Cảnh sát phát hiện chủ sở hữu chiếc xe là một người đàn ông Việt Nam đã nhập quốc tịch Đài Loan.Chủ xe cho biết, mặc dù chiếc xe được đăng ký dưới tên của anh ta, nhưng nó thực sự được sử dụng bởi hai người Việt Nam, China Times đưa tin. Anh ấy nói rằng anh ấy đã không thể liên lạc với họ kể từ khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát xác định danh tính của người lái xe là của một công nhân đã mất tích ở Hsinchu County. Họ nói rằng một cuộc tìm kiếm hiện đang được tiến hành đối với hai người đàn ông Việt Nam để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4934635

.

⚪ ---- HỎI 2: Giấc mơ Mỹ bây giờ ưu tiên là hạnh phúc, hơn là làm giàu?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. “Giấc mơ Mỹ” từ lâu đã được đồng hóa với thành tựu kinh tế và sự giàu có. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh lạm phát và nợ tiêu dùng trên toàn quốc ở mức cao, việc làm giàu trở nên khó đạt được hơn bao giờ hết — khiến người Mỹ phải phát triển một định nghĩa mới về thành công.

.

Đó là theo một cuộc khảo sát gần đây của GoDaddy, cuộc khảo sát này đã hỏi hơn 1.000 chủ doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ để mô tả những gì đạt được Giấc mơ Mỹ đòi hỏi đối với họ. 54% số người được hỏi định nghĩa đó là “cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống” và 49% cho biết nó liên quan đến “sự tự do theo đuổi đam mê của tôi”.

.

56% vẫn lấy sự giàu có làm động lực, nói rằng họ muốn kiếm đủ tiền để sống “một lối sống thoải mái”. Nhưng khoảng 3/4 số người được hỏi cho biết định nghĩa của họ đã thay đổi kể từ khi họ còn là một đứa trẻ. Sở hữu một ngôi nhà, trong lịch sử được coi là dấu hiệu của sự thành công, chỉ là câu trả lời phổ biến thứ tư, ở mức 45%.

.

“Giấc mơ Mỹ đang thay đổi, theo các chủ doanh nghiệp nhỏ,” Fara Howard, giám đốc tiếp thị của GoDaddy, nói với CNBC Make It. “Các điều kiện kinh tế đã khiến việc sở hữu nhà trở nên khó đạt được hơn..."

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2023/07/03/belonging-happiness-comfort-are-new-american-dream-godaddy-survey.html

.

.